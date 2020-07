Salomon eröffnet neuen Experience Store in Köln

Auch in einer Großstadt wie Köln laden zahlreiche Wege zum Laufen ein. Neben dem Grüngürtel, den zahlreichen Parks und natürlich den Wegen am Rhein entlang, findet man auch im Umland abwechslungsreiche Trails. Und wer auch gerne mal ein paar Höhenmeter bewältigt, ist in der Eifel oder im Bergischen Land gut aufgehoben. Verschiedene Events wie die weltgrößte Fitness-Messe FIBO und natürlich der einzigartige Köln-Marathon locken Sportbegeisterte in die Domstadt. Und nicht zuletzt hat die Deutsche Sporthochschule in Köln ihren Sitz. Somit zählt die Rheinmetropole zu den sportlichen Hochburgen und bietet sich entsprechend als perfekter Standort für den in den Französischen Alpen ansässigen Sportartikelhersteller Salomon an. Seit dem 17. Juli 2020 präsentiert er das breite Sortiment der Marke im neueröffneten Experience Store in der Kölner City.

In der Breite Straße 137 erwartet die Domstädter ein umfassendes Markenerlebnis auf 160 Quadratmetern in bester Innenstadtlage. Hier finden Aktive die optimale Ausstattung von Kopf bis Fuß für Road Running, Trail Running, Hiking und Backpacking. Außerdem gibt es vor Ort passendes Equipment für die Reise sowie Kleidung. Zudem werden Skibekleidung samt dazugehöriger Schutzausrüstung angeboten. Sollte der Kunde das gewünschte Produkt nicht im Laden finden, kann es direkt im Geschäft online bestellt und im Store abgeholt werden. Die Lieferung kann jedoch auch nach Hause oder an einen anderen Ort innerhalb Deutschlands erfolgen. Und dies gilt auch für Ski und Skischuhe.

Laufband-Analyse für den perfekten Schuh

Ein authentisches Markenerlebnis, sachkundige Mitarbeiter und einen umfangreichen Service – das erwartet die Besucher im Salomon Store in der City. Zum Service gehört auch eine Laufband-Analyse, um für den Kunden den perfekten Schuh zu finden. “Laufen hat in Köln ganzjährig Saison und die nahegelegene Eifel lädt zum Wandern und Trail Running ein. Ein idealer Standort für unsere Marke, um sie ganzheitlich zu präsentieren. Als Outdoor-Multisport-Spezialist können wir den Konsumenten das ganze Jahr hindurch bedienen und ihm mit dem neuen Store unsere ganze Bandbreite aufzeigen”, kommentiert Michael Krell, Geschäftsführer Deutschland.

Das Geschäft wird dabei nicht nur Verkaufsraum sein, sondern kann auch als Treffpunkt der Community genutzt werden. Hier kann dann zum Beispiel gemeinsam ein Plogging-Lauf gestartet werden. Und auf Videobildschirmen kann man sich zudem von Salomon TV-Folgen inspirieren lassen.

Salomon – Tradition in Sachen Outdoor-Sport

Salomon wurde bereits 1947 im Herzen der französischen Alpen gegründet. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, durch die Entwicklung innovativer Ausrüstung neue Maßstäbe im Bereich Outdoor-Sport zu setzen. Durch diese Ausrüstung sollen die Aktiven in der Lage sein, ihre sportlichen Aktivitäten zu genießen. Außerdem erlaubt sie den Menschen, sich dabei zu verbessern und zudem die eigenen Grenzen auszutesten. Demensprechend produziert das Unternehmen für eine Vielzahl von verschiedenen Outdoor-Sportarten Schuhe, Bekleidung und Ausrüstung.

Das Unternehmen betreibt derzeit mehr als 200 Stores weltweit. Im firmeneigenen Annecy Design Center arbeiten Ingenieure, Designer und Athleten zusammen an innovativen Lösungen. Die dort entwickelte Ausrüstung soll den Aktiven, die die Natur als große Spielwiese sehen, mehr Freiheit bieten.

Weitere Infos unter: www.salomon.com

Salomon Store Köln Breite Straße 137-139

50667 Köln