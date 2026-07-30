Mit Bus und Bahn zu den Kölner Lichtern 2026: Alle Infos zu KVB-Fahrplan, Sonderzügen und Baustellen

Am Samstag, den 1. August 2026, verwandelt das spektakuläre Höhenfeuerwerk zwischen der Bastei und der Hohenzollernbrücke den Kölner Himmel wieder in ein Farbenmeer. Wer die Kölner Lichter 2026 entspannt genießen möchte, reist am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an.

Aufgrund der enormen Ausmaße der Großveranstaltung greift am Veranstaltungstag ein umfassendes Sicherheits- und Verkehrslenkungskonzept. Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) sowie die Zweckverbände go.Rheinland und VRR verstärken ihr Angebot auf der Schiene und der Straße deutlich. Dennoch gibt es durch Großbaustellen im Stadtgebiet und auf den Bahnstrecken sowie veranstaltungsbedingte Sperrungen wichtige Punkte, die Fahrgäste bei der An- und Abreise beachten müssen.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Tickets: Das Deutschlandticket sowie alle regulären VRS-Tickets gelten in den Bahnen, Bussen und Sonderzügen.

Das Deutschlandticket sowie alle regulären VRS-Tickets gelten in den Bahnen, Bussen und Sonderzügen. Achtung Baustelle: Die KVB-Linien 1, 7 und 9 fahren nicht über den Rhein! Nutzen Sie die Linien 3 und 4 oder die S-Bahnen.

Die KVB-Linien 1, 7 und 9 fahren über den Rhein! Nutzen Sie die Linien 3 und 4 oder die S-Bahnen. Empfohlene Anreise-Haltestellen: Ebertplatz (linksrheinisch), Koelnmesse und Bahnhof Deutz / LANXESS arena (rechtsrheinisch).

Ebertplatz (linksrheinisch), Koelnmesse und Bahnhof Deutz / LANXESS arena (rechtsrheinisch). Event-Tipp: Auf der Schäl Sick in Köln-Deutz findet zeitgleich das Straßenfest „Deutz feiert“ statt.

Tipp für Rechtsrheinisch: Straßenfest “Deutz feiert” mit dem Besuch verbinden

Besucherinnen und Besucher auf der Schäl Sick erwartet am selben Tag ein doppeltes Event-Highlight: Auf der Deutzer Freiheit und den umliegenden Straßen steigt zeitgleich ab 13:00 Uhr das beliebte Straßenfest Deutz feiert. Das Veedelsfest lockt mit zahlreichen Ständen, Live-Musik und Gastronomieangeboten.

Für die Anreise bedeutet das: In Deutz ist bereits ab Mittag mit einem erhöhten Menschenaufkommen und Straßensperrungen zu rechnen. Die Deutzer Freiheit ist wegen der Festmeile für den Autoverkehr komplett gesperrt. Wer die Kölner Lichter im rechtsrheinischen Bereich erleben möchte, verbindet die Anreise am besten direkt mit einem gemütlichen Bummel über das Straßenfest, bevor es abends an das nahegelegene Rheinufer geht.

Haltestellen-Empfehlungen für eine entspannte Anreise zu den Kölner Lichter 2026

Um das Veranstaltungsgelände möglichst reibungslos zu erreichen, empfiehlt sich die Anreise über ausgewählte Knotenpunkte:

Linksrheinisch (Innenstadt): Für das linke Rheinufer nutzen Sie am besten die Haltestelle Ebertplatz, um komfortabel mit der KVB zum Event zu gelangen.

Für das linke Rheinufer nutzen Sie am besten die Haltestelle Ebertplatz, um komfortabel mit der KVB zum Event zu gelangen. Rechtsrheinisch (Deutz): Auf der Schäl Sick empfiehlt sich die Ansteuerung der Haltestellen Koelnmesse und Bahnhof Deutz / LANXESS arena.

Auf der Schäl Sick empfiehlt sich die Ansteuerung der Haltestellen Koelnmesse und Bahnhof Deutz / LANXESS arena. Park & Ride (P+R): Autofahrern aus dem Umland wird dringend geraten, die Innenstadt zu meiden. Nutzen Sie die großen P+R-Plätze an den Endhaltestellen (z. B. Weiden West, Königsforst, Bocklemünd oder Haus Vorst) und steigen Sie dort in den ÖPNV um.

Abreise-Tipp: Gedränge am Deutzer Bahnhof umgehen

Erfahrungsgemäß kommt es direkt nach dem Ende des Feuerwerks am Bahnhof Deutz zu sehr langen Wartezeiten und Sicherheits-Blockabfertigungen vor den Eingängen.

Ein nützlicher Tipp für eine stressfreie Heimreise: Bleiben Sie nach dem spektakulären Finale einfach noch ein wenig auf dem Veranstaltungsgelände und lassen Sie den Abend entspannt ausklingen. Das Gastronomieangebot vor Ort bleibt extra noch längere Zeit geöffnet. So umgehen Sie das größte Gedränge an den Bahnsteigen und vermeiden lange Wartezeiten beim Abreisestau.

Wichtiger Baustellen-Hinweis: Linien 1, 7 und 9 queren den Rhein nicht!

Die bedeutendste Einschränkung im KVB-Netz betrifft die Deutzer Brücke: Wegen Bauarbeiten zwischen Deutz und Bensberg sind die Stadtbahn-Linien 1, 7 und 9 am Heumarkt bzw. Neumarkt getrennt und fahren nicht über den Rhein.

Für den Wechsel der Rheinseite stehen folgende Ausweichmöglichkeiten bereit:

Stadtbahn-Linien 3 und 4: Sie verbinden die linken und rechten Rheinufer-Haltestellen (z. B. Neumarkt und Bahnhof Deutz/LANXESS arena). Zur Verstärkung fahren von 17:30 Uhr bis 1:45 Uhr zusätzliche Bahnen als Linie E zwischen Koelnmesse und Leyendeckerstraße.

Sie verbinden die linken und rechten Rheinufer-Haltestellen (z. B. Neumarkt und Bahnhof Deutz/LANXESS arena). Zur Verstärkung fahren von 17:30 Uhr bis 1:45 Uhr zusätzliche Bahnen als Linie E zwischen Koelnmesse und Leyendeckerstraße. S-Bahnen und Regionalbahnen: Nutzen Sie die Zugverbindungen zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und dem Bahnhof Deutz.

Nutzen Sie die Zugverbindungen zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und dem Bahnhof Deutz. Ersatzbusse: Die Linie 101 wird ab 17:30 Uhr wegen der Sperrung der Deutzer Brücke komplett eingestellt. Die Linie 107 wird ab 15:00 Uhr zwischen Zündorf und Neumarkt über die Severinsbrücke umgeleitet. Die Haltestellen Severinsbrücke, Deutzer Freiheit und Heumarkt entfallen dabei.

KVB verstärkt Bahnen und Busse bis tief in die Nacht

Die Stadtbahnen der KVB verkehren nach dem Samstags-Fahrplan, verlängern jedoch den dichten 15-Minuten-Takt bis 1:45 Uhr in die Nacht (auf der Linie 7 zwischen Neumarkt und Frechen Benzelrath bis 1:15 Uhr).

Auch der Busbetrieb wird spürbar ausgebaut:

Zusätzliche Busse (19:00 bis 1:00 Uhr): Auf den Linien 127 (Bilderstöckchen – Ebertplatz), 132 (Heumarkt – Chlodwigplatz), 136 und 146 (komplette Strecke), 140 (Neusser Straße/Gürtel – Ebertplatz) sowie 153 (komplette Strecke) kommen zusätzliche Fahrzeuge zum Einsatz.

Auf den Linien 127 (Bilderstöckchen – Ebertplatz), 132 (Heumarkt – Chlodwigplatz), 136 und 146 (komplette Strecke), 140 (Neusser Straße/Gürtel – Ebertplatz) sowie 153 (komplette Strecke) kommen zusätzliche Fahrzeuge zum Einsatz. Umleitungen und Verkürzungen: Die Linien 132 und 133 enden ab 17:00 Uhr aus Richtung Süden kommend bereits am Heumarkt, da die Rheinuferstraße gesperrt wird. Die Linie 150 wird ab 15:00 Uhr zwischen Auenweg und Gummersbacher Straße umgeleitet.

Sonderzüge im Regional- und S-Bahn-Verkehr

Damit auch Gäste aus dem Umland gut nach Hause kommen, bieten DB Regio, National Express und TRI Train Rental im Auftrag von go.Rheinland und VRR insgesamt 15 Sonderfahrten in den späten Abend- und Nachtstunden an:

S 6: Zusatzfahrten ab Köln-Nippes nach Düsseldorf Hbf um 0:15 Uhr, 1:09 Uhr und 2:01 Uhr.

Zusatzfahrten ab Köln-Nippes nach Düsseldorf Hbf um 0:15 Uhr, 1:09 Uhr und 2:01 Uhr. S 11: Zusatzfahrten ab Köln-Nippes nach Dormagen (0:51 Uhr) sowie ab Köln Hbf nach Neuss Hbf (2:16 Uhr).

Zusatzfahrten ab Köln-Nippes nach Dormagen (0:51 Uhr) sowie ab Köln Hbf nach Neuss Hbf (2:16 Uhr). S 12: Verlängerung von zwei Fahrten ab Köln-Ehrenfeld bis Horrem (1:09 Uhr und 1:39 Uhr).

Verlängerung von zwei Fahrten ab Köln-Ehrenfeld bis Horrem (1:09 Uhr und 1:39 Uhr). S 19: Eine Sonderfahrt ab Köln-Ehrenfeld nach Hennef (0:54 Uhr) sowie drei Zusatzfahrten ab Horrem nach Hennef (1:09 Uhr, 1:39 Uhr, 2:09 Uhr).

Eine Sonderfahrt ab Köln-Ehrenfeld nach Hennef (0:54 Uhr) sowie drei Zusatzfahrten ab Horrem nach Hennef (1:09 Uhr, 1:39 Uhr, 2:09 Uhr). RE 1: Zusätzlicher Zug ab Köln Messe/Deutz nach Aachen Hbf um ca. 0:15 Uhr.

Zusätzlicher Zug ab Köln Messe/Deutz nach Aachen Hbf um ca. 0:15 Uhr. RE 5 (RRX): Zusätzliche Züge ab Köln Hbf Richtung Duisburg (23:58 Uhr und 0:27 Uhr; ohne Halt in K-Mülheim und D-Flughafen) sowie nach Bonn Hbf (0:03 Uhr).

Zusätzliche Züge ab Köln Hbf Richtung Duisburg (23:58 Uhr und 0:27 Uhr; ohne Halt in K-Mülheim und D-Flughafen) sowie nach Bonn Hbf (0:03 Uhr). RE 22: Sonderfahrt ab Köln Messe/Deutz nach Euskirchen (0:15 Uhr).

Sonderfahrt ab Köln Messe/Deutz nach Euskirchen (0:15 Uhr). RB 48: Zusatzfahrt ab Köln Hbf nach Bonn-Mehlem (1:40 Uhr).

Mehr Kapazitäten: Auf den Linien RB 24 und RB 26 werden längere Züge eingesetzt, um mehr Sitzplätze zu bieten.

Baustellen bei der Eisenbahn und Schienenersatzverkehr (SEV)

Auch im Eisenbahnnetz kommt es zu baustellenbedingten Einschränkungen:

RE 1, RE 9 und RB 38: Es gibt Teilausfälle auf den Abschnitten Köln Hbf – Aachen Hbf, Düren – Köln Hbf und Horrem – Köln Messe/Deutz. Fahrgäste können auf die S 19 oder Ersatzbusse (SEV RE 1, SEV RE 1X, SEV RE 9X) ausweichen.

Es gibt Teilausfälle auf den Abschnitten Köln Hbf – Aachen Hbf, Düren – Köln Hbf und Horrem – Köln Messe/Deutz. Fahrgäste können auf die S 19 oder Ersatzbusse (SEV RE 1, SEV RE 1X, SEV RE 9X) ausweichen. Verlegung der SEV-Haltestelle: Wegen der Sperrungen in der Kölner Innenstadt können die SEV-Busse ab ca. 12:30 Uhr den Breslauer Platz nicht anfahren. Sie starten und enden stattdessen an der Haltestelle Dom/Hbf. Im Anreiseverkehr (ca. 14:00–20:30 Uhr) und Abreiseverkehr (ab ca. 22:30 Uhr) fahren die Schnellbusse RE 1X und RE 9X in einem verdichteten 10-Minuten-Takt.

Wegen der Sperrungen in der Kölner Innenstadt können die SEV-Busse ab ca. 12:30 Uhr den Breslauer Platz nicht anfahren. Sie starten und enden stattdessen an der Haltestelle Dom/Hbf. Im Anreiseverkehr (ca. 14:00–20:30 Uhr) und Abreiseverkehr (ab ca. 22:30 Uhr) fahren die Schnellbusse RE 1X und RE 9X in einem verdichteten 10-Minuten-Takt. RB 25: Wegen Bauarbeiten zwischen K-Frankfurter Straße und Gummersbach-Dieringhausen ist ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Busse fahren ab 12:30 Uhr nicht nach Köln Messe/Deutz, sondern weichen auf die Haltestelle K-Frankfurter Straße aus. Zwischen K-Frankfurter Straße und K-Hansaring verkehren zusätzliche Züge der RB 25.

Besondere Wegeführungen an den Knotenpunkten

Zur sicheren Steuerung der Besucherströme setzen die Stadt Köln, die KVB und die Deutsche Bahn abgestimmte Wegeführungen ein:

An den Haltestellen Dom/Hauptbahnhof, Breslauer Platz/Hauptbahnhof und Ebertplatz gelten gesonderte Leitsysteme.

Der Kölner Hauptbahnhof kann während der Abreisephase nach der Veranstaltung ausschließlich über den Eingang auf der Domseite betreten werden.

An den Bahnhöfen Hauptbahnhof und Messe/Deutz wird zusätzlich verstärktes Sicherheitspersonal vor Ort sein.

Fahrgästen wird dringend empfohlen, sich vor Fahrtantritt über die digitalen Fahrplanauskünfte der KVB, der Deutschen Bahn oder des jeweiligen Verkehrsverbundes zu informieren.