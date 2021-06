Spielplan: So sehen Sie die Fußball-EM 2021 im Fernsehen und Stream

Am Freitag, 11. Juni 2021 startet die UEFA Fußball-Europameisterschaft 2021. Durch die Corona-Pandemie zwar um ein Jahr verspätet, umso größer ist die Vorfreude bei den Fans. Denn in den Stadien werden vom 11. Juni bis 11. Jui 2021 auch wieder Zuschauer zugelassen. Doch: Wer spielt wann? Wo kann man die Begegnungen im TV sehen? Und in welchen Städten finden die Partien statt? Bei CityNEWS haben wir dazu einen interaktiven Spielplan erstellt, der in einer Übersicht alle Begegnungen der Fußball-EM 2021 zeigt. Dazu erfahren Sie auch wo und zu welcher Uhrzeit die Spiele im Fernsehen übertragen werden. Wer nicht Zuhause alleine vor dem TV mitfiebern möchte, kann in Köln auch zum Public Viewing gehen. Die Stadt Köln hat bekanntgegeben, dass wegen der aktuell guten Inzidenzwerte, die Kölner Gastronomie Public Viewing anbieten kann.

Ablauf der EM 2021: Gruppen- und K.O.-Phase

Die EM-Gruppen-Phase startet am Freitag, 11. Juni 2021, mit dem Eröffnungsspiel Türkei gegen Italien um 21 Uhr in Rom. Im Spielplan zur Fußball-Europameisterschaft 2021 steht dann vom 11. bis 23. Juni 2021 die Austragung der Gruppen-Phase an. Dabei werden die zwei besten Teams einer jeden Gruppe sicher in die K.O.-Phase der EM 2021 einziehen. Zudem werden auch die vier besten Drittplatzierten aller sechs Gruppen in das Achtelfinale weiterkommen. Alle anderen scheiden aus.

Die K.O.-Phase startet am Samstag, 26. Juni 2021, mit dem ersten Achtelfinale in Amsterdam, gefolgt von sieben weiteren Achtelfinal-Partien. Auch hier scheidet immer die unterlegene Mannschaft automatisch aus, der Gewinner zieht ins Viertelfinale. Diese werden am 2. und 3. Juli 2021 ausgespielt. Die Gewinner der Viertelfinale kommen in die nächste Runde: das Halbfinale – und erneut müssen die Verlierer die Heimreise antreten. Am 6. und 7. Juli 2021 entscheiden sich bei den beiden Halbfinalen in London wer noch um den dritten Platz spielt und wer ins große EM-Finale 2021 am Sonntag, 11. Juli 2021 um 21 Uhr – ebenfalls im Londoner Wembley-Stadion – ziehen wird.

Fußball-EM 2021 im Fernsehen

In der Gruppen-Phase wechseln sich ARD und ZDF bei den Fernsehübertragungen ab. Ab der Finalrunde gibt es ein wechselndes Wahlrecht zwischen ARD und ZDF. Beim Achtelfinale hat die ARD das Vorwahlrecht, beim Viertelfinale das ZDF, beim Halbfinale wählt zuerst die ARD ihr Wunschspiel aus. Das Finale überträgt das ZDF am Sonntag, 11. Juli 2021, ab 21 Uhr live aus London. Zudem sind alle Spiele auch bei MagentaTV der Telekom zu sehen.

Die Gruppen der Fußball-Europameisterschaft 2021

Gruppe A – Spielorte: Rom + Baku

Türkei

Italien

Wales

Schweiz

Gruppe B – Spielorte: St. Petersburg + Kopenhagen

Dänemark

Finnland

Belgien

Russland

Gruppe C – Spielorte: Amsterdam + Bukarest

Niederlande

Ukraine

Österreich

Nordmazedonien

Gruppe D – Spielorte: London + Glasgow

England

Kroatien

Schottland

Tschechien

Gruppe E – Spielorte: Sevilla + St. Petersburg

Spanien

Schweden

Polen

Slowakei

Gruppe F – Spielorte: München + Budapest

Ungarn

Portugal

Frankreich

Deutschland

Spielplan: Gruppen-Phase der Fußball-EM 2021

Spielplan: K.O.-Phase der Fußball-EM 2021