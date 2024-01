Werbung im Wandel: Von der Reklame zum Online-Marketing

Wer sich im Internet bewegt, wird von Werbung begleitet. In Bildern, Texten und Videos auf Webseiten oder in den Sozialen Medien werden die Vorzüge bestimmter Produkte und Unternehmen publikumswirksam präsentiert. Aber das war nicht immer so. Werfen wir einen Blick zurück auf die Anfänge von Werbung und Reklame und ihrer spannenden Entwicklung zum komplexen Begriff des Online-Marketings.

Plakate als erstes Werbemittel

Hochwertige Plakate, überzogen mit nahezu unverwüstlicher Emaille, kamen mit Beginn des 20. Jahrhunderts in Umlauf. Sie dienten sowohl als Werbeträger für das Innere eines Ladenlokals. Ihr robuster Aufbau prädestinierte sie auch dazu, an den Außenwänden von Geschäften auf die dort erhältlichen Waren aufmerksam zu machen.

Nicht minder schön war Reklame, die im Siebdruckverfahren hinter Glas aufgebracht wurde. Da diese Art des Druckträgers wesentlich empfindlicher war und schon kleine mechanische Einwirkungen Kratzer hinterließen, sind gute historische Exemplare schwer aufzufinden und werden unter Sammlern entsprechend hoch gehandelt.

Werbung und Reklame als eigene Kunstform

Ob Werbung, ob Reklame, das Herausstellen bestimmter Güter und Dienstleistungen wurde zur eigenen Kunstform, die auch von bekannten zeitgenössischen Malern und Grafikern umgesetzt wurde. Beispielhaft sei hier der Franzose Toulouse-Lautrec genannt. Anzeigen füllten die Seiten von Zeitungen und Magazinen. Große Zeppeline bannten Werbebotschaften in den Himmel. Und egal welches Medium neu erfunden wurde, ob Radio, ob Fernseher – die Werbeabteilungen der großen Unternehmen sahen die Chancen und ergriffen die Möglichkeiten, die die neuen Plattformen mit sich brachten.

In den 1960er und 1970er Jahren arbeiteten Werbeagenturen und Grafiker mit Tusche und Skalpell und in Druckereien wurde noch mit Blei gesetzt. In der Folgezeit griffen die Unternehmen zum Telefon als das neue Instrument, um potentielle Kunden zu gewinnen. Auf diese Weise wurden Zeitungsabos, Versicherungen und Lotteriescheine teils sehr aggressiv verkauft, was der Branche einen negativen Ruf bescherte.

Der Weg des Online-Marketings

Ab den 1990er Jahren wurde die Welt in weiten Teilen digital, der Informationsfluss immer schneller. Und damit öffnete sich der Weg zum Online-Marketing. Zu Beginn der Übertragung von Dateien oder Emails nutzte man den Telefonhörer, der auf ein Modem platziert wurde. Es wurde immer schneller dank ISDN und DSL. Heute bewegen wir uns über Glasfaserleitungen im Segment 5G, also der fünften Generation der digitalen Übertragung.

Viele Unternehmen beauftragen heute spezielle Online-Marketing-Agenturen damit, ihre Produkte und Dienstleistungen im Netz in Szene zu setzen, um so neue Kunden zu akquirieren. Diese auch als digitales Marketing bekannte Form der Werbung hat sich in den vergangenen 20 Jahren rasant entwickelt. Einige Online Marketing Agenturen haben sich mittlerweile auf diese Form der Werbung spezialisiert.

SEO-Optimierung als Mittel zum Zweck

Die Anfänge der Online-Werbung waren geschaltete Anzeigen, nur eben nicht mehr für Printmedien, sondern als Banner auf Webseiten. Wie heute, war schon seinerzeit die Anzahl der Klicks auf diese Banner der entscheidende Faktor. Wo früher einige tausend Klicks ein Erfolg waren, werden heute dank geschickter Strategien millionenfach Klicks generiert.

In der Folgezeit fokussierte man sich auf die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO genannt. Ziel war es, in den bekannten Suchmaschinen bei einer Suche auf den ersten Plätzen, mindestens aber auf der ersten Seite zu landen. Mehr Traffic generieren, Neukunden gewinnen – SEO ist aus dem modernen Internetmarketing nicht mehr weg zu denken.

Influencer als neue Strategie

Aktuell richten sich sämtliche Blicke auf den Ausbau der sozialen Medien. Facebook, Twitter, Instagram und Co. sind die neuen Lieblinge der Werbestrategen. Eng damit verwoben ist das so genannte Influencer-Marketing. Diese Influencer sorgen dafür, den Bekanntheitsgrad einer Marke zu steigern und über die Follower eine dauerhafte Markentreue aufzubauen. Dabei kommt auch der mobilen Technologie eine wichtige Rolle zu. Und man darf gespannt sein, welche Strategien sich die Experten noch einfallen lassen, um Produkte und Dienstleistungen noch effektiver in Szene zu setzen.