Nahezu jeder Kölner hat ihn bereits besucht. Zahlreiche Erinnerungen sind fest verwoben mit diesem ganz speziellen Ort mitten im Kölner Stadtteil Riehl. Man kletterte als Kind auf die alte Dampflok am Spielplatz, staunte über exotische Lebewesen und lernte etwas über bis dato unbekannte Geschöpfe. Überall konnten seltsame Laute und Gerüche wahrgenommen werden. Mutig ging man auf Entdeckungstour in immer wieder neue Bereiche und natürlich gehörte die Portion Pommes auch dazu. Am Ende eines aufregenden Tages wunderte man sich, wie schnell doch die Zeit verflogen war. Und eigentlich fehlte nun zum krönenden Abschluss nur noch das obligatorische Familien-Erinnerungsfoto am Ausgang. Die Rede ist natürlich vom Kölner Zoo.

Zoologischer Garten in Köln besteht seit 1860

Seit 160 Jahren begeistert der drittälteste Tierpark Deutschlands seine kleinen und großen Besucher. Er verbindet Abenteuer und Erholung mit der Sensibilisierung der Gäste für die Artenvielfalt, Natur- und Umweltschutz. Der Kölner Zoo bietet auf rund 20 Hektar moderne Gehege, reizvolle Parkanlagen und Edutainment in aktueller Form. Rund 10.000 Tiere und 850 unterschiedliche Arten ziehen die durchschnittlich mehr als 1,1 Millionen Besucher pro Jahr in ihren Bann. Damit gehört der im Jahr 1860 gegründete Zoologische Garten in der Domstadt zu den beliebtesten Tierparks in Deutschland.

Vorausschauende Konzepte für den Kölner Zoo

Damit diese Attraktivität auch weiter anhält und auch in den kommenden Jahrzehnten ein Besuchermagnet für die Region ist, lässt sich der Zoo in der Rheinmetropole immer wieder Neues einfallen und hat Konzepte erarbeitet, die den Tierpark zukunftssicher aufstellen sollen.

Neben den Besucherlieblingen wie Elefanten, Löwen, Pinguinen oder Erdmännchen spezialisieren sich zeitgemäße und wissenschaftlich geführte Tierparks – wie der Kölner Zoo – heutzutage in der Regel auf ausgewählte Arten.

Im Kölner Zoo treffen die Besucher deswegen immer wieder auf faszinierende Tierarten, die normalerweise weniger im Fokus stehen oder vom Aussterben bedroht sind. Dazu zählen beispielsweise Okapis, Geckos, Makis oder Przewalskipferde.

Dabei sollen die Tiere in möglichst realistischen und naturnahen Umgebungen gehalten und gezeigt werden. Diesem Anspruch wird man in Köln mit dem Bau und Betrieb moderner Tiergehege gerecht, wie z. B. dem Elefantenpark, Clemenshof oder auch mit dem Hippodom. Der Tierpark in Köln gilt zudem seit Mitte der 90er-Jahre als gitterloser Zoo und demonstriert mit solchen Anlagen u. a. das Selbstverständnis als modernes Naturschutzzentrum.

Mit einem Masterplan und Events fit für die Zukunft

Auch in Zukunft soll es weiter in diese Richtung gehen und ehrgeizige Vorhaben realisiert werden. Dabei orientieren sich die Verantwortlichen an den Ideen und Plänen aus dem im Jahr 2012 festgelegten Masterplan von Kölns Zoodirektor Prof. Theo Pagel. Dieser sieht die tiergeografische Gliederung des Zoos vor (Geozoo). Das Ziel dabei ist es, die Besucher mit auf Entdeckungstour in fremde Tierwelten zu nehmen und ihnen die Lebewesen in ihren natürlichen Habitaten nahezubringen.

Mit verschiedenen Veranstaltungen oder als mietbare Location sichert sich der Zoo in Köln zudem stetige Besucherströme verteilt über das ganze Jahr. Bei Events wie dem Elefanten- und Bauernhoftag im Frühjahr, den Zootagen im Sommer mit hautnahen Backstage-Eindrücken hinter den Kulissen sowie der “Langen Nacht” oder dem Halloween-Abend im Herbst bekommen die Gäste den Zoologischen Garten immer wieder aus neuen Blickwinkeln zu sehen. Seit 2017 steigt außerdem jährlich im Winter das China Light Festival. Das Lichterspektakel lockte zuletzt mehr als 100.000 Besucher in den mit asiatischen Tier- und Fantasiefiguren illuminierten Zoo und sorgte mit einem fernöstlichen Rahmenprogramm für Begeisterung.

Von lokal bis international: Begeistert für Tiere und Umwelt

In der 2014 neu erbauten und mit modernster Technik ausgestatteten Zooschule am Clemenshof lernen jedes Jahr mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche, wie wichtig es ist, die Vielfalt der Natur zu schützen. Hier können von Kindergartengruppen bis Schulklassen zur Sekundarstufe II den Biologieunterricht direkt live im Zoo erleben. Je nach Altersklasse haben die Zoopädagogen unterschiedliche Unterrichtsmodule entwickelt, die den jungen Besuchern den Zoo, seine tierischen Bewohner und deren Umwelt näherbringen.

Aber auch außerhalb der Einrichtung in Köln-Riehl ist der Kölner Zoo ganz getreu seinem Motto “Begeistert für Tiere” aktiv. So ist der Zoo Partner von rund 20 internationalen Artenschutzprojekten weltweit.

Über 1,6 Millionen Euro wurden für verschiedenste Projekte in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellt. Ob zur Untersuchung von Schutzmaßnahmen, um den Bestand der Großen Ameisenbären in Brasilien zu sichern oder für die Erforschung von seltenen Schwarzfußkatzen in Südafrika. Im vietnamesischen Me-Linh hat der Kölner Zoo sogar eine eigene Auffang- und Aufzuchtstation für seltene Amphibien und Reptilien unter der Federführung von Aquariumsleiter Prof. Dr. Ziegler aufgebaut.

Der Zoo in Köln engagiert sich

Aber auch lokal und direkt vor der eigenen Haustür ist der Zoo aktiv. So zum Beispiel beim Schutz der nur in der Kölner Region vorkommenden Wechselkröte, die in ihrem Bestand stark gefährdet ist.

Teil dieses Engagements ist auch die Nachzucht bedrohter Tierarten. Das Ziel: für genetisch variable und überlebensfähige Bestände zu sorgen und nach Möglichkeit Tiere wieder auszuwildern. Der Kölner Zoo stimmt dabei sein Artenschutzkonzept über nationale und internationale Verbände ab und ist Mitglied z. B. im Europäischen Zooverband (EAZA) und im Weltverband der Zoos (WAZA). Prof. Theo B. Pagel steht seit 2019 als WAZA-Präsident den Tierparks weltweit vor und leitet als Welt-Zoodirektor die internationalen Geschicke der Zoologischen Gärten.

Historie: 160 Jahre Kölner Zoo in der Übersicht