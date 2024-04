FIBO 2024: Ganz Köln ist im Fitnessfieber

Wettkämpfe und Herausforderungen, eSports und Gaming, Wellness-Oasen, Fitness-Trends, Mode-Highlights und jede Menge Sport und Spaß: Noch bis 14. April 2024 bringen erneut namhafte Aussteller, Athleten und Fitness-Enthusiasten auf der FIBO 2024 Bewegung in die Kölner Messehallen. Hier versammeln sich auf dieser internationalen Plattform für Fitness, Wellness und Gesundheit zahlreiche Aussteller und Branchenexperten sowie die Stars und Sternchen der Szene in zehn Hallen. Vielfältige Programmpunkte runden das Messeerlebnis ab.

Neben Bodybuilding, HYROX, Functional Fitness und Yoga kommen Besucher definitiv auf ihre sportlichen Kosten – sei es durch Showeinlagen oder Gruppen-Workouts. Aber auch Lifestyle- und Beauty-Themen sind mit verschiedenen Ausstellern vertreten, ebenso wie klassische Gesundheitsthemen wie Diagnostik und Therapieformen. Zusätzlich ist in diesem Jahr der Bereich für Spa und Wellness gewachsen.

Ernährung und Diagnostik-Bereich

Eine ganzheitlich bewusste Lebensweise zu verfolgen, bedeutet auch, sich gesund zu ernähren – ein Thema, das die FIBO in diesem Jahr mit einem umfangreichen Programm und einer neu integrierten eigenen Area vertieft. Die “Ernährungs- und Diagnostik-Area” in Halle 4.2 verbindet Diagnostik, gesunde Ernährung und Gesundheit eng miteinander und bietet Besuchern die Möglichkeit, sich von ausgewählten Experten beraten zu lassen. Sie erfahren aus erster Hand, wie sie durch eine gesunde, ausgewogene Ernährung ihre Gesundheit optimieren können. Damit kommt die Diagnostik-Area dem Bedürfnis vieler Menschen nach, mehr über ihren eigenen Körper zu erfahren und ihre Ernährung und Fitness individuell zu optimieren. Ausgewählte Experten und Aussteller unterstützen dabei und bieten Fachwissen sowie Produkt- und Beratungsangebote.

Mode-Highlights und Community-Battles

Sportbegeisterte können auf der FIBO natürlich auch wieder nach Herzenslust einkaufen. Ein besonderes Highlight wird dieses Jahr erstmalig angeboten: In Halle 5.2 findet die Hypercon Sneakerconvention x Hypenneedz statt, die namhafte Aussteller und die begehrtesten Marken der Sneaker-Welt zusammenbringt. Neben Marken wie Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Puma und Yeezys werden auf der Convention auch Unternehmen wie Kixery, True2Kickz, Sneakertell, Lindinger, D’onofrio, DFM Quare, Rene, Carl und Mira präsentiert.

Aber die FIBO wird in puncto Mode nicht nur mit dem richtigen Schuhwerk punkten – auch die großen Anbieter von Sportbekleidung wie Teveo, Smilodox und Venice Sportswear sind auf der Messe vertreten. Sie sind in Halle 10.2 zu finden, ebenso wie die POWER Meet & Greet Area und die Creator & Athletes Areas, in denen die Stars der Szene anzutreffen sind.

Ebenfalls mit von der Partie ist die Fashion-Marke Oace, die gemeinsam mit ESN und More eine eigene Halle belegt. In Halle 3.2 können die Besucher die breite Produktpalette der drei Marken entdecken und sich auf Meet & Greets mit bekannten Content Creators freuen sowie sich bei den Community-Battles sportlichen und spaßigen Herausforderungen stellen.

FIBO Football Festival

Mit dem FIBO Football Festival feiert die FIBO in diesem Jahr eine weitere große Premiere. Die eigene Area in Halle 4.1 bildet das Herzstück des Community-Events für Fans und aktive Spieler, Trainer und Teamoffizielle und schafft damit ein Zuhause für alle American Football-Fans in Köln und für alle, die Lust auf Sport haben, der begeistert. Die Besucher können hier spannende Football-Probetrainings, aufregende Cheerleading-Shows und einzigartige Meet & Greets mit Top-Athleten und Stars des American Football-Universums erleben – darunter Jakob Johnson, Kasim Edebali und Patrick Esume und viele mehr!

In Halle 4.1 befindet sich außerdem die Strongman-Area. Zum Auftakt der Saison finden hier Wettkämpfe der drei höchsten deutschen Strongman-Ligen sowie Wettbewerbe für Newcomer statt.

Fighting Fit und Gruppenfitness: Die wichtigsten Termine zum Auspowern

Theorie, Praxis und Wettkämpfe sorgen in puncto Fighting Fit auf der FIBO für Stimmung. Während die Besucher im Krav Maga-Seminar das Wichtigste über Selbstverteidigungstechniken lernen, stellen Kampfsportler beim European Grappling Championship ihre Kräfte unter Beweis. Intensität und Können im Ring dürfen Besucher außerdem beim Showkampf im olympischen Boxen von Sting Sports erleben. Die FIBO bietet auch für die jüngsten Besucher mit den Challenges for Kids etwas Aufregendes.

Auf der Group Fitness Stage in Halle 4.2 wird es heiß: Egal ob Radfahren, Yoga, Hula-Hoop oder Full-Body-Workouts – hier kommt jeder Besucher, der sich gerne in der Gruppe von einem motivierten Trainer einheizen lässt, auf seine Kosten. Neben HIIT-Workouts mit Anna Maria Engelschall (growingannanas), einem Best of Fitness mit ALDI SPORTS und der FIBO Ride DJ Edition wird auf der Bühne außerdem die Pure Emotion Convention stattfinden.

HYROX – das ultimative Fitness-Rennen

Ebenfalls zum Auspowern werden sich die Athleten des HYROX in Halle 10.1, am Wochenende werden hier die verschiedenen Leistungswettbewerbe ausgetragen, bei denen die Athleten in packender FIBO-Atmosphäre um ihre persönlichen Bestzeiten kämpfen. HYROX hat sich mittlerweile zu einem globalen Phänomen entwickelt, das Menschen aus aller Welt zusammenbringt, um sich gemeinsam sportlichen Herausforderungen zu stellen. Die beliebte Kombination von Laufen mit acht funktionellen Übungen macht HYROX zu einem spektakulären Event, das sowohl für angehende Sportler als auch für Fitnessbegeisterte eine spannende Herausforderung darstellt.

Im letzten Jahr haben gut 2.700 Athleten an den Wettkämpfen teilgenommen, dieses Jahr werden bis zu 5.000 Teilnehmer erwartet, die sich dem HYROX Pro, Mixed oder Doubles stellen wollen.

eSport und Gaming: Fitness und Wettkämpfe in der digitalen Welt

Die Themen rund um eSport und Gaming erfreuen sich in der Fitnessbranche immer größerer Beliebtheit, das Programm der FIBO rund um diese Trendthemen wächst Jahr für Jahr. In diesem Jahr können sich Besucher vor allem auf die Gaming & Activity Area mit der eSport Stage in Halle 5.2 freuen, die von der AOK Rheinland/Hamburg als offiziellen Gesundheitspartner begleitet wird.

Hier finden am Wochenende die “Beat the Pro’s”-Sessions statt, bei denen eSportler und Gamer einige Spieler der “Virtual Bundesliga” (VBL) wie Kai Hense von Fortuna Düsseldorf oder Richard Hormes, auch bekannt als Gaucho, von Borussia Mönchengladbach herausfordern können.

In der Bitburger 0,0 Area, ebenfalls in Halle 5.2, erwarten Besucher spannende Themen wie eSports in HR, KI und Sportförderung sowie weitere Programmpunkte wie Doktor Froids Vortrag zum Thema “Wie Content Creators durch kreative Inhalte zu einem gesünderen Lebensstil inspirieren können” am Samstag. Unicorns Of Love wird die Spannung mit Sim Race auf der eSports-Bühne noch weiter anheizen!

Beauty und Lifestyle und FIBO-Liebe, die unter die Haut geht

Neben den gängigen Fitness- und Gesundheitsthemen deckt die FIBO auch die Bereiche Beauty und Lifestyle ab und bietet den Besuchern spannende Gespräche mit bekannten Gesichtern aus verschiedenen Bereichen sowie zum Thema mentale Gesundheit, Ernährung, Fit durch die Schwangerschaft, Vereinbarkeit von Sport und Beruf und mehr.

Auch dieser Teil der Branche umfasst ein breites Spektrum an Ausstellern mit erstklassigen Produkten von Marken wie Sergejs Soap, Elihair, hairfree und Soummé. Aber das ist noch nicht alles – neben einem prall gefüllten Programm gibt es auch die Möglichkeit, sich von Vikink Tattoo Hamburg in Halle 10.2 ein kostenloses FIBO-Tattoo stechen zu lassen!

In der Lifestyle Area in Halle 5.2 finden zudem am Wochenende Barber-Workshops statt und PURELEI präsentiert Festival-Looks, während Alessandro den No-Make-up-Look vorführt. Passend zu den Lifestyle und Beauty-Themen informiert live fresh über Nahrung für die Haut, die sie zum Strahlen bringt, und die Wella Company zeigt die schönsten Frisuren für das Fitnessstudio.

Alles rund um Fitness, Wellness und Gesundheit: Die FIBO 2024 bietet Highlights soweit das Auge reicht. Hier kommt jeder auf seine Kosten – egal ob Fachbesucher, passionierte Fitnessstudio-Gänger, Hobby-Sportler, professionelle Athleten oder Beauty-Fans.