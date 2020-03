Coronavirus: Diese Maßnahmen und Regeln gelten ab sofort in Köln

In seiner Sitzung am Montag, 16.03.2020 hat sich der Krisenstab in Köln mit dem Erlass des Landes NRW von Sonntag, 15.03.2020, befasst. Für Köln wurden zahlreiche weitere Maßnahmen (hier als Download) beschlossen, um die Verbreitung des Coronavirus in der Domstadt einzudämmen, die ab Dienstag, 17.03.2020, gelten:

Betretungsverbot für Rückkehrer aus den Risikogebieten für bestimmte Einrichtungen, wie z. B. Kitas, Schulen und Krankenhäuser

Reduzierung von Krankenbesuchen, um Patienten und Personal zu schützen

Untersagung des Betriebs sämtlicher Vergnügungsstätten, insbesondere Bars, Clubs oder Diskotheken sowie Theater, Musicals, Kinos und Museen

Verbot von Gastronomiebetrieben, insbesondere Restaurants, Cafés, Kneipen und Gaststätten. Ausgenommen davon bleiben der Außer-Haus-Verkauf sowie die Lieferung von vorbestellten Speisen und Getränken

Einschränkung des Hotelbetriebes

Untersagung des Betriebes sämtlicher Sporteinrichtungen, insbesondere Fitness-Studios, Schwimmbäder, Saunen und sogenannte “Spaßbäder”

Verbot von Spielhallen, Spielbanken und ähnliche Unternehmen sowie die gewerbliche Annahme von Wetten

Untersagung des Prostitutionsbetriebes

Untersagung aller Angebote in Volkshochschulen, Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen

Verbot von Zusammenkünften in Sportvereinen sowie sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen. Ausgenommen ist der Trainingsbetrieb des Profi-Sports, sofern er unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet

Eingeschränkter Bibliotheksbetrieb

Beschränkung des Betriebs von Einrichtungshäusern und Einkaufszentren, “Shopping-Malls”, “Factory Outlets” und vergleichbaren Einrichtungen, die mehr als 15 einzelne Geschäftsbetriebe umfassen

Untersagung jeglicher Veranstaltungen. Dies schließt grundsätzlich Verbote von Versammlungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein

Alle vorgenannten Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus gelten zunächst bis 19.04.2020.

Zusätzliche Regelungen gegen die Coronavirus-Ausbreitung in Köln

Um Menschenansammlungen auch im Freien möglichst zu vermeiden, bleiben vorerst auch der Botanische Garten, der Forstbotanische Garten, der Lindenthaler Tierpark und Finkens Garten geschlossen.

Des Weiteren hat sich der Kölner Krisenstab damit beschäftigt, wie innerhalb der Stadtverwaltung persönliche Kontakte reduziert werden können, um die Ausbreitungsdynamik des Coronavirus zu bremsen. Am Dienstag und Mittwoch, 17. und 18.03.2020, bleiben alle Bereiche der Kölner Stadtverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen, mit Ausnahmen von bestätigten Terminen und Notfällen. Die Mitarbeiter sind telefonisch und per E-Mail erreichbar. Die beiden Tage werden genutzt, um einen an die aktuelle Situation angepassten Kundenservice zu entwickeln. Über Einzelheiten wird die Stadt Köln zeitnah informieren. Unter www.stadt-koeln.de/service finden Bürger einen Überblick über das Online-Angebot des städtischen Bürgerservices.

Darüber hinaus hat der Krisenstab beschlossen, dass für standesamtliche Trauungen in Köln ab Dienstag, 17.03.2020, gilt, dass neben dem Brautpaar nur die Trauzeugen anwesend sein dürfen. Für Beisetzungen im Kölner Stadtgebiet gibt es die Beschränkung, dass nur der engste Familienkreis (in der Regel Verwandte ersten Grades) teilnehmen darf. Die Trauerhallen bleiben ab sofort geschlossen.

Bereits seit Montag, 16.03.2020, sind Schulen, Kitas und andere Einrichtungen für Kinderbetreuung geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Das Kölner Gesundheitsamt ruft erneut dazu auf, soziale Kontakte auf das Nötigste zu beschränken. Zudem weist es noch einmal darauf hin, dass im KölnerGesundheitsamt keine Tests und Untersuchungen bezüglichdes Coronavirus stattfinden. Patienten mit einem Corona-Verdacht wenden sich bitte an ihren niedergelassen Hausarzt oder finden sich mit einer entsprechenden Überweisung im Infektionszentrum an der Uniklinik Köln ein.

