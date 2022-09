Crime Cologne 2022: Das Krimi-Festival in Köln findet wieder statt

Bekanntlich konnten während der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen stattfinden. Das galt auch für die Crime Cologne, die normalerweise jährlich in Köln stattfindet. Nun ist das internationale Krimi-Festival wieder da. Fans der spannenden Romanen können sich auf insgesamt 27 Autoren freuen, die bei über 30 Veranstaltungen ihre neuen Werke vorstellen.

27 Autoren lesen quer durch Köln

Ab dem 25. September bis zum 4. Oktober 2022 werden 27 internationale Bestsellerautoren in Köln zu Gast sein. Darunter befinden sich bekannte Namen wie Nele Neuhaus, Volker Kutscher, Martin Walker, Friedrich Ani, Colin Niel, Marc Raabe, A.M. Ollikainen, Tess Gerritsen sowie der ukrainische PEN-Präsident Andrej Kurkow. Die Lesungen finden, teils gekoppelt mit speziellen Aktionen, an ganz unterschiedlichen Orten quer durch die Rheinmetropole statt. Daran anschießend finden weitere Lesungen im Rahmen eines Specials des Krimi-Festivals statt.

Gänsehaut-Feeling im Bestattungshaus

Einer der außergewöhnlichen Leseorte wird beispielsweise das Bestattungshaus Christoph Kuckelkorn sein. In dieser ganz besonderen Atmosphäre stellt Judith Merchant am 27. September 2022 ihr neues Buch “Schweig!” vor. Auch die Veranstaltung in der Kölner Rechtsmedizin am gleichen Tag kann mit einem speziellen Feeling aufwarten. Hier laden David Sarno und Sascha Lapp, die Autoren des Buches “Das Prinzip Mord” zur Lesung ein. Die beiden ZDF-Journalisten sind dabei wahren Mordfällen auf der Spur. Auch im Gemeindesaal der Synagogen-Gemeinde Köln wird es spannend, wenn Michel Bergmann mit viel Witz und Esprit aus seinen Romanen vorliest.

Kulinarische Krimi-Reise

Auch die Reihe “Dine & Crime” ist wieder mit drei Terminen im Programm zu finden. Während eines Diners mit Köstlichkeiten aus Frankreich, der Schweiz und der Nordseeküste lesen Autoren aus ihren neuesten Werken. Am 26. September 2022 startet die Bestsellerautorin Eva Almstädt mit ihrem neuen Buch “Akte Nordsee. Am dunklen Wasser” im Café Central.

Ebenfalls im Café Central folgt am 28. September 2022 eine kulinarische Reise durch die Schweiz, während Silvia Götschi und Christof Gasser ihren neuen Roman vorstellen. Den Abschluss der Reihe bildet Martin Walker im Ludwig im Museum, der nicht nur mit Romanen erfolgreich ist, sondern auch mit Kochbüchern.

Ich lach dich tot

Auch der Humor kommt im Krimi-Genre häufig nicht zu kurz. Dies beweisen am 28. September 2022 im Kölner Horizont-Theater gleich vier Autoren. Isabella Archan, Tatjana Kruse, Ralf Kramp sowie Elke Pistor erzählen von großen und kleinen Verbrechen, von Morden und Meucheln aus Leidenschaft, Eifersucht und Habgier mit viel Witz und Augenzwinkern. Im Programm “Ich lach dich tot” bleibt mit Sicherheit kein Auge trocken.

Ladies Crime Night und KVB-Krimibahn

Ein weiteres Highlight der Crime Cologne 2022 ist die große “Ladies Crime Night”. Am 30. September 2022 stellen die drei Schriftstellerinnen Romy Fölck, Petra Johann sowie Seraina Kobler im Bastei Lübbe Verlag drei Fälle vor, die Hochspannung pur versprechen. Wer dann immer noch nicht genug hat, kann am nächsten Tag, dem 1. Oktober 2022, mit der KVB-Krimibahn eine Tour durch die Domstadt machen. Natürlich handelt es sich dabei nicht einfach um eine Stadtrundfahrt, denn während der ersten Fahrt präsentiert Polizist und Autor Klaus Stickelbroeck mörderisch-komische Geschichten aus “Machste nix dran”. Im Laufe der zweiten Tour liest Carla Moni aus ihrem packenden Buch über die Revolution des Verkehrs.

Verleihung des Crime Cologne Award 2022

Neben den vielen Lesungen wird auch ein Preis verliehen. Eine fünfköpfige Jury kürt den besten Genre-Roman des Jahres. Neben einer Trophäe stellt das Kulturamt der Stadt Köln ein Preisgeld von 3.000 Euro bereit. Die Preisverleihung findet am 30. September 2022 in der Event-Location im Clouth 104 in Köln-Nippes statt. Nominiert sind:

“Wie wir töten, wie wir sterben” von Martin von Arndt (ars vivendi)

“Das Jahr der Gier” von Horst Eckert (Heyne Verlag)

“Das Loft” von Linus Geschke (Piper)

“Frenze” von Tommie Goerz (ars vivendi)

“Stumme Schreie” von Petra Ivanov (Unionsverlag)

“Am roten Strand” von Jan Costin Wagner (Galiani Berlin)

Das komplette Programm sowie weitere Informationen gibt es unter: www.crime-cologne.com

Streichung der Fördermittel droht – startet die letzte Crime Cologne aller Zeiten?

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie findet vom 25. September bis zum 4. Oktober 2022 in Köln endlich wieder das internationale Krimifestival Crime Cologne statt. Doch obwohl die Veranstaltungen vom Publikum bestens angenommen werden und zahlreiche Bestsellerautoren zu Gast sein werden, können sich die Verantwortlichen des Festivals nicht so recht freuen. Grund dafür ist der aktuelle Haushaltsplanentwurf 2023/2024 der Stadt Köln, der eine komplette Streichung der Fördermittel für das Festival vorsieht.

“Die Situation ist absurd”, so Festivalleiter Hejo Emons. “Noch während die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne stehen, will uns die Stadt Köln das Licht ausdrehen.” Die Sorge ist begründet: Am 30. September 2022, also mitten in der Festivalwoche, tagt der Finanzausschuss. Erfolgt dort durch den Finanzausschuss keine Korrektur durch die für den Haushalt verantwortlichen Ratsfraktionen, wird damit das Aus für ein Festival beschlossen, das sich in den letzten zehn Jahren zu einem der größten Krimifestivals im deutschsprachigen Raum entwickelt hat und von dem Oberbürgermeisterin Henriette Reker noch 2019 sagte, dass es aus der Kölner Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken sei.

Verwunderung bei den Machern von Crime Cologne

“Wir sind sehr verwundert über das Verhalten der Verantwortlichen”, so Achim Mantscheff, Vorstand des gemeinnützigen Crime Cologne e.V. “In dieses Festival ist in den letzten Jahren ein Vielfaches der öffentlichen Förderung durch persönliches Engagement geflossen – längst nicht nur auf der finanziellen Ebene. Und beileibe nicht nur durch den Crime Cologne e.V. Das Festival ist zu einem Netzwerk vor allem der Kölner Verlags-, Buchhandels- und Medienlandschaft geworden. Viele Hände und Köpfe haben es zu dem gemacht, was es heute ist. Dass uns die Förderung nun gestrichen werden soll, ohne dass im Vorfeld auch nur ein einziges Gespräch seitens der Verwaltung und verantwortlichen Politiker mit uns geführt worden wäre, ist für den Kulturstandort Köln schlicht beschämend.” Tatsache ist, dass die Crime Cologne noch nicht einmal über den Ausfall der kommenden Förderung informiert wurde, sondern dies schlicht durch die Lektüre des städtischen Haushaltsentwurfs erfuhr.

Die “Crime Cologne” wurde seit ihrer Gründung auf Basis von Beschlüssen des Wirtschaftsausschusses durch das Amt für Wirtschaftsförderung und in den Jahren 2020 und 2021 durch die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs GmbH unterstützt. Im laufenden Jahr übernahm erstmals das Kulturamt die Förderung. Nun steht das Festival vor dem Aus.

Ein Schlag ins Gesicht der Kölner Veranstaltungs- und Kulturbranche

“Die Fördersumme von jährlich 25.000 Euro war ohnehin niemals kostendeckend, zumal 3.000 Euro davon nicht zur Förderung der Veranstaltungen, sondern als Preisgeld des `Crime Cologne Award´ zur Verfügung gestellt wurden – ein Preis übrigens, den wir auf expliziten Wunsch der Stadt Köln ins Leben gerufen haben und der dann ohne Festival ebenfalls in eine ungewisse Zukunft blickt. Die Stadt Köln hat als Kultur-, aber auch als Wirtschaftsstandort über alle Jahre vom Festival profitiert. Nicht nur die Autoren, Moderatoren, Sprecher, die ganz unmittelbar von den Auftritten abhängig sind, auch die zahlreichen Kooperationspartner, die Locations, Techniker, die Buchhändler und Verlage werden verlieren, wenn es das Festival nicht mehr geben sollte. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Veranstaltungs- und Kulturbranche, die wie keine andere unter der Corona-Situation gelitten hat”, so Mantscheff.

Bei einer Sache sind sich die Macher des Festivals aber einig: Sollte der Finanzausschuss das Förderaus tatsächlich beschließen, wird ab dem 25. September 2022 die letzte Crime Cologne stattfinden. Und dann verliert vor allem die Stadt Köln.