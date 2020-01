Zoo Event: Tierisch Feiern im Kölner Zoo

Feiern, das können die Kölner bekanntlich. Noch mal besser wird die Stimmung, wenn auch das Ambiente stimmt. An einem besonderen Ort zum Beispiel, der alles andere als alltäglich ist und exotisches Flair mit zuvorkommender Gastlichkeit verbindet. Ein Veranstaltungsort der etwas anderen Art ist hier zum Beispiel das “Zoo Event” im Kölner Zoo. Die Event-Location liegt zwischen Hippodom, Flamingos und Geparden-Anlage sowie in direkter Nachbarschaft von einem der berühmtesten Domstädter, dem FC-Maskottchen Hennes IX., in seinem kleinen Geißbockheim.

Die passende Location für die perfekte Veranstaltung

Die modernen Räumlichkeiten bieten Platz für unterschiedlichste Anlässe von Tagungen, Seminaren, Konferenzen über Präsentationen oder Vorträge bis hin zu Partys und stilvollen Galas. Selbst das Jawort können sich Verliebte im Kölner Zoo ganz romantisch geben.

Soll die Atmosphäre konzentriert sein oder kommunikativ? Eher festlich oder partytauglich? Ist ein großes Büfett gewünscht, ein mehrgängiges Menü oder ein Flying Dinner? Soll es eine bunte Kinderspielwiese, einen stilvollen Lounge-Bereich, eine Cocktail-Bar mit besonderem Branding oder eine große Bühne mit Beschallungsanlage geben? Kein Problem! Das flexible Team von “Zoo Event” gestaltet die Raumaufteilung, Einlasssituation, Möblierung, Bestuhlung, Licht, Ton und Technik exakt nach den individuellen Wuenschen und Anforderungen für eine gelungene Veranstaltung.

Zoo Event: Veranstaltungen zwischen Flamingos und Streichelzoo

Gefeiert werden kann in der gemütlichen Bauernstube mit Blick auf den Clemenshof mit seinem Streichelzoo, im großen Event-Bereich mit Terrasse vis-à-vis den rosaroten Flamingos oder in einer der vielen Off-Locations überall auf dem Gelände des Kölner Tierparks.

Tagsüber während der regulären Öffnungszeiten, aber auch bis tief in die Nacht ist das Event-Team der Partner für Familienfeiern, Firmen-Events, Tagungen und Feten mit dem gewissen Extra. Hier wird die Live-Veranstaltung zu einem unvergesslichen Wildlife-Event. Das “Zoo Event” ist der ideale Ort für alle, die eine Veranstaltung planen, über welche die Gäste noch lange sprechen werden!

Zoo Gastronomie GmbH Riehler Straße 173

50735 Köln Tel.: 0221 – 76 75 74

Mail: veranstaltungen@zoogastronomie.de

Weitere Infos unter: www.zoo-event.com