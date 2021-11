Manege frei: Kölner Weihnachtscircus gastiert wieder in Deutz

Endlich heißt es wieder “Manege frei” für den Kölner Weihnachtscircus. Nachdem die Vorstellung im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, gastiert die Veranstaltung vom 03. Dezember 2021 bis zum 02. Januar 2022 wieder am Fuße der Zoobrücke in Deutz.

Freuen können sich die Besucher im markanten Palast-Zelt bereits zum sechsten Mal auf festlichen Glanz, winterliche Figuren im Foyer und den unverwechselbaren Duft von Popcorn. 40 preisgekrönte Artisten der internationalen Spitzenklasse schicken das Publikum auf eine magische Reise durch die Welt der Zirkus-Kunst.

“Die kommende Show wird unsere bislang beste, und sie wird unglaublich witzig. Unsere Clowns und Artisten kommen mit ganz unterschiedlichen Acts und wirklich verrückten Ideen in die Manege”, so Produzent Ilja Smitt. Er und seine Frau Katja wollen die Besucher mit einem ganz neuen, abwechslungsreichen Programm unterhalten. Neben begeisternden Acts und mitreißenden Vorführungen erwartet die Gäste daher auch die eine oder andere Überraschung.

6. Kölner Weihnachtscircus mit preisgekrönten Künstlern

40 Artisten und Künstlern bieten ein Programm der Spitzenklasse. So zum Beispiel das weltbekannte Clown-Duo Bobylev. Das russische Ehepaar Olesya und Alexei Bebylev waren bereits beim Gastspiel in 2018 die absoluten Publikumslieblinge. Und auch in diesem Jahr gibt es beim Auftritt der beiden sicher jede Menge zu lachen.

Für tierisches Vergnügen steht der russische Comedian, Zauberkünstler und Entertainer Leonid Beljakov mit seinen Hunden. Das Team überzeugt durch witzige Tricks und umwerfende Komik und berührt die Zuschauer durch ein gefühlvolles Miteinander. Dabei kommt der Gedanke des Tierschutzes selbstverständlich nicht zu kurz: “Wir wählen die Künstler und ihre Tiere mit großem Bedacht aus, um garantieren zu können, dass es allen Tieren zu jedem Zeitpunkt gut geht und das Tierwohl sichergestellt ist – sowohl auf Reisen als auch vor, während und nach der Show”, erklärt der Produzent Ilja Smitt. Und ergänzt: “Tiere werden bei uns wie Künstlerkollegen angesehen und mit Respekt und Liebe behandelt.”

Der Golden-Clown-Gewinner Oleg Izossimov überzeugt dagegen mit einem faszinierenden Hand-Balance-Akt. Der Gewinner zahlreicher Zirkusfestivals verzaubert die Zuschauer im Kölner Weihnachtscircus mit einer Mischung aus Bolschoi-Ballett und Handstand, das Ganze untermalt von klassischer Musik.

Wirbelnde Hula-Hoop- und Autoreifen

Ein weiterer preisgekrönter Artist ist Anton Monastyrsky aus Russland. Er erweist sich als wahrer Meister im Umgang mit zahlreichen Ringen und Hula-Hoop-Reifen unterschiedlicher Größen. Dafür wurde er beim Internationalen Zirkusfestival in Monte-Carlo bereits mit Gold ausgezeichnet.

Mit runden Objekten arbeitet auch der Ukrainer Andrey Vovk. Statt Ringe und Hula-Hoop-Reifen bevorzugt er jedoch Autoreifen. Diese wirbelt das muskulöse Kraftpaket wie selbstverständlich mit Kraft sowie Eleganz durch die Luft.

Das ukrainische Trio Russian Bar on Balls präsentiert spektakuläre Artistik. In waghalsigen Salti wirbeln die Artisten durch die Luft und kommen auf einer schmalen, flexiblen Stange zum Stehen. Als einzige Künstler weltweit vollführen sie den anspruchsvollen Russischen Barren auf riesigen Bällen. Neben Auftritten bei internationalen Zirkusfestivals waren Yevgen Lytvyn, Igor Tomchuk sowie Oleksii Savitskyi auch mehrfach im Fernsehen zu sehen, darunter auch in “Das Supertalent”.

Weitere Highlights des insgesamt 2,5-stündigen Programms (inkl. einer 25-minütigen Pause) im Kölner Weihnachtscircus sind unter anderem die Pellegrini Brothers aus Italien. Die vier Brüder Andrea, Erdeo, Natale und Ivan zählen zur Weltspitze der Handstand-Akrobatik. Außerdem begeistert die Vertikaltuchakrobatin Olga Moreva mit Ihrer Präsentation das Publikum. Volle Konzentration fordert die Darbietung des Tempo-Jongleurs Rafael Gil, der seine Kugeln, Bälle und Keulen in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Luft wirbelt. Zudem bringt die Show-Gruppe Angels Inc. magische Momente in die Manege. Die fünf Niederländerinnen verblüffen die Zuschauer mit beeindruckenden Illusionen.

Ebenfalls wieder dabei ist das Minsk Show Ballett. Die anmutigen Tänzerinnen begleiten den Kölner Weihnachtscircus bereits von Beginn an. Und auch dieses Mal entführen Sie das Publikum mit ihren märchenhaften Kostümen sowie ihren beeindruckenden Choreografien auf eine fantastische Reise.

Klassische Opernsänger singen bekannte Weihnachtslieder und beliebte Popsongs

Durch den Abend führen die Sopranistin Sara Pretegiani sowie der Tenor Giovanni Battista Palmieri. Sie begleiten die Auftritte der Artisten mit bekannten Weihnachtsliedern oder beliebten Popsongs. Damit unterstreichen sie nochmals die weihnachtliche Atmosphäre im Zirkuszelt.

Natürlich sind die Veranstalter auf größtmögliche Sicherheit bedacht, um ihren Gästen ein gewohnt beeindruckendes Programm für die ganze Familie bieten zu können. Daher gilt beim Zutritt die 3G-Regel. Das heißt, Besucher benötigen einen Nachweis über ihre Impfung, ihre Genesung oder einen negativen Test, um an der Vorstellung teilnehmen zu können. Im gesamten Zelt gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. Am Sitzplatz darf die Maske allerdings abgenommen werden.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Partnertage-Angebote. Das bedeutet, dass Donnerstag und Freitag alle Tickets zum halben Preis zu erwerben sind. Die Verfügbarkeit ist dabei allerdings beschränkt.

Kölner Weihnachtscircus 2021

Termine:

03. Dezember 2021 bis 02. Januar 2022 –

Spielort:

Palastzelt an der Zoobrücke in Deutz

Deutz-Mülheimer Str. 132

51063 Köln

Eintritt:

ab 16,05 Euro bis 69,00 Euro