VideoDays Festival 2022 in Köln: Von Machern für Macher

Am 6. und 7. September 2022 findet in Köln in der Event-Location “Die Halle Tor 2” das VideoDays Festival 2022 statt. Unter dem Motto “By Creators for Creators” trifft sich die Creator Economy, eine Gruppe unabhängiger kreativer Schöpfer, um sich und ihre Arbeit und Ideen zu präsentieren. Außerdem bietet sich hier die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und sich zu informieren. Die Veranstaltung wird durch die Staatskanzlei NRW und die Medienstiftung NRW unterstützt und gefördert.

Im Fokus des Festivals stehen gesellschaftspolitische Themen sowie edukative Formate. Zudem werden prominente Speaker wie unter anderem der schwedische Social-Media-Star Seth Evermann und die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann zu sehen sein. Im Mittelpunkt des Events stehen in erster Linie Austausch und Netzwerken, aber auch das miteinander Feiern von Creators, Fan-Communities und der Industrie. Außerdem wird es Inhalte in Form von Masterclasses, Creator Stories und -Classes sowie Panels und Keynotes geben.

Den gesellschaftlichen Wandel des Social Web erlebbar machen

Ziel des Events ist es, den gesellschaftlichen Wandel des Social Webs sowie der Creator Economy erlebbar zu machen. “Es geht längst nicht mehr nur um Beauty Trends und Shopping Hauls. Die Branche hat sich verändert”, so Victoria Blechman, Head of Program des Festivals. Und ergänzt: “Statt nur möglichst viele Klicks und Quick Reactions wollen viele Kreative etwas bewegen, Haltung zeigen sowie gesellschaftsrelevante Themen voranbringen. Diese Veränderung werden wir mit unserem Programm erstmals auf der Bühne widerspiegeln.”

Langfristig soll sich die Medienstadt Köln als neuer Treffpunkt der unabhängigen Kreativen etablieren und somit den aktuellen Zeitgeist repräsentieren. Die Domstadt soll als Ort fungieren, an dem Interessensgruppen wie die Macher, aber auch Fans, Werbe-, Film- und Kreativindustrie plattformübergreifend zusammenkommen.

Prominente Gäste und Highlights

Beim VideoDays Festival wird es verschiedene Gäste, Programmpunkte sowie weitere Highlights geben:

Seth Evermann

Creator Story und – Class

Creator Story und – Class Heiko & Roman Lochmann (HE/RO)

Masterclass zu ihrem Bandprojekt HE/RO sowie Speaker auf dem Panel “Mental Health – Kenne deine Grenzen”

Masterclass zu ihrem Bandprojekt HE/RO sowie Speaker auf dem Panel “Mental Health – Kenne deine Grenzen” Tupoka Ogette

Panel “Fight Racism”

Panel “Fight Racism” Joeys Jungle

Panel “Mental Health – Kenne deine Grenzen”

Panel “Mental Health – Kenne deine Grenzen” Phenix

Panel “Sex, Gender & More”

Panel “Sex, Gender & More” Sarah-Lee Heinrich und Elisa Baş

Panel “Wir sind hier, wir sind laut… Gemeinsam gegen den Klimawandel”

Panel “Wir sind hier, wir sind laut… Gemeinsam gegen den Klimawandel” Melina Borcak

Thema: Journalistische Arbeit in den sozialen Medien

Thema: Journalistische Arbeit in den sozialen Medien Yelda Türkmen und Thelma Buabeng

Masterclass “Community Sourcing für diverse Contentproduktion”

Masterclass “Community Sourcing für diverse Contentproduktion” Hatice Kahraman (Salon 5)

Thema: Die Arbeit in der Jugendredaktion von Correctiv.org

Thema: Die Arbeit in der Jugendredaktion von Correctiv.org Olya Kharchenko und Liza Hatsko

Panel “Ukrainian influencers and their path to activism”

Weitere Gäste sind TikTok-Creator Clemens Brock, der Webvideo-Produzent und Schauspieler Jonas Ems sowie die Bundessprecherin der Grünen Jugend Sarah-Lee Heinrich. Die Moderation übernimmt Dominik Porschen.

Auszeichnungen an herausragende Akteure der Branche

Zum Abschluss der Veranstaltung werden die herausragendsten Akteure der Branche vor einem geladenen Publikum ausgezeichnet. Die Jury verleiht die Auszeichnungen an Vertreter der Branche bzw. kreative Macher in Kategorien wie unter anderem Video of the year, Best Show of the year, International Inspiration, Best Streaming Creator, Documentary, Comedy, Music, Beauty und Fashion oder Animation.