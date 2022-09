Lit.Cologne spezial im Oktober mit vielseitigem Programm

Erneut findet im Herbst ein Special des Kölner Literaturfestivals Lit.Cologne statt. Vom 5. bis 9. Oktober 2022 sowie an zwei Sonderterminen am 22. und 24. Oktober 2022 können sich Fans auf prominent besetzte Lesungen freuen. Zudem werden herausragende literarische Bücher vorgestellt. Der Fokus des diesjährigen Programms liegt auf Diskussionen der Gegenwart sowie auf relevanten Sachthemen.

Von der Liebe und der Flamme der Freiheit

Den Anfang macht Ferdinand von Schirach am 5. Oktober 2022 im WDR-Funkhaus mit einer Lesung aus seinem neuesten Erzählband “Nachmittage”. In seinem Buch berichtet von Schirach von der Einsamkeit der Menschen aber auch von der Kunst, der Literatur, dem Film sowie immer wieder auch von der Liebe.

Jörg Bong entwirft in “Die Flamme der Freiheit” ein spektakuläres Panorama aus der Zeit um 1848/1849. Während dieser Zeit erstarkte die Demokratiebewegung in den deutschen Ländern. Unter dem Künstlernamen Jean-Luc Bannalec veröffentlicht Jörg Bong im Übrigen die erfolgreichen Bretagne-Kriminalromane rund um Kommissar Dupin.

Francis Fukuyama, laut der Times “einer der weltweit interessantesten öffentlichen Denker” stellt sein aktuelles Buch “Der Liberalismus und seine Feinde” vor. In diesem verhandelt er die Zukunftsfähigkeit liberaler Demokratien der Gegenwart. Weltberühmt wurde der US-amerikanische Politikwissenschaftler vor allem mit seiner These vom “Ende der Geschichte”.

Mit exakter historischer Recherche auf die Bestsellerliste

Susanne Abel landete bereits mit ihrem Debütroman “Stay away from Gretchen” auf der Bestsellerliste des Spiegels. Mit ihrem aktuellen Buch “Was ich nie gesagt habe – Gretchens Schicksalsfamilie” schließt sie an die im ersten Teil erzählte Geschichte an. Dabei verknüpft sie beide Geschichten mit exakter historischer Recherche. Und auch dieser Titel findet sich mittlerweile auf der Liste des Spiegels wieder.

Michel Friedman spricht auf der Lit.Cologne spezial im WDR-Funkhaus gemeinsam mit dem Journalisten Deniz Yücel über das Fremde in uns selbst sowie um uns herum. Poetisch und zugleich mit großem Gespür für Zwischentöne zeichnet er in seinem Buch “Fremd” eindrücklich das Erwachsenwerden in einer Welt, die als fremd und gefährlich empfundenen wird. Zudem erzählt Friedman von Erfahrungen, die er mit Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung gemacht hat.

Eine Liebeserklärung an die Musik der sechziger Jahre

Der US-amerikanischen Autorin Bonnie Garmus gelang ein sagenhaftes Debüt mit ihrem Werk “Eine Frage der Chemie”, welches von der eigensinnigen wie mutmachenden Chemikerin Elizabeth Zott handelt. Selbst Literaturkritikerin Elke Heidenreich urteilte: “Lange habe ich nicht ein so unterhaltsames, witziges und kluges Buch gelesen”. Die Lesung im WDR-Funkhaus in Köln ist der einzige Auftritt der Autorin und insgesamt erst ihr Zweiter in Deutschland.

Der begnadete Geschichtenerzähler David Mitchell stellt seinen Roman über die sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, “Utopia Avenue”, vor. Mitchell, mit “Der Wolkenatlas” weltberühmt geworden, gibt darin eine Liebeserklärung an die Musik dieser Zeit, die voll von Träumen und Hoffnungen war, ab.

Günter Wallraff und Charlotte Link bei der Lit.Cologne spezial

Anlässlich des 80. Geburtstages einer der bedeutendsten Investigativ-Journalisten Deutschlands, Günter Wallraff, werden dessen Beststeller “Ganz unten” sowie “Der Aufmacher” neu aufgelegt. Beide Werke verfügten über sowohl gesellschaftliche als auch politische Durchschlagskraft. Wallraff spricht mit Georg Restle sowie Mely Kiyak über die Bedeutung und die Zukunft des investigativen Journalismus.

Mehr als 25 Bestseller, weltweit über 20 Millionen verkaufte Bücher, zahlreiche Verfilmungen ihrer Werke, das ist die Bilanz von Charlotte Link. Somit gilt sie als die erfolgreichste Autorin der Gegenwart in Deutschland. Sie liest im WDR-Funkhaus aus ihrem neuen vierten Band rund um die Ermittlerinnen Kate Linville und Caleb Hale, “Einsame Nacht”.

Massenmedien – die vierte Gewalt?

“Der Mensch und die Macht. Über Erbauer und Zerstörer Europas im 20. Jahrhundert” – so lautet der Titel des Werkes des britischen Historikers Ian Kershaw. Er untersucht darin, inwieweit einzelne berühmte Persönlichkeiten den Lauf der Geschichte beeinflussen, angefangen bei Lenin über Churchill und Adenauer bis hin zu Thatcher, Gorbatschow sowie Kohl.

In einem gemeinsamen Buch mit dem Titel “Die vierte Gewalt” gehen Richard David Precht und Harald Welzer der Frage nach, ob Massenmedien durch einen Hang zum Empörenden, Simplifizierenden, Moralisierenden sowie Diffamierenden die Demokratie gefährden. Zudem versuchen sie zu ergründen, wie eine liberale Demokratie mit pluraler Medienlandschaft sich selbst gefährden könnte.

Das komplette Programm der Lit.Cologne im WDR-Funkhaus:

Mittwoch, 05. Oktober 2022 – 19:30 Uhr:

“Nachmittage”

mit Ferdinand von Schirach

“Die Flamme der Freiheit”

mit Jörg Bong

Moderation: Bettina Böttinger

Text: Ulrich Noethen

“Der Liberalismus und seine Feinde”

mit Francis Fukuyama

Moderation: Alexander Görlach

“Was ich nie gesagt habe – Gretchens Schicksalsfamilie”

mit Susanne Abel

Moderation: Angela Spizig

Text: Vera Teltz

“Fremd”

mit Michel Friedmann und Deniz Yücel

Moderation: Gert Scobel

Text: Nina Kunzendorf

“Eine Frage der Chemie”

mit Bonnie Garmus

Moderation: Angela Spizig

Text: Nina Kunzendorf

“Utopia Avenue”

mit David Michell

Moderation: Bernhard Robben

Text: Gerd Köster

“Die Zukunft des investigativen Journalismus”

mit Günter Wallraff, Georg Restle und Mely Kiyak

Moderation: Sonia Mikich

“Einsame Nacht”

mit Charlotte Link

Moderation: Günter Keil

Die beiden folgenden Zusatztermine finden in den Balloni-Hallen bzw. in der Flora Köln statt:

Donnerstag, 22. Oktober 2022 – 19:00 Uhr

in den Balloni-Hallen

“Der Mensch und die Macht. Über Erbauer und Zerstörer Europas im 20. Jahrhundert”

mit Ian Kershaw

Moderation: Joachim Frank

in der Flora Köln

“Die vierte Gewalt”

mit Richard David Precht und Harald Welzer