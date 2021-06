Auf rund 30 Hektar bietet der Brückenkopf-Park in Jülich Freizeitspaß für die ganze Familie, um ein wenig vom Alltag oder der aktuellen Corona-Lage abzuschalten. Das napoleonische Festungsbauwerk mit seinem Kernstück, dem sogenannten Kronwerk, ist das einzige in Deutschland erhaltene Beispiel der Festungsbautechnik des französischen Empire zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Obwohl von großer bau- und kunsthistorischer Bedeutung wurde die von schweren Kriegsschäden gezeichnete Anlage jahrzehntelang dem Verfall preisgegeben. Im Jahr 1998 schließlich wurde das Gelände nach umfangreichen Restaurierungen in die Landesgartenschau integriert. Mittlerweile befindet sich an gleicher Stelle der Brückenkopf-Park Jülich.

Perfekte Einheit aus Natur, Erholung, Erlebnis und Kultur

Heute fügen sich Aktionsflächen harmonisch in Garten- und Waldlandschaften ein. Zudem erwartet die Besucher neben gepflegte Gartenanlagen und Ruheoasen auch Spielbereiche für Jung und Alt. Für die Kleinen sind dabei die zahlreichen Spielplätze wie der “Kind & Kegel”, der Waldspielplatz oder die Wasserspiel-Landschaften besonders interessant. Aber auch die Großen kommen hier nicht zu kurz. Für sie gibt es unter anderem Sportanlagen für z.B. Fuß- oder Basketball, ein Beachvolleyball-Feld und ein Skate-Park.

Naturfreunde können sich im Park an Gartenanlagen, Waldspazierwegen, natürliche Obstwiesen sowie speziellen Themengärten erfreuen. Und sollte das Wetter mal nicht mitspielen, können sich die kleinen, aber auch großen Gäste im Energie-Erlebnis-Pavillon neben dem JUFA-Hotel beschäftigen. Aber auch für Ruhepausen bietet die Anlage genügend Möglichkeiten. Viele Bänke sowie Stühle laden dazu ein, sich von den Strapazen des Alltags zu erholen. So bildet der Park ein perfektes Zusammenspiel aus Natur, Erholung, Erlebnis und Kultur.

Allerlei Events im Brückenkopf-Park Jülich

Auch für Tierfreunde hat das Gelände mit mehreren Gehegen und Volieren einiges zu bieten. Neben den Publikumslieblingen, den Kängurus, dem weißen Damwild oder den Arktischen Wölfen, begeistern auch Ziegen, Esel und Wildschweine. Besonders bei Kindern beliebt sind die Erdmännchen, die Fischotter und Waschbären, die mit ihrer possierlichen und neugierigen Art alle in ihren Bann ziehen. Der Kontaktbereich im Ziegengehege gilt als besonderes Highlight. Hier können Kinder ohne Scheu mit den “meckernden Vierbeinern” auf Tuchfühlung gehen.

Daneben bietet der Brückenkopf-Park aber auch vielfältige Veranstaltungen und Services an. So finden dort zwischen April und Oktober regelmäßig Märkte, historische Spektakel sowie Musik-Events und Kinderfeste statt. Außerdem können diverse Führungen für Schulklassen, Kindergärten, Vereine, Senioren und Menschen mit Handicap gebucht werden. Zudem hat sich die historische Anlage mit ihren vielfältigen Möglichkeiten als außerschulischer Lernort in der Region etabliert. Aber auch ein Kindergeburtstag mit allem, was dazu gehört, lässt sich hier wunderbar organisieren und feiern.

Brückenkopf-Park Jülich Rurauenstraße 11

52428 Jülich