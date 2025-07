Urlaubsfeeling am Rhein: Die Strandbar Leverkusen im Neuland-Park

Im Herzen des Neuland-Parks, direkt am Ufer des Rheins, lädt die Strandbar Leverkusen ihre Gäste zum Entspannen, Genießen und Durchatmen ein. Zwischen feinem Sand, echten Palmen, Sonnenliegen und stilvollen Strandkörben entsteht hier eine Atmosphäre, die sofort Urlaubsgefühle aufkommen lässt – und das mitten in Nordrhein-Westfalen. Wer das Großstadtflair gegen sanftes Wellenrauschen und eine leichte Brise im Sommer tauschen möchte, ist an diesem Ort genau richtig.

Stilvolles Ambiente mit Nachhaltigkeitsgedanken

Die Strandbar Leverkusen wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Das Gelände erstreckt sich über mehrere tausend Quadratmeter und bietet ausreichend Platz für ruhige Stunden zu zweit, gesellige Treffen mit Freunden oder einen Nachmittag mit der ganzen Familie. Der Betreiber Andreas Keunecke legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Inklusion. So ist die gesamte Bar barrierefrei zugänglich, inklusive eines breiten Holzstegs, der auch Rollstuhlfahrern und Eltern mit Kinderwagen die freie Bewegung ermöglicht. Gleichzeitig wird bei der Versorgung auf Mehrwegbecher, kompostierbares Geschirr und Solarstrom gesetzt – ein klares Statement für Umweltbewusstsein in entspannter Umgebung.

Kulinarik und Getränke: Für jeden Geschmack etwas dabei

Die Getränkekarte umfasst neben den Klassikern auch eine Reihe von Cocktails, Longdrinks und erfrischenden alkoholfreien Optionen – ideal für heiße Tage oder laue Sommerabende. Der Mindestverzehr liegt bei zwei Euro und wird auf Speisen und Getränke angerechnet. Immer wieder sind Food-Trucks vor Ort und versorgen die Gäste mit allerlei Leckereien. An der Bar gibt es kleinere Snacks und Eis.

Events, Musik und besondere Momente

Ein Highlight der Strandbar Leverkusen sind die regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen. Ob sommerliche White-Partys mit DJs und Tanzfläche oder entspannte After-Work-Abende – das Programm ist vielfältig und spricht ein breites Publikum an. Auch wenn die Chill-Out-Musik normalerweise dezent im Hintergrund bleibt und auf Fernsehübertragungen bewusst verzichtet wird, verwandelt sich die Strandbar bei besonderen Anlässen in eine lebendige Event-Location. Der Eintritt ist in der Regel frei, bei Events wird eine kleine Gebühr erhoben.

Regeln, Hunde und weitere Hinweise

Trotz des lockeren Ambientes gibt es einige klare Regeln: Eigene Speisen und Getränke sind nicht erlaubt, offenes Feuer und Shishas bleiben aus Sicherheitsgründen tabu. Hunde dürfen mitgebracht werden, sollten sich aber ruhig verhalten – bei hohem Besucheraufkommen kann der Zutritt für Vierbeiner zeitweise eingeschränkt werden. Für alle gilt: Rücksichtnahme und ein respektvoller Umgang miteinander sorgen dafür, dass der Aufenthalt für alle Gäste angenehm bleibt.

Anreise: Entspannt zur Strandbar Leverkusen

Die Strandbar Leverkusen ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Wer mit dem Auto anreist, findet rund um den Neuland-Park ausreichend Parkmöglichkeiten. Für Besucher, die lieber umweltfreundlich unterwegs sind, bietet sich die Anreise mit dem Fahrrad entlang des Rheinradwegs an – ein besonders schöner Einstieg ins entspannte Strandfeeling. Auch die Bus- und Bahnverbindungen nach Leverkusen Mitte oder Leverkusen-Küppersteg sind günstig gelegen, von dort ist die Strandbar in wenigen Minuten erreichbar.

Kleine Auszeit mit großem Erholungseffekt

Die Strandbar Leverkusen im Neuland-Park ist ein Ort, an dem man die Seele baumeln lassen kann – ganz ohne lange Anreise. Sie ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie städtischer Raum in ein atmosphärisches Naherholungsziel verwandelt werden kann. Ob bei einem kühlen Drink, im Liegestuhl mit Blick auf den Rhein oder während eines lebhaften Sommerabends – hier fühlt sich jeder Moment ein bisschen wie Urlaub an.

Strandbar Leverkusen Rheinallee 7 (im Neuland-Park)

51373 Leverkusen

Öffnungszeiten: Montag: geschlossen

Dienstag bis Freitag: ab ca. 15:00 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: ab ca. 13:00 Uhr Wetterabhängig – aktuelle Infos via Social Media oder Telefon-Hotline unter 0178 – 195 65 22

Weitere Infos unter: www.strandbarleverkusen.de