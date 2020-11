CityNEWS verlost Online-Kochkurse der Kölner Kochschule esswahres

Derzeit ist das Thema Krankheit aufgrund der aktuellen Corona-Krise in aller Munde. Die Medien berichten täglich über die derzeitige Situation. Bei nicht wenigen Menschen erzeugt dies ein Gefühl von Angst, Verwirrung und Machtlosigkeit. Und dabei vergessen viele, gerade in dieser Zeit auf ihren eigenen Körper zu hören und zu achten. Dabei sollte man besonders in Krisenzeiten gut für sich selbst sorgen. Das trifft auch und nicht zuletzt auf das Thema Kochen und gesunde Ernährung zu. Stefanie Kleiner, Inhaberin der Kochschule esswahres in Köln-Sülz, hat sich dazu besonders viele Gedanken gemacht: “Kochen kann so viel mehr als nur gut schmecken. Es beeinflusst unsere Gesundheit, unsere Fitness, unseren Körperumfang, unser Aussehen und noch viel mehr unsere Psyche. Essen soll uns glücklich machen. Unseren Gaumen, aber auch unseren Körper und unseren Geist.”

Bewusstsein für das Kochen wecken

Sie ist überzeugt davon, dass Essen mehrere Funktionen in sich vereint, ähnlich wie Kleidung, die einerseits attraktiv, bequem und leicht sein soll. Andererseits soll sie aber auch vor Kälte, Regen oder Hitze schützen. Ähnlich funktioniert dies auch beim Essen, so die Profiköchin: “Auf der einen Seite soll gutes Essen Eindruck bei Gästen machen und dementsprechend lecker schmecken sowie ansprechend präsentiert werden. Es soll aber auch gut verdaulich sein, nicht dick machen, möglichst vor Krankheiten schützen und gleichzeitig fit halten.”

Stefanie Kleiner verbindet daher den Geschmack mit dem entsprechenden Zusatznutzen. Und das auf die spielerische Art, zeitlich frei umsetzbar und ohne Dogmatismus. Und diese Überzeugung gibt sie an die Teilnehmer ihrer Online-Kochkurse weiter. “Ich liebe es, wenn das Essen gut schmeckt und auch gut für mich und meinen Körper ist. Mein Konzept unter dem Motto ,Bewusstes Kochen‘ ist genau aus diesem Gefühl heraus entstanden”, erklärt die Genuss-Expertin ihre Leidenschaft.

Während der Corona-Krise hat die ausgebildete Ernährungsberaterin nun ein Online-Format entwickelt, um ihr Wissen weiterzugeben. In den drei verschiedenen virtuellen Kochkursen geht sie besonders auf den Zusatznutzen, den Lebensmittel von Natur aus bieten, ein. Aber das selbstverständlich, ohne den Geschmack zu vernachlässigen! Im Hinblick auf die derzeitige Situation und die Tatsache, dass Weihnachten immer näher rückt, bietet sich solch ein Kurs geradezu als Weihnachtsgeschenk an.

So kann man Familienmitgliedern oder auch Freunden oder Kollegen etwas Gutes tun und nebenbei auch ein neues Bewusstsein für das Kochen wecken. Ein Gericht zu kreieren, das schmeckt und einen maximalen Nutzen für Geist und Körper bietet.

Ein Online-Kochkurs als sinn- und genussvolles Geschenk

Die Online-Kurse des esswahres bieten viele Wahlmöglichkeiten. So kann der Beschenkte (oder man selbst) völlig zeitunabhängig wählen, wann, in welchem Tempo und wie oft er sich die jeweilige Kurs-Einheit – natürlich völlig ohne Werbeunterbrechungen – ansehen möchte. Außerdem kann er je nach Geschmack und Ernährungsform zwischen flexitarischen, vegetarischen oder veganen Gerichten wählen. In jeweils bis zu zwölf Kurseinheiten wird außerdem erläutert, welchen Zusatznutzen die einzelnen Lebensmittel bieten und wie man diese sinn- und geschmackvoll kombiniert.

Für die Kursteilnehmer gibt es außerdem viele nützliche Tipps aus der professionellen Küchenpraxis, praktische Ratschläge zur Vorratshaltung und wertvolle Hinweise zum Einkauf, wie eine Austauschliste für Gemüsesorten, je nach Saison. Bonusmaterial in Form von zwei Weihnachtsrezepten rundet das kulinarische Digital-Angebot des esswahres ab. Und natürlich lassen sich alle Rezepte aus den Kochkursen downloaden oder direkt ausdrucken.

Weitere Infos zu den Online-Kochkursen finden Sie auf: bewussteskochen.com

Das esswahres in Köln-Sülz

In der Kochschule im Kölner Stadtteil Sülz finden seit 2014 regelmäßig Kochkurse für die alltägliche, festliche oder auch mal außergewöhnliche Küche statt. Mit Firmen und Privatpersonen werden Events veranstaltet, in denen es um das Zusammenspiel aus Genuss, Gesundheit sowie Freude am guten Essen geht. Viele kennen die Küche des esswahres aus dem Fernsehen, da vor Ort regelmäßig z. B. für das ZDF oder den WDR gedreht wird. Und so waren bereits einige Starköche dort zu Gast. Die Event-Location begrüßt jährlich ca. 2.000 zufriedene Kunden und für viele bleibt es nicht bei einem einmaligen Besuch.

esswahres Kochschule / Event-Location Berrenrather Str. 363

50937 Köln Tel.: 0221 – 34 66 85 38

Mail: info@esswahres.com

Web: esswahres.com

CityNEWS verlost Online-Kurse der Kochschule esswahres

CityNEWS verlost fünf Gutscheine für die Online-Kochkurse des esswahres aus Köln-Sülz im Wert von je 39 Euro. Dabei können die Gewinner aus den drei verschiedenen Kursen frei wählen. Wir wünschen viel Glück bei der Teilnahme am Gewinnspiel!

Einsendeschluss ist der 15.12.2020. Teilnahme ab 18 Jahren.

Es gelten unsere Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen und Hinweise zum Datenschutz. Das Gewinnspiel wird durchgeführt von esswahres sowie CityNEWS.

