Start des Ticketverkaufs für den Kölner Karneval 2025

Der Kölner Karneval 2025 steht vor der Tür, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren! Das Festkomitee Kölner Karneval hat bekanntgegeben, dass der Ticketverkauf für die begehrten Sitzungen und Tribünenplätze am Dienstag, den 5. November 2024, um 11:00 Uhr startet. Damit beginnt der Countdown für ein närrisches Spektakel voller Farben, Kostüme und Karnevalsstimmung.

Tickets für Sitzungen und Tribünen: Verkaufsstart am 5. November

Pünktlich zur fünften Jahreszeit lädt das Festkomitee Kölner Karneval alle Karnevalsfreunde ein, sich ihre Plätze für die größten Veranstaltungen des Kölner Karnevals zu sichern. Ab Dienstag können Jecken alle Sitzungskarten und Tribünenplätze für den traditionellen Kölner Rosenmontagszug sowie die beliebten “Schull- un Veedelszöch” am Karnevalssonntag erwerben. Alle Links zu den Tickets werden rechtzeitig auf der Übersichtsseite des Festkomitees freigeschaltet.

Hochkarätiges Programm mit beliebten Künstlern

Für die diesjährigen Sitzungen hat das Festkomitee ein vielseitiges Programm zusammengestellt, das für jeden Geschmack etwas bietet. Zahlreiche bekannte Künstler und Gruppen werden die Bühne betreten, darunter die Bands Brings, die Höhner und Cat Ballou sowie beliebte Comedians und Redner wie Volker Weiniger, Ingrid Kühne und Martin Schopps. Diese Stars der Kölner Karnevalsszene sorgen garantiert für beste Stimmung und karnevalistische Unterhaltung.

Die wichtigsten Sitzungstermine im Überblick:

Proklamation des Kölner Kinderdreigestirns: 12. Januar 2025, 13:15 Uhr

Kölle Alaaf – Die ZDF-Mädchensitzung: 15. Januar 2025, 15:00 Uhr

Kölle Alaaf – Die große WDR4-Kostümsitzung: 14. Februar 2025, 19:25 Uhr

Karneval in Köln – Die 1. ARD-Fernsehsitzung: 19. Februar 2025, 19:30 Uhr

Karneval in Köln – Die 2. ARD-Fernsehsitzung: 21. Februar 2025, 19:30 Uhr

Ob festlich oder ausgelassen – die Sitzungen versprechen ein einzigartiges Erlebnis und die perfekte Einstimmung auf den Kölner Karneval.

Tribünenplätze für den Kölner Rosenmontagszug und Schull- un Veedelszöch

Neben den Sitzungskarten können auch Tribünenplätze für den Rosenmontagszug und die Schull- un Veedelszöch erworben werden. Diese begehrten Plätze bieten den besten Blick auf die Umzüge und ermöglichen es den Besuchern, das Spektakel hautnah mitzuerleben. Die Tribünen entlang der Zugstrecke sind mit Toiletten und Sicherheitspersonal ausgestattet, um allen Gästen eine unbeschwerte und sichere Zeit zu ermöglichen.

Verfügbare Tribünenstandorte im Überblick:

Severinskirchplatz : Stehplatztribüne mit Fernsehübertragung durch den WDR

: Stehplatztribüne mit Fernsehübertragung durch den WDR Mühlenbach : Sitzplatztribüne

: Sitzplatztribüne Hohenzollernring : Sitzplatztribünen und eine spezielle Familientribüne mit Kinderbereich

: Sitzplatztribünen und eine spezielle Familientribüne mit Kinderbereich Hohenzollernring Inklusionstribüne : Speziell für Menschen mit Behinderungen, Buchung über den Landschaftsverband Rheinland (LVR)

: Speziell für Menschen mit Behinderungen, Buchung über den Landschaftsverband Rheinland (LVR) Magnusstraße : Sitzplatztribüne

: Sitzplatztribüne Burgmauer : Sitzplatztribüne

: Sitzplatztribüne EL-DE Haus : Sitzplatztribüne

: Sitzplatztribüne Heumarkt : Überdachte Sitzplatztribünen, wahlweise mit oder ohne Catering („ALL IN“)

: Überdachte Sitzplatztribünen, wahlweise mit oder ohne Catering („ALL IN“) Taubenbrunnen: Sitzplatztribüne

Für die Schull- un Veedelszöch stehen überdachte Tribünen am Heumarkt zur Verfügung, die besonders wetterfest und komfortabel gestaltet sind.

Ein Erlebnis für Jung und Alt

Mit einer bunten Vielfalt an Veranstaltungen, prominenten Künstlern und idealen Aussichtspunkten am Zugweg verspricht der Kölner Karneval 2025 ein Fest für alle Altersgruppen und Vorlieben zu werden. Ob in den Sälen oder entlang der Straßen von Köln – der Karneval lädt zum Feiern, Lachen und Staunen ein. Sichern Sie sich frühzeitig Ihre Tickets und erleben Sie die Magie des Kölner Karnevals hautnah.