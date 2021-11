Weihnachtsmarkt auf Schloss Paffendorf in Bergheim öffnet zum 1. Advent

Auf Schloss Paffendorf in Bergheim weihnachtet es wieder sehr. Nunmehr im zehnten Jahr öffnet der Burginnenhof seine Pforten zum Weihnachtsmarkt. Die dortige Brasserie lädt alle Besucher ein, dem Alltag zu entfliehen und die Adventszeit in feierlichem und stimmungsvollem Ambiente zu genießen. Natürlich unter Einhaltung der aktuellen Coronaschutz-Verordnung sowie unter strikter Anwendung der 2G-Regel.

Zwar dauert er nur wenige Tage, aber trotzdem ist der kleine, stilvolle Weihnachtsmarkt im Innenhof der Anlage ein Muss für jedermann, dem es auf den großen Weihnachtsmärkten zu laut und zu hektisch zugeht. Und wie schon in den Jahren zuvor darf man sich am Anblick des am meist funkelnden Weihnachtsbaum in der ganzen Region erfreuen. Rund 10.000 Lämpchen schmücken den Baum in diesem Jahr und bringen ihn zum Glänzen. Und die neogotische Kulisse des historischen Wasserschlosses entlohnt erst recht für den Besuch.

Märchenhafte weihnachtliche Kulisse auf Schloss Paffendorf

Erbaut wurde die von Wassergräben umgebene Burg im 16. Jahrhundert. Ihr neugotisches Aussehen verdankt die Anlage einem grundlegenden Umbau im 19. Jahrhundert. Der dazu gehörige Park, 7,5 Hektar groß, besticht durch ausgedehnte Wasserflächen sowie markante Einzelbäume wie Mammutbäume, Gingkos usw. Die märchenhafte Kulisse des historischen Baus bietet ein romantisches Ambiente zum Schlendern und Verweilen.

Der Weihnachtsmarkt des Schloss Paffendorf zieht nicht nur die umliegenden Bewohner an. Auch von weit über die Paffendorfer Stadtgrenzen hinaus strömen die Besucher her, um dem hektischen Treiben der Großstädte zur Adventszeit zu entfliehen. Denn neben dem prächtig geschmückten Baum hat der Markt noch einiges mehr zu bieten.

Erlesene Waren, kulinarische Köstlichkeiten und Live-Musik

Ein erlesenes Warenangebot, welches keineswegs von der Stange ist, lockt ebenfalls die Besucher an. Im Angebot der regionalen Händler stehen nicht nur ausgefallene wärmende Schals und Mütze sowie Honig und Olivenöl, sondern auch handgefertigter Schmuck, geschmackvolle festliche Dekorationen und vieles mehr.

Zudem präsentieren an allen vier Tagen ab 17:00 Uhr verschiedene Künstler ihr musikalisches Können, indem Sie live die schönsten Weihnachtslieder zum Besten geben.

Und wem es draußen zu kalt und ungemütlich werden sollte, ist natürlich herzlich eingeladen, sich in der Brasserie Schloss Paffendorf aufzuwärmen und dabei eine der vielen kulinarischen Köstlichkeiten zu probieren.

Um höchstmögliche Sicherheit im Rahmen der Corona-Pandemie zu gewährleisten, gilt im gesamten Bereich die 2G-Regel. Dies bedeutet: Zutritt erhält nur, wer geimpft oder genesen ist. Entsprechende Nachweise sowie ein Ausweisdokument sind bei Einlass vorzuweisen. Dabei wird jeder Gast dementsprechend kontrolliert.

Weihnachtsmarkt auf Schloss Paffendorf Burggasse

50126 Bergheim

Tel.: 02271 – 75 12 01 00

Öffnungszeiten 27. und 28. November 2021 (1. Advent) sowie 04. und 05. Dezember 2021 (2. Advent) Jeweils von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Tickets Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt auf Schloss Paffendorf ist kostenlos.