JOBMEDI NRW 2025: Perspektiven für eine Zukunft im Gesundheits- und Sozialwesen

Am 14. und 15. November 2025 öffnet die GRUGAHALLE Essen erneut ihre Türen für die JOBMEDI NRW – eine der größten Berufs- und Karrieremessen für die Branchen Gesundheit, Pflege und Soziales. Bereits zum 13. Mal lädt die Veranstaltung alle Interessierten ein, sich über berufliche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten in diesen zukunftssicheren Bereichen zu informieren.

Zukunftsberufe im Fokus

An zwei Tagen stehen Berufe im Gesundheits-, Pflege- und Sozialwesen im Mittelpunkt, die spannende Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Am Freitag, den 14.11.2025 von 9:00 bis 13:00 Uhr und am Samstag, den 15.11.2025 von 10:00 bis 15:00 Uhr bietet die Messe in der GRUGAHALLE/Messe Essen die ideale Plattform für den Austausch mit Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Institutionen. Der Fokus liegt auf persönlichen Gesprächen, praxisnahen Informationen und konkreten beruflichen Chancen.

Vielfältige Aussteller und Angebote

Zahlreiche Krankenhäuser, Kliniken, Senioreneinrichtungen, Hochschulen, Bildungsträger und der Öffentliche Dienst präsentieren sich mit einem breit gefächerten Angebot. Ob Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, Fort- und Weiterbildungsangebote, Studiengänge oder Programme wie FSJ und BFD – die JOBMEDI bietet fundierte Informationen und echte Chancen für jede Lebensphase.

JOBMEDI NRW 2025: Für alle, die mehr wollen

Die Messe richtet sich gleichermaßen an Fachkräfte, Berufseinsteiger, Umsteiger, Arbeitssuchende und alle, die sich beruflich neu orientieren oder weiterbilden möchten. Die persönliche Vernetzung mit Arbeitgebern und Fachleuten der Branche steht dabei im Mittelpunkt.

Bühne frei für neue Impulse

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit spannenden Vorträgen liefert zusätzliche Einblicke und Inspiration. Die Besucher/-innen erwartet eine Vielfalt an Themen rund um Berufswege, Ausbildung, Studium und aktuelle Entwicklungen in der Gesundheits-, Pflege- und Sozialbranche.

Gewinnspiel zur Messe

Interessierte können bereits jetzt am Gewinnspiel zur JOBMEDI NRW 2025 teilnehmen! Zu gewinnen gibt es attraktive Preise – darunter eine Apple Watch SE, Bluetooth-Kopfhörer von JBL und ein Wunschgutschein im Wert von 50 Euro.

Der Eintritt ist wie immer frei – alle Interessierten sind herzlich willkommen!