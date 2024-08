Street Food Festival in Köln-Ehrenfeld: Ein Schlemmerparadies feiert Jubiläum

Köln-Ehrenfeld wird zum Mekka für Foodies, wenn das Street Food Festival sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Vom 6. bis zum 8. September 2024 verwandelt sich die Oskar-Jäger-Straße 192 in ein Paradies für Liebhaber handgemachter Gaumenfreuden. Das Festival, das seit 2014 in über 25 Städten Deutschlands stattfindet, lädt Besucher ein, Street Food aus aller Welt zu entdecken und sich von kreativen, handgemachten Gerichten verwöhnen zu lassen.

Ein Wochenende voller kulinarischer Höhepunkte

Das dreitägige Event bietet mit über 30 Ständen eine beeindruckende Vielfalt an Speisen. Traditionelle Street Food Klassiker stehen ebenso auf dem Programm wie innovative Neuzugänge. Zu den Highlights gehört “Der kleine Munchkin”, ein Stand, der seit dem ersten Festival dabei ist und mit frittieren Leckereien lockt. Auch Dessert Inc ist wieder mit von der Partie und sorgt dafür, dass Besucher im Cheesecake-Himmel schwelgen können. Neu dabei ist Beni Tonka, der mit seinen karibischen Doubles das Angebot bereichert.

Street Food aus aller Welt – live zubereitet

Das Besondere am Festival ist die Möglichkeit, den Köchen bei der Zubereitung ihrer Spezialitäten in Echtzeit zuzuschauen. Hier kommen keine industriell hergestellten Fertigprodukte zum Einsatz – alles ist frisch, authentisch und handgemacht. Diese Authentizität und Vielfalt hat das Festival in den letzten zehn Jahren zu einer festen Institution in der deutschen Street Food Szene gemacht.

Der Street Food Award: Wer bietet das beste Street Food?

Ein weiteres Highlight des Festivals ist die Vergabe des Street Food Awards. Sowohl eine lokale Jury aus Food-Experten als auch die Besucher haben die Möglichkeit, ihren Favoriten zu wählen. Der Wettbewerb sorgt für zusätzliche Spannung und lässt die Stände um die Gunst der Feinschmecker buhlen.

Praktische Infos: Öffnungszeiten und Eintritt

Das Festival startet am Freitag, den 6. September 2024, um 16 Uhr und läuft bis 22 Uhr. Am Samstag sind die Stände von 12:00 bis 22:00 Uhr geöffnet, während das Festival am Sonntag von 12:00 bis 20:00 Uhr seine kulinarischen Tore öffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro und ist an der Tageskasse erhältlich. Wer sicher gehen möchte, kann seine Tickets auch im Vorverkauf online erwerben.

Fazit: Ein Fest für alle Sinne

Das 10. Street Food Festival in Köln-Ehrenfeld verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Liebhaber guter Küche zu werden. Ob eingefleischter Fan oder neugieriger Neuling – hier kommt jeder auf seine Kosten. Also nichts wie hin und genießen!

Die Festival-Daten im Überblick