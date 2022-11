Zum siebten Mal präsentiert der Kölner Weihnachtscircus sein hochkarätiges Programm im Palastzelt an der Zoobrücke. Vom 02. Dezember 2022 bis Anfang Januar 2023 wollen Artisten, Magier und Clowns das Publikum begeistern. Mit seinen vergangenen Programmen gehört die Weihnachtsshow bereits zu den Besten Deutschlands. Zudem spielt er mittlerweile auch schon an der europäischen Spitze mit. Und auch in diesem Jahr kann sich das Programm mit internationalen Akteuren sehen lassen.

Erstmalig fünf Clowns in der Show beim Kölner Weihnachtscircus

In seiner neuen Ausgabe setzen der Zirkus-Produzent Ilja Smitt und Ehefrau Katja Bondareva-Smitt auf bewährte Publikumslieblinge der letzten Jahre. Erstmalig sind insgesamt fünf Clowns dabei, um die Besucher zu unterhalten. Da wäre zum einen der Spitzenclown Fumagalli, der erstmals seit seiner Trennung von Roncalli hier wieder auftritt und zum anderen das EquiVokee-Trio aus der Ukraine. Die insgesamt fünf Spaßmacher werden mit ganz neuen Nummern sicher das Publikum begeistern.

Das EquiVokee-Trio, das sind der große und mit Chef-Allüren ausgestattete Georgii Kirichenko sowie der tollpatschige Yuriy Pavlichko mit seiner Einhorn-Frisur. Mit dabei zudem der Temperamentbolzen Dmitrii Nikolenko, der leicht pummelig daherkommt. Die drei, die schon in Monte Carlo ausgezeichnet wurden, spielen mit Tennisschlägern und Papierflugzeugen. Zudem bringen sie das Publikum mit Slapstick-Einlagen und Parodien auf frühere Nummern zum Lachen. Sie sind bereits das dritte Mal dabei.

Unnachahmliche Komik-Nummern von Fumagalli

Erstmalig im Programm wird der Spitzenclown Fumagalli alias Gianni Huesca aus Italien zu sehen sein. Fumagalli konnte bereits große Erfolge als erklärter Publikumsliebling in den Manegen der Zirkusse Roncalli, Krone sowie Knie feiern. Mit seinem Bruder Daris tritt der aus einer italienischen Zirkus-Dynastie und Artisten-Familie stammende Komiker als “dummer August” auf. Die beiden wurde bereits 2001 beim international wohl renommiertesten Zirkus-Festival in Monte Carlo mit dem “Silbernen Clown” und 2015 mit dem “Goldenen Clown” ausgezeichnet. Mit seiner hohen mimischen Begabung lässt er einige unnachahmlichen Komik-Nummern wieder aufleben. In einer Nebenrolle ist dieses Mal auch sein Sohn Nico dabei.

Auch das weitere Programm im blau-weißen Zirkuszelt des Kölner Weihnachtscircus auf dem Messeparkplatz unterhalb der Zoobrücke in Deutz kann sich sehen lassen. Dazu zählt der aus Taiwan stammende Diabolo-Künstler Chu Chuan-Ho, der mehrfach preisgekrönt wurde und der weltweit zu den besten seiner Zunft zählt.

Spektakuläre Magie, Todesrad-Artistik und Katzen-Show

Zudem will der erst 20-jährige Alfredo Lorenzo mit seinen Zauberkünsten und großen Illusionen das Publikum verblüffen. Vorbilder des in Den Haag geborenen Magiers sind David Copperfield und Hans Klok. Er gilt als herausragendes Talent und fliegt regelmäßig mit seinem Onkel Ron Ronell nach Las Vegas, immer auf der Suche nach den neuesten Tricks. Neben den Clownerien sowie den magischen Momenten wird es auf der manegen-förmig runden Bühne weitere artistische Highlights wie Trampolinspringen, Fußjonglage, Todesrad-Artistik sowie Luft- und Bodenakrobatik geben. Und auch eine Einlage mit Tieren werden die Besucher bestaunen können.

Dompteur und Tierlehrer Vlad Ullander wird eine Katzen-Show präsentieren. Hier können die Stubentiger zeigen, was ihnen die Natur an Talenten mitgegeben hat. Erfahrungsgemäß sind Ullanders Shows dabei sowohl lustig als auch spektakulär. Aber auch einige größere Tiere wird wieder geben. Nur sind diese zwar beweglich, allerdings aus Plüsch und können im Eingangsbereich und im Foyer angefasst und gestreichelt werden.

International gefragte Künstler klopfen beim Kölner Weihnachtscircus an

Mit all diesen Künstlern löst Zirkus-Chef Smitt sein Versprechen ein, sowohl die Show als auch die Rahmenbedingungen sowie das Ambiente weiterhin zu verbessern. “Als Holländer war ich von Anfang an überzeugt, dass so ein Weihnachtszirkus in der Rheinmetropole funktioniert”, sagt er. Und ergänzt: “Inzwischen scheinen wir den richtigen Weg gefunden zu haben und glauben zu wissen, was die Kölner in der vorfestlichen Zeit so erleben wollen. Sie wünschen sich entspannte Unterhaltung für die ganze Familie – mit Artisten und Clowns auf hohem Niveau. Dem wollen wir gerecht werden. Und somit wachsen wir jedes Jahr ein kleines Stück. Musste ich anfangs für ein Engagement in der Domstadt werben, ist es nun so, dass selbst international gefragte Nummern anklopfen und hier auftreten wollen. Das spricht sich in der Szene rund.”

Auch in diesem Jahr bietet der der Kölner Weihnachtscircus die begehrten Partnertage (zwei Tickets zum Preis von einem) an. Außerdem gibt es das Gruppenangebot Family and Friends für Gruppen ab vier Personen.