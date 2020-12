Kölner Krimi-Autorin Edith Niedieck im CityNEWS-Interview.

Edith Niedieck lebt in Köln und ist verheiratet mit Mike – Sohn des legendären Swingmusikers Charly Niedieck, seinerzeit auch Bassist des Kölner Eilemann-Trios. Im November 2019 erschien ihr Debütroman Luxuslügen über das so eigene Wohlfühlmilieu Kölner Familien. Nun hat es ihr Kurz-Krimi “Totpunkt” auf die Longlist des Literaturpreises Wortrandale Berlin 2020 geschafft. Im Interview mit CityNEWS spricht Edith Niedieck über ihre Motivation und Leidenschaft, Kriminalromane zu schreiben.

Krimis sind für Edith Niedieck ein Mordsvergnügen

CityNEWS: Gratulation zur Longlist-Nominierung bei dem “Wortrandale Literaturpreis Berlin 2020” in der Sparte Krimi. Was ist das für ein Gefühl?

Edith Niedieck: Ich bin sehr dankbar und glücklich darüber – aber auch darüber, dass das Fiebern und wochenlange Nägelkauen endlich vorbei ist. Jetzt bin ich wieder frei für neue “Mord-Ideen”. Natürlich gibt es noch viele andere schöne Erfahrungen, wie das Glück des ersten Verlagsvertrages bis hin zum ersten Auspacken und Berühren des eigenen gedruckten Buches. Ganz besonders stark bleiben vor allem immer die Momente, wenn sich die ausgedachten Figuren plötzlich verselbstständigen. Zuerst im Text und letztlich im Kopfkino der Leser.

CityNEWS: Haben Sie sich als Autorin ausschließlich für das Genre Krimi entschieden?

Edith Niedieck: Nein – ich finde nur, eine Großstadt mit ihren durchaus auch beschaulichen Plätzen ist der perfekte Handlungsort, um einen Mord zu platzieren. Zudem wollte ich zeigen, dass Kriminalromane durchaus auch ein literarischer Strang sind.

CityNEWS: Gibt es in Ihrem Debüt so etwas wie persönliche Erlebnisse?

Edith Niedieck: Ich mag es als Autorin besonders, Figuren zu drehen und Charaktereigenschaften zu kombinieren. Auch wenn sie absurd erscheinen.

CityNEWS: Nach dem BWL-Studium an der Kölner Uni waren Sie Texterin in einer renommierten Münchener Werbeagentur. Ihre Arbeiten wurden u. a. auch im Jahrbuch der Werbung veröffentlicht. Gibt es da eine Verbindung zum Schreiben von Büchern?

Edith Niedieck: Auf jeden Fall! Allein in der Diversifikation von Sprache. Außerdem kann man als Texter leicht und schnell in fremde, komplexe Themen eintauchen. Wir können diese neu und deutlich spiegeln und sie in Charakteren transparent machen. Das spürt der Leser, das erhöht die Neugier.

Der Kölner Krimi “Luxuslügen” ist wie eine kleine Reise in die Domstadt

CityNEWS: Was ist so besonders an Ihrem Kölner Krimi “Luxuslügen”?

Edith Niedieck: Ich möchte als Autorin die Sinnzonen für gut gemachte Krimi-Literatur aktivieren – gegen die Demokratisierung der inflationären “Wallander-Crimes”. Die ziehen ihre Spannung hauptsächlich daraus, dass Leser über eine Vielzahl möglichst spektakulär und bestialisch getöteter Leichen stolpern. In “Luxuslügen” werden Grenzen ausgelotet. Wie schlimm ist es wirklich, Regeln zu missachten? Sind Querköpfe automatisch Kriminelle? Widerstand kann auch funktional und innovativ sein. “Luxuslügen” ist ein Kulturtupfer der eigenen Art, der sich allein durch das sehr Atmosphärische nicht in ein herkömmliches Blut-Schema pressen lässt. Er lässt Leser hinter die Kulissen des so besonderen Flairs der Domstadt spinksen. Und gerade für die, die Köln in dieser seltsamen Zeit nicht besuchen können, ist “Luxuslügen” wie eine kleine Reise.

CityNEWS: Was “packt” einen noch als Autorin?

Edith Niedieck: Nach der ausverkauften Premierenlesung spürte ich: Jetzt wird es ernst. Mich verbinden meine vielfältigen Lesungserlebnisse mit den Besuchern. Gut lesen ist mir äußerst wichtig, Das Publikum ansprechen, die richtigen Textstellen aussuchen usw. – das lässt Kultur lebendig werden.

CityNEWS: Wann kommt ein neuer Krimi? Wird es eine Fortsetzung geben?

Edith Niedieck: Ganz sicher gibt es die. Aber es wird auch etwas völlig anderes geben. Eins nach dem anderen. Bücher brauchen ihre Zeit, wenn sie gut werden sollen. Schreiben ist Arbeit und kommt immer vor dem großen Auftritt … es bleibt also spannend.

Weitere Infos gibt es unter: www.niedieck-ist.net

CityNEWS-Buch-Tipp: Luxuslügen Autorin: Edith Niedieck

Edith Niedieck Verlag: CMZ Verlag

CMZ Verlag Seiten: 303 Seiten

303 Seiten ISBN: 9783870623166

9783870623166 Preis: 12,95 Euro