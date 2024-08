StattGarde Colonia Ahoj e.V. stellt erstmals das Kölner Dreigestirn

In einer historischen Premiere stellt die StattGarde Colonia Ahoj e.V. erstmals das Kölner Dreigestirn für die Karnevalssession 2025. René Klöver, Michael Samm und Hendrik Ermen treten als Prinz René I., Bauer Michael und Jungfrau Marlis an, um gemeinsam mit der Domstadt den Fastelovend zu feiern.

Ein besonderes Kölner Dreigestirn für eine besondere Session

Für die StattGarde Colonia Ahoj e.V. ist es eine besondere Ehre, das Kölner Dreigestirn zu stellen. “Wir freuen uns auf eine ganz besondere Session, die wir mit jedem Jeck feiern wollen – egal ob groß oder klein, jung oder alt, Mann oder Frau”, sagt der designierte Prinz René I. Der Verein, der sich erst 2003 gründete und seit 2018 ordentliches Mitglied im Festkomitee Kölner Karneval ist, beweist damit, dass auch junge Karnevalsgesellschaften Großes leisten können.

René Klöver: Der Prinz mit Herz für den 1. FC Köln

René Klöver, der zukünftige Prinz René I., ist seit 2011 Mitglied der StattGarde und tief im Kölner Brauchtum verwurzelt. Er ist nicht nur Gründungsmitglied des StattGarde-Fördervereins “Die Reederei e.V.”, sondern auch ein leidenschaftlicher Fußballfan und Dauerkartenbesitzer des 1. FC Köln. Beruflich ist Klöver als selbstständiger Berater in der chemischen Industrie tätig, privat gehört sein Herz dem Fastelovend und natürlich dem Kölner Karneval.

Bauer Michael: Ein erfahrener Jeck mit großer Leidenschaft

Der designierte Bauer Michael, bürgerlich Michael Samm, hat über 20 Jahre Erfahrung im organisierten Karneval. Seit 2010 ist er Mitglied der StattGarde, zuvor war er unter anderem im Vorstand der KG Regenbogen und Sellerieprinz der Närrischen Marktfrauen in Düsseldorf. Der Immobilienkaufmann schätzt in seiner Freizeit das Reisen, seinen Freundeskreis und das Kartenspiel Doppelkopf, das er gerne in geselliger Runde spielt.

Jungfrau Marlis: Ein Multitalent mit einem Herz für Tiere

Hendrik Ermen, der als Jungfrau Marlis auftreten wird, ist seit über einem Jahrzehnt bei der StattGarde aktiv. Zunächst als Tänzer und heute im Stammboot der Gesellschaft, bringt er reichlich Erfahrung mit. Beruflich leitet Ermen die Überwachung von Saatgut, Düngemitteln und Futtermitteln im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. Privat engagiert er sich im Vorstand eines Dackel-Clubs und ist ein großer ABBA-Fan.

Das Motto 2025: FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe

Das Motto der Session 2025 “FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe” spiegelt die Essenz des Kölner Karnevals wider: Die bunten, fröhlichen Momente und die Erfüllung jecker Träume. Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn äußerte sich begeistert über das kommende Kölner Dreigestirn: “Die Drei sind genau die Richtigen für uns, ihre Herzen schlagen im Takt der Stadt und das spürt man. Gemeinsam werden sie sicher viele Träume wahr werden lassen.”

Die Kölner dürfen sich also auf eine außergewöhnliche Karnevalssession freuen, bei der das Kölner Dreigestirn der StattGarde Colonia Ahoj e.V. sicherlich für viele unvergessliche Momente sorgen wird.