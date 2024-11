Comic- und Manga Messe Köln: Ein Fest für alle Fans am 02.11.2024

Am 2. November 2024 wird Köln wieder zum Zentrum für Comic- und Manga-Fans: Für die Comic- und Manga Messe öffnet die Stadthalle Köln-Mülheim von 10:00 bis 16:00 Uhr ihre Tore und lädt alle ein, in die facettenreiche Welt der Comics und Mangas einzutauchen. Die Messe ist nicht nur ein Treffpunkt für Sammler und Fans, sondern ein Fest für alle, die die bunte und kreative Welt der Comics und Mangas feiern wollen. Das Event bietet eine einmalige Gelegenheit, internationale Künstler hautnah zu erleben, exklusive Neuerscheinungen zu entdecken und mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen.

Vielfältiges Programm für alle Altersgruppen und Interessen

Dieses Jahr wartet die Comic- und Manga Messe Köln mit einem besonders abwechslungsreichen Programm auf, das in Kooperation mit BD Events gestaltet wurde. Ein eigens eingerichteter Mangabereich gibt aufstrebenden und etablierten Künstlern eine Bühne, um ihre Werke zu präsentieren und den Austausch mit den Fans zu ermöglichen. Rund 25 talentierte Künstler, darunter neue Talente und etablierte Namen der Szene, stehen bereit, um Einblicke in ihre Arbeitsweise zu geben und ihre neuesten Werke zu zeigen.

Ein besonderer Gast des Events ist der philippinische Comic-Zeichner Randy Valiente, der erstmals nach mehreren Jahren wieder in Deutschland zu Gast ist. Valiente hat bereits für renommierte US-Verlage gearbeitet und wird in Köln seine neuesten Projekte vorstellen. Derzeit ist er zudem als Vertreter der Philippinen auf der Frankfurter Buchmesse präsent und bringt somit internationalen Flair und neue Perspektiven in die Veranstaltung ein.

Highlights für Fans und Sammler: Prominente Gäste und Einblicke in die Arbeit bekannter Autoren

Auch dieses Jahr bietet die Messe ein Treffen mit den Schöpfern der Kultreihe Die drei ???. Fans dürfen sich auf Autor Christopher Tauber und Illustratorin Ines Korth freuen, die gemeinsam mit Illustrator Timo Grubing an der Reihe arbeiten und exklusive Einblicke in den kreativen Entstehungsprozess der beliebten Geschichten geben werden.

Ein weiteres Highlight der Messe ist der bekannte Zeichner Jörg Hartmann, der sein neues Werk “Liberty” vorstellt, das beim Splitter Verlag erschienen ist und die faszinierende Geschichte der Freiheitsstatue erzählt. Das Szenario stammt von Autor Julian Voloj. Hartmann ist ebenfalls für seine “Wilsberg”-Comics bekannt, die auf der erfolgreichen TV-Serie basieren. Hier haben Besucher die Möglichkeit, Hartmann persönlich kennenzulernen und mehr über die Entstehung dieser vielseitigen Comic-Projekte zu erfahren.

Workshops und Vorträge – Kreativität zum Mitmachen

Ab 13:00 Uhr sind kreative Köpfe eingeladen, an einem kostenlosen Zeichenworkshop teilzunehmen. Unter Anleitung der erfahrenen Moderatorin Jessica Kikisch können Teilnehmende in die Kunst des Zeichnens eintauchen. Das gesamte Zeichenmaterial wird bereitgestellt, sodass alle einfach und unkompliziert mitmachen können.

Die Messe wird begleitet von einem bunten Rahmenprogramm, das von den renommierten Comic-Journalisten Tillmann Courth und Dirk Nett moderiert wird. Sie präsentieren spannende Programmpunkte und bieten spannende Einblicke in die Comic-Welt:

12:00 Uhr: “Die Drei ???” als Comic – Lesung mit Autor Christopher Tauber

“Die Drei ???” als Comic – Lesung mit Autor Christopher Tauber 13:00 Uhr: “Ritter der Neunten Kunst” – Preisverleihung an Zeichner und Redakteur Gerhard Förster

“Ritter der Neunten Kunst” – Preisverleihung an Zeichner und Redakteur Gerhard Förster 14:00 Uhr: “Comics und Mangas für TV-Serien und Filme” – Vortrag von Illustrator Millus (Miguel Riveros)

“Comics und Mangas für TV-Serien und Filme” – Vortrag von Illustrator Millus (Miguel Riveros) 15:00 Uhr: Welt der Comics: “Tim und Struppi”-Spezial – Talk und Bilderschau zum Ausklang der Messe mit Tillmann Courth & Dirk Nett

Verlage und Sammlerstücke – Ein Paradies für Comic- und Manga-Fans

Neben den Künstlern präsentieren auch zahlreiche Verlage ihre neuesten Veröffentlichungen und besonderen Sammlerstücke. Salleck Publications, Edition 52, Kult Comics, All-Verlag und der SR Verlag bieten eine breite Palette an Comics, von klassischen Manga und Independent Comics bis hin zu Fantasy, Krimi und Horror. Sammler und Neulinge gleichermaßen finden hier neue Leseabenteuer und Raritäten, die das Herz jedes Comic-Fans höher schlagen lassen.

Direktes Treffen mit den Künstlern und Cosplay als besonderer Höhepunkt

Die Comic- und Manga Messe Köln legt großen Wert auf Nähe und Austausch zwischen Künstlern und Fans. Autogrammstunden, persönliche Gespräche und gemeinsames Erleben stehen im Mittelpunkt. Hier können Besucher ihre Lieblingskünstler hautnah erleben und in die Welt der Comics und Mangas eintauchen.

Besonders bunt wird es durch die zahlreichen Cosplayer, die das Event noch lebendiger machen. Cosplayer sind herzlich eingeladen und werden für eine einzigartige Atmosphäre sorgen, die den Besuch der Messe unvergesslich macht.

Ein unverzichtbares Event für alle Comic- und Manga-Fans

Die Comic- und Manga Messe Köln am 2. November 2024 ist ein Pflichttermin für alle, die Comics und Mangas lieben. Von exklusiven Künstler-Treffen und Workshops bis zu neuen Werken und Vorträgen – das abwechslungsreiche Programm verspricht einen Tag voller Entdeckungen und Erlebnisse. Tauchen Sie ein in die kreative Welt der Comics und Mangas und erleben Sie einen Tag voller Fantasie und Inspiration!

Comic- und Manga Messe Köln – Veranstaltungsdetails:

Ort : Stadthalle Köln-Mülheim, Jan-Wellem-Str. 2, 51065 Köln

: Stadthalle Köln-Mülheim, Jan-Wellem-Str. 2, 51065 Köln Anfahrt : KVB-Haltestelle: Wiener Platz; U-Bahn Linien 4, 13 und 18; Buslinien 151, 152, 153, 159 und 190

: KVB-Haltestelle: Wiener Platz; U-Bahn Linien 4, 13 und 18; Buslinien 151, 152, 153, 159 und 190 Parken : Kostenpflichtiger Parkplatz direkt vor der Halle; Parkhaus Genovevastraße, 2 Minuten Fußweg

: Kostenpflichtiger Parkplatz direkt vor der Halle; Parkhaus Genovevastraße, 2 Minuten Fußweg Öffnungszeiten : Samstag, 02.11.2024, 10:00 – 16:00 Uhr

: Samstag, 02.11.2024, 10:00 – 16:00 Uhr Eintritt: 7 Euro (Kinder bis 10 Jahre frei)