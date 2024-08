Abenteuer und Entspannung im Brückenkopf-Park Jülich

Der Brückenkopf-Park Jülich bietet auf einer Fläche von rund 30 Hektar zahlreiche Erlebnisse für Groß und Klein. Die Kombination aus historischen Befestigungsanlagen, gepflegten Gärten, aktiven Spielflächen und ruhigen Rückzugsorten sorgt für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Kinder erfreuen sich an den vielfältigen Spielplätzen und Wasserspiellandschaften, während ältere Besucher auf dem Bolzplatz, dem Beachvolleyballfeld oder in der Skater-Anlage aktiv werden können. In der Hauptsaison laden eine 9-Loch-Minigolfanlage und ein Tretbootweiher am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien zu weiteren Aktivitäten ein.

Tierische Begegnungen im Brückenkopf-Zoo

In den Brückenkopf-Park ist der beliebte Brückenkopf-Zoo integriert, der mit einer Vielfalt an Tieren begeistert. Besonders beliebt sind die Alpakas, Kängurus, Fischotter, Waschbären und Arktischen Wölfe, doch auch Esel, Ponys und die neugierigen Erdmännchen ziehen regelmäßig die Aufmerksamkeit auf sich. Ein besonderes Erlebnis bietet das Ziegengehege, in dem Kinder die zutraulichen Tiere aus nächster Nähe erleben können.

Bildung und Entdeckung im Grünen

Der Brückenkopf-Park Jülich hat sich im Laufe der Zeit auch als wichtiger außerschulischer Lernort etabliert. Schulklassen, Kindergärten, Vereine, Senioren und Menschen mit Handicap können hier an spannenden Führungen teilnehmen. Ob ein Rundgang auf den Spuren Napoleons oder eine lehrreiche Kräuterführung – das Angebot ist vielseitig. Besonders für Schulklassen werden zahlreiche Programme in den Bereichen Natur, Sachkunde und Motorik angeboten. Alle Details zu den Gruppenangeboten sind auf der Park-Website zu finden.

Parkfest am 15. September 2024

Am 15. September 2024 lädt der Brückenkopf-Park von 11 bis 17 Uhr zu einem bunten Parkfest ein. Ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm mit Musik, Mitmachaktionen und Spaß für die ganze Familie sorgt für einen erlebnisreichen Tag. Die parkeigene Kinderanimation, Schminkaktionen, Günter Kleiber mit seiner Drehorgel, Jan Kölling als Grashüpfer “Hauke Schreck” und das Dixi Marching Trio “Swingende Gärtner” sorgen für unvergessliche Momente.

Apfelfest für alle Sinne im Brückenkopf-Park

Am 29. September 2024 dreht sich im Brückenkopf-Park Jülich alles um den Apfel. Von 11 bis 17 Uhr verwandeln sich das Lindenrondell und das Apfelquadrat in eine Apfelwelt voller Duft, Geschmack und Erlebnisse. Besucher können an zahlreichen lustigen und informativen Aktionen rund um den Apfel teilnehmen und sich von der Vielseitigkeit dieser Frucht begeistern lassen.

Weitere Informationen gibt es unter www.brueckenkopf-park.de