Klassischer Ballettzauber in Köln: Schwanensee und Der Nussknacker im Maritim Hotel

Wenn die Adventszeit die Domstadt in einen festlichen Glanz hüllt, zieht auch auf den kulturellen Bühnen Kölns eine ganz besondere Magie ein. Im Rahmen der traditionellen Wintertournee bringt das renommierte Ensemble des Grand Classic Ballet zwei der absolut größten Meisterwerke der Tanzgeschichte nach Köln. Vom 15. bis zum 18. Dezember 2026 verwandelt sich der Große Saal des Maritim Hotels Köln in die Kulisse für Pjotr Iljitsch Tschaikowskis unsterbliche Ballettklassiker “Schwanensee” und “Der Nussknacker“. Das Publikum darf sich auf eine gelungene Mischung aus höchster technischer Präzision, mitreißenden Melodien und tiefen Emotionen freuen, die Erwachsene wie Kinder gleichermaßen fasziniert.

Schwanensee – Die unsterbliche Geschichte über Liebe, Zauberei und Sehnsucht

Kaum ein anderes Werk verkörpert die Faszination des klassischen Balletts so vollkommen wie “Schwanensee”. Das epische Tanzdrama erzählt die berührende Geschichte des jungen Prinzen Siegfried, der sich am Ufer eines geheimnisvollen Sees in Odette verliebt. Odette trägt ein schweres Schicksal: Der böse Zauberer Rotbart hat sie in eine Schwanenkönigin verwandelt. Nur die treue, unerschütterliche Liebe eines Mannes kann diesen finsteren Bann brechen.

Die Dramatik spitzt sich zu, als Rotbart auf einem festlichen Ball seine eigene Tochter Odile präsentiert. Als schwarzer Schwan getarnt und Odette täuschend ähnlich, verführt Odile den Prinzen dazu, ihr die Treue zu schwören. Als Siegfried seinen verhängnisvollen Irrtum bemerkt, beginnt ein dramatischer Kampf um die wahre Liebe und die Freiheit.

Musikalisch wie choreografisch setzt “Schwanensee” bis heute Maßstäbe. Die doppelhafte Glanzrolle der Ballerina, die sowohl die sanfte, anmutige Odette als auch die verführerische, makellose Odile verkörpern muss, gehört zu den anspruchsvollsten Aufgaben des klassischen Tanzes. Das Zusammenspiel von Tschaikowskis weltberühmten Passagen, den eleganten Schwanen-Formationen und der tiefen Romantik macht jeden Aufführungsabend zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Der Nussknacker – Ein märchenhafter Traumwelt-Ausflug für die ganze Familie

Mit dem Ballett “Der Nussknacker” verbinden viele Kulturbegeisterte die schönsten Erinnerungen an die Weihnachtszeit. Die Handlung entführt das Publikum auf eine bezaubernde Reise in die Welt der Fantasie: Am Heiligen Abend bekommt die kleine Klara von ihrem geheimnisvollen Onkel Drosselmeier einen hölzernen Nussknacker geschenkt. Als das Haus in der Nacht zur Ruhe kommt, geschieht Wundersames.

Der Nussknacker erwacht zum Leben und stellt sich an der Spitze einer Schar von Spielzeugsoldaten dem Angriff des hinterhältigen Mäusekönigs entgegen. Mit Klaras Mut gelingt es, die Bedrohung abzuwenden, woraufhin sich der Nussknacker in einen edlen Prinzen verwandelt. Zum Dank nimmt er Klara mit auf eine fantastische Reise durch den verschneiten Tannenwald bis ins Reich der Zuckerfee.

Dort erwartet die Besucher ein visuelles und musikalisches Feuerwerk. Von den schwebenden Schneeflöckchen über die farbenfrohen Tänze verschiedener Länder bis hin zum berühmten Blumenwalzer sprüht die Inszenierung vor Lebensfreude und Eleganz. “Der Nussknacker” ist der ideale Einstieg für junge Ballettbesucher und gleichzeitig ein unverzichtbares Ritual für alle, die sich in der Vorweihnachtszeit verzaubern lassen möchten.

Das Programm und die Ballett-Vorstellungstermine im Maritim Hotel Köln

Das Gastspiel des Grand Classic Ballet umfasst im Großen Saal des Maritim Hotels Köln insgesamt sieben Aufführungen an vier aufeinanderfolgenden Tagen im Dezember 2026.

Am Dienstag, den 15. Dezember 2026 , eröffnet “Schwanensee” um 19:00 Uhr die Reihe der Kölner Gastspiele.

, eröffnet “Schwanensee” um 19:00 Uhr die Reihe der Kölner Gastspiele. Am Mittwoch, den 16. Dezember 2026 , folgen zwei Aufführungen von “Der Nussknacker”, die erste am Nachmittag um 16:00 Uhr und eine zweite Abendvorstellung um 20:00 Uhr.

, folgen zwei Aufführungen von “Der Nussknacker”, die erste am Nachmittag um 16:00 Uhr und eine zweite Abendvorstellung um 20:00 Uhr. Am Donnerstag, den 17. Dezember 2026 , steht um 16:00 Uhr erneut “Der Nussknacker” auf dem Spielplan, bevor um 20:00 Uhr wieder “Schwanensee” die Bühne erobert.

, steht um 16:00 Uhr erneut “Der Nussknacker” auf dem Spielplan, bevor um 20:00 Uhr wieder “Schwanensee” die Bühne erobert. Zum Abschluss am Freitag, den 18. Dezember 2026, finden zwei weitere Vorstellungen von “Der Nussknacker” statt, jeweils um 16:00 Uhr sowie um 20:00 Uhr.

Veranstaltungsort und Ticketbuchung

Der Große Saal im Maritim Hotel Köln liegt zentral am Heumarkt und bietet den perfekten architektonischen Rahmen für ein festliches Kulturereignis mitten in der Kölner Innenstadt. Durch die direkte Nähe zur Altstadt lässt sich der Ballettbesuch hervorragend mit einem Bummel über die Kölner Weihnachtsmärkte verbinden.

Da die Aufführungen zur Adventszeit traditionell sehr gefragt sind, wird eine frühzeitige Platzreservierung empfohlen.

Ihre Eintrittskarten können Sie bequem online buchen: