Mit einem ganz besonderen Fest möchte sich das japanische Modelabel UNIQLO bei seinen Kunden bedanken. Das sogenannte “Kanshasai Festival” findet vom 10. bis 23. Juni 2021 statt. Zum einen winken tolle Rabatte und Give-Aways, zum anderen sind viele außergewöhnliche Aktionen in allen deutschen Filialen geplant, darunter auch in der Filiale auf der Kölner Hohe Straße.

Der Begriff Kanshasai setzt sich übrigens aus zwei Wortteilen zusammen: “Kansha” steht für Wertschätzung und “Sai” für Fest. Während dieses “Wertschätzungsfestes” ist es gute Sitte, mit vielen ganz besonderen und einzigartigen Aktionen auf die Kunden zuzugehen.

Verlosung Hollandrad

Eines der großen Highlights beim Kanshasai Festival ist die Verlosung von vier top modernen roten Hollandrädern. Zwischen dem 10. und 16. Juni 2021 haben alle Besucher der Stores die Möglichkeit, eines davon zu gewinnen! Wer mitmachen will, muss nur den QR Code im Store scannen. Also nichts wie los zur Kölner Filiale auf der Kölner Hohe Straße. Nach dem 17. Juni 2021 werden die Gewinner nach dem Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinner-Räder können dann deutschlandweit jeweils in dem Store abgeholt werden, der dem eigenen Wohnort am nächsten ist.

Gutscheine für bloomon und Takumi Ramen

Solange der Vorrat reicht, erhalten Besucher der einzelnen UNIQLO-Stores mit ihrem Einkauf einen Rabatt-Gutschein für den Online-Blumenhandel bloomon. Ab dem 19. Juni 2021 winkt zusätzlich ein Gyoza-Gutschein. Die Filiale in Stuttgart ist von dieser Aktion ausgenommen, aber Köln macht mit. Einlösbar ist der Gyoza-Gutschein in allen Filialen der Takumi-Ramen Restaurants.

LifeWear-Magazin mit Tipps für ein stressfreieres Leben

Mit vielen nützlichen Tipps und Informationen, wie man sein Leben aktiv verbessern kann, ist die neue Ausgabe des beliebten LifeWear-Magazins von UNIQLO im April 2021 erschienen. Das Titelthema der aktuellen Zeitschrift heißt “Find Your Healthy”. Dieses Motto spiegelt die Überzeugung der Marke wider, dass ein gesundes und stressfreies Leben der erste Schritt in eine bessere Zukunft sein kann. Das kostenlose Magazin, das im August 2019 erstmals erschienen ist, vermittelt eine LifeWear-Philosophie, die den Alltag gesundheits- und modebewusster Menschen bereichern und komfortabler machen kann.

Haruki Murakami im Interview

Ein weiterer Fokus im Heft liegt auf dem Interview mit Haruki Murakami, der für seine Werke bereits gefeiert und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnet wurde. 26 Fragen umfasst das Interview mit dem Autor, der Leser sowohl in Japan als auch auf der ganzen Welt bereits in seinen Bann gezogen hat. In dem Gespräch geht es um seine Romane, aber auch um andere Themen, wie Musik und Mode.

Geführt wurde das Interview in dem Studio, wo “Murakami RADIO” produziert wird, ein Format, das der Autor selbst moderiert. Er gibt Antworten auf zeitgenössische Fragen und spricht über die Ideen, aus denen seine Romane entstanden sind. Darüber hinaus kommen Zukunftspläne und weitere spannende Aspekte im Rahmen seines kreativen Prozesses zur Sprache. Eine unverzichtbare Lektüre, die sicher nicht nur Murakami-Fans interessierten wird.

Kreiere die Zukunft: Tadao Ando verrät seine Gedanken

Noch ein weiterer japanischer Superstar gibt in der Zeitschrift Einblicke in sein weltweites Schaffen. Tadao Ando engagiert sich neben seiner architektonischen Arbeit schon lange für soziale Projekte. Eines davon ist die von ihm im Jahr 2020 finanzierte Kinder- und Jugendbuchbibliothek, die er der Stadt Osaka in Japan schenkte. Im Interview spricht der weltweit renommierte Architekt über diese ganz besondere Bibliothek, aber auch über seinen Beitrag zur Gesellschaft im Allgemeinen.

UNIQLO und unsere Stadt

Im Rahmen einer neuen Serie stellt das LifeWear-Magazin Städte rund um die Welt vor, die mit dem Unternehmen tief verbunden sind. In der jüngsten Ausgabe ist unter anderem Berlin dabei, die Stadt, in der das Bekleidungsunternehmen seinen ersten Store in Deutschland eröffnet hat.

