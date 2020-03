Coronavirus: FIBO 2020 in Köln abgesagt und neuer Termin steht fest!

Aktualisiert am 05.03.2020: Die FIBO 2020, die weltweit größte Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, die eigentlich vom 2. bis 5. April 2020 in Köln stattfinden sollte, wird aufgrund der Entwicklungen hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 in Köln abgesagt. Die Fitness-Messe soll nun in der zweiten Jahreshälfte vom 01. bis 04. Oktober 2020 nachgeholt werden. Zuvor wurde bereits auch schon die für März geplante INTERNATIONALE EISENWARENMESSE in Köln auf einen neuen Termin im Februar 2021 verschoben. Ebenso wurde auch z.B. die Reisemesse ITB in Berlin aus Sicherheitsgründen und gesundheitlichen Bedenken wegen des Coronavirus abgesagt.

Die Veranstalter bedauern natürlich diese Maßnahme, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus in Köln getroffen werden muste. “Diese Entscheidung haben wir uns nicht leichtgemacht. Unsere Kunden, Partner und das FIBO-Team haben unglaublich hart an dieser Veranstaltung gearbeitet. Obwohl es enttäuschend ist, die Veranstaltung zu verschieben, ist es unerlässlich, dass wir der Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten Priorität einräumen. Unser Ziel bleibt es, allen Ausstellern und Besuchern der FIBO 2020 den besten Nutzen zu bieten”, so Silke Frank, Direktorin der FIBO Global Fitness Events.

Ersatztermin für Kölner FIBO 2020 im Oktober

Reed Exhibitions als Veranstalter der Kölner Fitness-Messe vertraut darauf, mit der Entscheidung, die FIBO 2020 in die zweite Jahreshälfte zu verschieben und die Messe unter sicheren Bedingungen vom 01.10. bis 04.10.2020 stattfinden lassen zu können.

“Mit dem neuen Termin im Herbst entsprechen wir dem Wunsch vieler Aussteller, im laufenden Geschäftsjahr einen alternativen Termin anzubieten”, so FIBO-Chefin Silke Frank. “Wir freuen uns deshalb sehr, in den Gesprächen mit der Koelnmesse Ausstellungen zeitnah eine Termin- und Platzlösung gefunden zu haben.”

Die FIBO 2020 wird zum neuen Termin in einer neuen Hallenkonstellation stattfinden und die südlichen Geländeteile des Kölner Messegeländes belegen. Der Zugang erfolgt über die Eingänge Ost, West und Süd. Bereits gekaufte Messetickets behalten ihre Gültigkeit. Zum Auftakt der FIBO findet am Vortag das European Health & Fitness Forum (EHFF) am 30. September 2020 statt. Darauf verständigten sich die FIBO und der EHFF-Veranstalter EuropeActive.

Die FIBO bringt jedes Jahr mehr als 1.000 Aussteller und rund 145.000 Besucher aus 135 Ländern in Köln zusammen. Weitere Infos unter: www.fibo.com

Letzte Aktualisierung am 05.03.2020