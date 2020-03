Die Koelnmesse hat bekanntgegeben, dass alle Messen und Veranstaltungen bis Ende Juni wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Köln abgesagt sind. Betroffen sind u.a. die eigentlich für Mai geplante photokina 2020 und das Popkultur-Festival Comic Con Experience Cologne CCXP 2020 im Juni.

Die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Länderregierungen vom 16.03.2020 zu gemeinsamen Leitlinien im Umgang mit der Coronavirus-Epidemie, die explizit auch die generelle Schließung von Messen und Ausstellungen beinhaltet, beeinträchtigt die Planungssicherheit für die Kölner Messe und deren Teilnehmer weit über die bisherige Reichweite der aktuellen Szenarien hinaus.

Vor diesem Hintergrund hat die Koelnmesse entschieden, bis Ende Juni 2020 keine eigenen Veranstaltungen in den Messehallen in Deutz durchzuführen. Diese Entscheidung wird vom Krisenstab der Stadt Köln unterstützt, der in seiner Sitzung am 18.03.2020 ebenfalls empfohlen hat, die Messen in diesem Zeitraum bereits jetzt abzusagen.

Mit diesen Maßnahmen möchte die Koelnmesse frühzeitig die Weichen für die nächsten Messetermine stellen und Klarheit für ihre Kunden schaffen. So soll auch eine angemessene Vorbereitungszeit für die Branchenveranstaltungen geschaffen werden. Die beteiligten Partner haben laut der Koelnmesse sich durchweg sehr positiv zu den Entscheidungen geäußert und ihre volle Unterstützung für die nächsten Termine zugesagt.

Diese Messen in Köln fallen wegen des Coronavirus aus

Zusätzlich zu den bereits getroffenen Entscheidungen zur Absage bzw. Verschiebung der Fitness-Messe FIBO 2020, der Kunstmesse ART COLOGNE, der h+h cologne und für Internationale Eisenwarenmesse betrifft dies jetzt auch die folgenden Veranstaltungen:

Die insureNXT I CGN (Kongressmesse Versicherungswirtschaft, ursprünglich 21. bis 22.04.2020) ist abgesagt, der nächste Termin ist der 21. bis 22.04.2021

(Foto, Video, Imaging, ursprünglich 27. bis 30.05.2020) ist abgesagt, der nächste Termin ist der 18. bis 21.052022

(Reifenmesse, ursprünglich 09. bis 12.06.2020) ist verschoben auf den 18. bis 20.05.2021

(Kongressmesse Personalisierte Medizin, ursprünglich 09. bis 10.06.2020) ist abgesagt, der neue Termin liegt im November 2020

Auch die Comic Con Experience Cologne CCXP COLOGNE (Popkultur-Festival, ursprünglich 26. bis 28.06.2020) ist abgesagt, der nächste Termin ist 25. bis 27.06.2021

Die nächste photokina findet erst 2022 wieder statt

Nach intensiver Beratung hat sich die Koelnmesse entschlossen, die ursprünglich vom 27. bis 30. Mai 2020 geplante photokina 2020 abzusagen. Die internationale Leitmesse für Foto, Video und Imaging findet nun erst wieder vom 18. bis 21.05.2022 statt. Auch die Imaging Innovation Conference feiert nicht wie geplant 2020 Premiere, ein neuer Termin ist aber bereits in Planung.

Die Entscheidung, die nächste photokina erst im Mai 2022 zu veranstalten, wurde mit Blick auf verschiedene Faktoren getroffen: Der Imagingmarkt war auch schon vor dem Auftreten des Coronavirus stark in Bewegung. Diese Entwicklung wird nun weiter an Dynamik gewinnen und muss in die Planungen für die kommende photokina einbezogen werden. Dazu kommt, dass durch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung sowie zahlreiche Neuterminierungen im globalen Messekalender die Ressourcen der Kunden 2021 bereits stark strapaziert werden. Die Ausrichtung 2022 gibt allen Beteiligten genügend Zeit, die nächste photokina nach den Bedürfnissen des Marktes, sowie Ausstellern und Besuchern zu gestalten.

Comic Con Experience Cologne CCXP 2020 in Köln muss abgesagt werden

Auch die CCXP bleibt von der Corona-Krise nicht verschont. Erst im letztenJahr feierte das neue Popkultur-Festival seine Premiere in Köln. In diesem Jahr war die Comic Con Experience Cologne eigentlich für Juni geplant worden. Zahlreiche Stars und Sternchen aus der Comic-, Film- und Serien-Welt hatten bereits ihre Zusage gegeben. Doch daraus wird (dieses Jahr) leider nichts.

Die Geschäftsführung der Koelnmesse hat entschieden, die Veranstaltung in der Domstadt abzusagen und die nächste CCXP Cologne vom 25. bis 27. Juni 2021 stattfinden zu lassen. Alle bezahlten Messe-Tickets werden von der Koelnmesse erstattet. Dies wird in den kommenden Wochen automatisch geschehen, so dass sich alle, die sich Eintrittskarten im Vorverkauf gesichert hatten, nichts weiter unternehmen müssen.

Spiele-Messe gamescom 2020 findet bis jetzt (noch) statt

Mit Sorgen blicken nun die zahlreichen Fans der gamescom nach Köln. Die weltweit größte Computerspielmesse gamescom soll eigentlich vom Dienstag, 25. August bis Samstag, 29. August 2020 in den Kölner Messehallen stattfinden. Doch der Coronavirus könnte auch der gamescom 2020 einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn man sich die aktuellen Zahlen zu den Coronavirus-Fällen und die damit verbundenen Maßnahmen, Verbote sowie Regelungen anschaut, ist derzeit kaum vorstellbar, dass im August hunderttausende Besucher zur Gaming-Messe strömen werden.

Bis dato verkauft die Koelnmesse weiterhin Tickets für das riesige Entertainment-Fest und wirbt auf der Homepage mit “zahlreichen Events und Kongressen, die Spielebegeisterte aus der ganzen Welt zusammenbringen”. Ob “The Heart of Gaming” allerdings dieses Jahr wieder in der Rheinmetropole schlagen wird bleibt abzuwarten.

Gerade erst wurde die E3 in Los Angeles, eines der wichtigsten Events aus der Spiele- und Computerbranche, auf Grund der Ausbreitung des Coronavirus abgesagt. Und auch die für im Mai angekündigte TwitchCon in Amsterdam muss ausfallen.

Das könnte der gamescom 2020 jetzt in die Karten spielen. Denn bis dato konnte keiner der großen Hersteller seine Konsolen-Neuheiten einem großen Publikum vor Ort präsentieren. So stehen Microsofts neue Xbox X Series und auch Sonys PlayStation 5 in den Startlöchern für das Weihnachtsgeschäft. Und natürlich wollen auch die zahlreichen Publisher ihre Highlights der breiten Masse zeigen. Köln könnte so im August ganz in den Fokus der Branche und Gaming-Fans rücken … Wenn die gamescom 2020 nicht auch noch abgesagt wird …

