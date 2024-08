14. Herz- und Gefäßtag im Kölner Gürzenich

Am 14. September 2024 findet in Köln der 14. Herz- und Gefäßtag statt. Prof. Dr. Marc Horlitz, der Chefarzt der Kardiologie im Krankenhaus Porz am Rhein, und sein Ärzte-Team laden dazu ab 9:30 Uhr in den Festsaal des Gürzenichs. Während der Veranstaltung können sich interessierte Bürger über aktuelle und praxisnahe Themen aus dem Gebiet der Herz- und Kreislauf-Erkrankungen informieren. Die Teilnahme am Herz- und Gefäßtag ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Kölner Bürger auf den neuesten Stand bringen

“Mir ist es ein großes Anliegen, die Bevölkerung von Köln und Umgebung mit den modernsten Möglichkeiten in der Erkennung und Behandlung von Herz- und Gefäßerkrankungen auf den neuesten Stand zu bringen”, erklärt Prof. Dr. Horlitz die Ziele der unter der Schirmherrschaft der Deutschen Herzstiftung stehenden Veranstaltung, deren Moderation er übernimmt. Zudem informiert er die Anwesenden in einem Vortrag über die frühe Ablation von Vorhofflimmern.

Wichtige Einblicke in medizinische Entwicklungen

Weitere erfahrene Ärzte geben beim 14. Herz- und Gefäßtag den Besuchern in einfacher Sprache wichtige Einblicke in aktuelle medizinische Entwicklungen im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem gibt es weitere Kurz-Vorträge und Experten-Gespräche. Themen dabei sind sondenlose Schrittmacher, künstliche Organe, die Wichtigkeit der Psychokardiologie, Durchblutungsstörungen der Gefäße und Klappenbehandlungen ohne OP. Aber auch Risikofaktoren wie Rheuma oder Bandscheibenerkrankungen sowie Künstliche Intelligenz in der Medizin sind wichtige Themen, die behandelt werden.

Guido Cantz mit Live-Demonstration

Auch prominente Gäste wie TV-Moderatorin Martina Eßer, bekannt aus der Sendung WDR Aktuell, und Entertainer und Moderator Guido Cantz konnten für die Veranstaltung gewonnen werden. So spricht Martina Eßer zusammen mit zwei Kardiologinnen in einer Podiumsdiskussion über die Besonderheiten des weiblichen Organs. Guido Cantz hingegen ist Teil einer Live-Demonstration. So wird eine Drohne mit einem lebensrettenden AED-Defibrillator zielgenau auf die Bühne des Gürzenichs fliegen. Dort wird dann unter Anleitung gezeigt, wie eine erfolgreiche Reanimation im Notfall durchgeführt wird.

Fragen an Experten erwünscht

Wie bereits bei vergangenen Veranstaltungen, können Interessierte auch in diesem Jahr wieder mit den Experten ins Gespräch kommen und Fragen stellen. “Wir sind im Krankenhaus Porz am Rhein im unermüdlichen Einsatz, um immer für die Herzen unserer Patienten mit hochqualifiziertem Personal und modernsten technischen Geräten da zu sein”, so Prof. Dr. Horlitz.