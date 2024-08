Rekorde und Strahlkraft: Die gamescom 2024 feiert ihr bisher größtes Jahr

Die gamescom 2024 in Köln hat in diesem Jahr neue Rekorde aufgestellt und einmal mehr ihre Stellung als weltweit bedeutendstes Gaming-Event unter Beweis gestellt. Mit 335.000 Besuchern aus 120 Ländern und einem nie dagewesenen internationalen Publikum setzte die Veranstaltung neue Maßstäbe. Die Besucherzahlen sowie die digitale Reichweite zeigen die immense Bedeutung der gamescom für die globale Gaming-Community.

Historische Besucherzahlen und weltweite Aufmerksamkeit

Die diesjährige gamescom 2024 lockte insgesamt 335.000 Menschen nach Köln, wobei die Tage Freitag und Samstag komplett ausverkauft waren. Die wachsende internationale Beteiligung wurde besonders durch steigende Fachbesuchendenzahlen aus Nordamerika und Japan unterstrichen. Rund 32.000 Fachbesuchende nutzten die Messe, um neue Kontakte zu knüpfen und aktuelle Trends der Branche zu erleben.

Auch online erreichte die gamescom 2024 neue Höhen. Bis Samstagabend wurden mehr als 310 Millionen Video Views verzeichnet, was die Reichweite der Veranstaltung eindrucksvoll unterstreicht. Besonders die Eröffnungsshow, die gamescom Opening Night Live, sorgte für Furore und verdoppelte ihre Video Views im Vergleich zum Vorjahr auf über 40 Millionen.

Am gamescom-Samstag und -Sonntag feierten rund 80.000 Menschen gemeinsam beim gamescom city festival in der Kölner Innenstadt.

Rekorde auch bei Kongress und Entwicklerkonferenz

Nicht nur die Hauptmesse, sondern auch der gamescom congress und die Entwicklerkonferenz devcom konnten in diesem Jahr Rekorde verzeichnen. Diese Veranstaltungen unterstrichen die wachsende Bedeutung der gamescom als Plattform für den fachlichen Austausch und die Weiterentwicklung der Gaming-Branche.

Stimmen zur gamescom 2024

Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, betonte die Bedeutung der Messe: “Die gamescom hat erneut ihre Strahlkraft als weltweit größtes und bedeutendstes Event für die Gaming-Branche unter Beweis gestellt. Mit einer Rekordzahl an digitalen Zugriffen sowie mehr Besuchenden im Vergleich zum Vorjahr verbinden gamescom, Koelnmesse und game-Verband Menschen rund um den Globus in ihrer gemeinsamen Leidenschaft und treiben zugleich Innovationen und Partnerschaften in der Games-Branche voran, wie es kein Event je zuvor geschafft hat.”

Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche, zeigte sich ebenfalls begeistert: “Die gamescom 2024 ist ein Erfolg auf ganzer Linie. Gerade die in vielen Bereichen noch einmal deutlich gestiegene Internationalität verankert die gamescom auch langfristig als eine der bekanntesten globalen Event-Marken.”

Ein Ausblick auf die gamescom 2025

Das erfolgreiche Format wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt: Die gamescom 2025 findet vom 20. bis 24. August statt und wird am 19. August erneut mit der gamescom Opening Night Live eröffnet.

Die gamescom 2024 hat mit ihren Rekorden und der beeindruckenden Internationalität die Weichen für eine noch erfolgreichere Zukunft gestellt und bleibt damit das zentrale Event der Gaming-Branche weltweit.