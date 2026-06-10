Halbzeit im Jubiläumsjahr: Warum BAP Köln 2026 gleich doppelt zum Beben bringt

Wenn eine Band die DNA einer ganzen Stadt in Noten und Worte fassen kann, dann ist es BAP. Das Jahr 2026 steht ganz im Zeichen eines historischen Doppelpack-Meilensteins: Die Kölsch-Rock-Legenden feiern ihr stolzes 50-jähriges Bandjubiläum, und Frontmann Wolfgang Niedecken zelebriert seinen 75. Geburtstag. Dass dieses Mega-Ereignis da gefeiert werden muss, wo alles begann, versteht sich von selbst. Für die Fans in und um Köln wird dieses Jahr zu einem absolut emotionalen Triumphzug, der im Sommer beginnt und im Winter ein grandioses Finale findet.

Der Sommer-Höhepunkt: BAP-Heimspiel im Kölner RheinEnergieSTADION

Am 10. Juli 2026 blickt die gesamte deutsche Musiklandschaft nach Müngersdorf. Niedeckens BAP lädt zum ultimativen Jubiläumskonzert ins RheinEnergieSTADION. Für jeden Kölner Musiker ist ein eigenes Stadionkonzert der absolute Ritterschlag. Doch für Wolfgang Niedecken hängt das Herz hier noch ein Stückchen höher: Es ist die Heimstätte seines heißgeliebten 1. FC Köln und ein Ort, der wie kein zweiter für pure Emotionen und rheinische Lebensfreude steht.

Es ist eine Rückkehr mit Gänsehaut-Garantie. Ganze 44 Jahre ist es her, seit BAP im Juli 1982 an exakt derselben Stelle als Vorgruppe der Rolling Stones auf der Bühne stand. Damals eroberten sie die Herzen im Sturm; heute kehren sie als die unumstrittenen Könige des Kölsch-Rocks zurück. Wenn zehntausende Kehlen Hits wie “Verdamp lang her”, “Kristallnaach” oder “Do kanns zaubere” unter freiem Himmel mitsingen, wird das Kölner Stadion zum größten und emotionalsten Chor der Republik.

Opjepass für Kurzentschlossene: Eigentlich galt das Open-Air-Highlight seit Monaten als restlos ausverkauft. Doch pünktlich einen Monat vor dem großen Tag gab es fantastische Nachrichten. Durch die Freigabe technischer Sperrungen wurden unerwartet noch einmal frische Ticketkontingente freigeschaltet. Wer das historische Heimspiel live miterleben will, sollte jetzt verdammt schnell sein und sich auf eventim.de die letzten Plätze sichern.

Nach dem Stadion ist vor der Arena: Die große Wintertournee “Die Zielgerade”

Wer glaubt, dass nach dem Sommer-Open-Air Schluss ist, der kennt Wolfgang Niedecken schlecht. Der Titel der anschließenden Tournee “Fünfzig Jahre – Die Zielgerade” ist keineswegs als Abschiedssignal zu verstehen, sondern vielmehr als der Startschuss für eine ausgedehnte Ehrenrunde. Ab Ende November 2026 zieht es die Band wieder dorthin, wo die Verbindung zu den Fans am intensivsten spürbar ist: in die großen Hallen und Arenen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Tournee führt die Musiker im Winter quer durch die Republik – von Hamburg bis Stuttgart. Niedecken betont dabei immer wieder, dass so eine Zielgerada eine ganz besondere Energie freisetzt. Live auf der Bühne waren BAP ohnehin schon immer am stärksten: ungeschminkt, leidenschaftlich, musikalisch extrem gereift und doch mit derselben rotzigen Rock-Attitüde wie in den späten 70ern. Begleitet von seiner herausragenden Band, darunter Ulrich Rode an der Gitarre und Werner Kopal am Bass, wird diese Tour zu einer musikalischen Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte.

Das große Finale: BAP in der Kölner LANXESS arena

Der absolute Höhepunkt der Wintertournee bringt das Jubiläumsjahr wieder genau dahin zurück, wo es hingehört. Am Freitag, den 18. Dezember 2026, bitten BAP zum großen Tour-Finale in die LANXESS arena in Köln.

Für alle, die im Juli im RheinEnergieSTADION leer ausgegangen sind, oder die magische Atmosphäre der kölschen Hymnen noch einmal im intimeren, aufgeheizten Hallen-Ambiente spüren wollen, ist dieser Abend im Henkelmännchen ein absoluter Pflichttermin. Während das Open-Air im Sommer die epische Weite des Stadions nutzt, verspricht das Winterkonzert in der LANXESS arena eine unvergleichliche Intensität. Es wird der emotionale Schlusspunkt eines geschichtsträchtigen Jahres – ein feierlicher Hexenkessel voller Heimatliebe, politischer Haltung und zeitloser Rockmusik.

Tickets für die Hallenshows und insbesondere das Finale in Köln sind heiß begehrt. Wer im Dezember 2026 mitsingen, schunkeln und ein Stück lebendige Kölner Kulturgeschichte feiern möchte, sollte sich rechtzeitig im Vorverkauf absichern. 50 Jahre BAP – das ist nicht nur ein Bandgeburtstag, das ist das Lebensgefühl einer ganzen Region, das im Sommer wie im Winter 2026 gebührend zelebriert wird.