Proklamation: StattGarde Colonia Ahoj stellt das Kölner Dreigestirn 2025

Köln feierte am Freitagabend (10.01.2025) ein neues Kapitel in der Geschichte des Karnevals: Oberbürgermeisterin Henriette Reker proklamierte Prinz René I., Bauer Michael und Jungfrau Marlis als offizielles Kölner Dreigestirn der Session 2025. Vor mehr als 1.300 Gästen wurden die neuen Tollitäten in ihr Amt eingeführt. Zum ersten Mal stellt die StattGarde Colonia Ahoj e.V. das Dreigestirn. “Es ist unbeschreiblich, in diesem Ornat hier auf der Bühne stehen zu dürfen. Damit geht ein Traum für uns alle in Erfüllung”, sagte Prinz René I. bewegt.

Nach der feierlichen Übergabe der traditionellen Insignien – Pritsche, Stadtschlüssel und Spiegel – beeindruckten die drei neuen Regenten mit einem emotionalen Auftritt. Dabei ehrten sie die unvergessene Marie-Luise Nikuta, die Inspiration für ihr Medley war. Nikuta, die als Grande Dame des kölschen Karnevals bekannt ist, war enge Unterstützerin der StattGarde. Das Kölner Dreigestirn sieht es als seine Aufgabe, ihr ein weiteres Denkmal zu setzen.

Ein Abend voller Träume: Junge Talente und kölsche Legenden im Rampenlicht

Die glamouröse Proklamation im Gürzenich wurde als dreiteilige Inszenierung gestaltet. Im Mittelpunkt stand ein kleiner Junge, dargestellt von Julian Knuhr, dessen großer Traum es ist, eines Tages Prinz Karneval zu werden. Durch den festlichen Abend führte Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn. Der erste Akt begeisterte mit einem abwechslungsreichen Programm: Auftritte des Jugendchors St. Stephan, der Lucky Kids und humorvolle Darbietungen von JP Weber, Fatih Cevikkollu und Marc Metzger boten beste Unterhaltung. Auch Boris Müller, Prinz Karneval der Jubiläumssession 2023, beeindruckte mit einer Hommage an Hans Hachenberg, bekannt als “Doof Nuss”. Ein rührender Höhepunkt war die gemeinsame Performance des kleinen Jungen und seines Zukunfts-Ichs.

Im Rampenlicht: Das Dreigestirn und die StattGarde Colonia Ahoj

Im zweiten Akt gehörte die Bühne ganz dem neuen Kölner Dreigestirn. Die feierliche Proklamation wurde begleitet vom Einzug der StattGarde Colonia Ahoj e.V., die mit beeindruckenden Tanzeinlagen für Begeisterung sorgte. Besonders spektakulär war der Moment, als Jungfrau Marlis von ihrer Garde buchstäblich auf Händen getragen wurde.

Finale furioso: Musik, Tanz und Konfettiregen

Den krönenden Abschluss des Abends bildete der dritte Akt, bei dem die Band Kasalla mit Sessionshits und kölschen Klassikern die Menge zum Toben brachte. Mit einem farbenfrohen Konfettiregen endete der Galaabend, der bei allen Gästen einen bleibenden Eindruck hinterließ.

Prominenz und Tradition: Die Gäste des Abends

Unter den begeisterten Zuschauern waren zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Kultur und Karneval vertreten. Neben Oberbürgermeisterin Henriette Reker und NRW-Innenminister Herbert Reul zählten auch Wolfgang Bosbach, Karl Lauterbach und Bettina Böttinger zu den Gästen. Karnevalistische Würdenträger wie Klaus-Ludwig Fess (Bund Deutscher Karneval) und Lothar Hörning (Comitee Düsseldorfer Carneval) unterstrichen die Bedeutung des Abends.

Ein Abend, der die Herzen aller Jecken höher schlagen ließ und einen glanzvollen Start in die Karnevalssession 2025 markierte.

Kinderträume in Bewegung: Proklamation des Kölner Kinderdreigestirns 2025

Zwei Tage nach der feierlichen Proklamation des großen Dreigestirns richteten sich die Scheinwerfer auf die jüngsten Regenten des Kölner Karnevals: Am Sonntagnachmittag (12.01.2025) proklamierte Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Theater am Tanzbrunnen das Kölner Kinderdreigestirn 2025. Prinz Ole I., Bauer Anton und Jungfrau Philippa, alle im Alter von neun Jahren, regieren ab sofort über die jecken Pänz und lassen die Träume der Kinder in Köln wahr werden.

Barrierefreier Karneval: Ein Nachmittag für alle

Der Proklamationsnachmittag im Tanzbrunnen ist längst ein fester Bestandteil des Kölner Kinderkarnevals. Dank der Unterstützung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) wurde auch dieses Jahr für Inklusion gesorgt: Zwei Dolmetscher übersetzten das gesamte Programm in Gebärdensprache, sodass auch hörgeschädigte Kinder und ihre Familien voll mitfeiern konnten.

Ein buntes Programm für die kleinen Jecken

Die Veranstaltung begann mit einer mitreißenden Jecko-Show, moderiert von Kika-Moderator André Gatzke. Der Höhepunkt war die offizielle Proklamation des kleinen Trifoliums, die von Oberbürgermeisterin Reker und Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, geleitet wurde. Die Bühne verwandelte sich danach in ein karnevalistisches Spektakel, bei dem sowohl das Kinderdreigestirn als auch vier Kinder- und Jugendtanzgruppen ihre Talente präsentierten. Sie teilten sich die Bühne mit dem Kölner Dreigestirn, den Bands Miljö und Brings sowie dem Jugendmusikkorps “JuMiKK”.

Musik verbindet: Das Sessionslied “FasteLOVEnd”

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Belve-Pänz, dem inklusiven Chor der Förderschule Belvederestraße. Gemeinsam mit dem Kinderdreigestirn führten sie das Sessionslied “FasteLOVEnd” auf, das sie zuvor gemeinsam aufgenommen hatten. Das Lied, ein Ausdruck der Lebensfreude und Zusammengehörigkeit im Karneval, ist ab sofort auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar.

Starke Vorbilder: Kleine Regenten mit großer Wirkung

Die Moderation des Nachmittags übernahmen Marcus Gottschalk, Vorstandsmitglied des Festkomitees Kölner Karneval, und Tim Woitecki, der Kinderprinz aus der Jubiläumssession 2023. “Es ist jedes Jahr beeindruckend zu sehen, wie sehr die Kinder von ihrer Zeit im Dreigestirn profitieren”, sagte Christine Flock, Vizepräsidentin des Festkomitees und verantwortlich für den Kinder- und Jugendkarneval. Sie hob hervor, dass die jungen Tollitäten während ihrer Amtszeit rund 130 Termine wahrnehmen – von Besuchen in Schulen und Kindergärten bis hin zu Altenheimen. “Mit ihrer Freude und ihrem Engagement bringen sie so viel Licht und Lachen in die Stadt. Das ist der Kern des Karnevals.”

Ein Fest für Groß und Klein: Kinderkarneval auf höchstem Niveau

Der Proklamationsnachmittag im Tanzbrunnen war ein weiterer Glanzpunkt der Session 2025, der zeigte, dass der Karneval in Köln von klein auf gelebt wird. Ob groß oder klein, auf der Bühne oder im Publikum – alle Gäste erlebten einen unvergesslichen Tag voller kölscher Lebensfreude und Gemeinschaft.