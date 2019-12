Gewinnspiel: Mit CityNEWS zum China Light Festival in den Kölner Zoo

Hunderte funkelnd strahlende Lichter und bunt illuminierte Tier- und Fantasiefiguren aus Asien tauchen den Kölner Zoo vom 7. Dezember 2019 bis 19. Januar 2020 in ein Farbenmeer. 107.000 Besucher zog das Lichterspektakel im vergangenen Jahr wie Glühwürmchen an. Und zur dritten Ausgabe vom China Light Festival haben sich die Macher aus dem Zoologischen Garten in Köln-Riehl wieder einiges einfallen lassen, um die Gäste zu begeistern. CityNEWS verlost zum China Light Festival im Kölner Zoo insgesamt 5 x 2 Tickets!

Erstmals werden zum mittlerweie dritten Kölner China Light Festival unter den rund 70 großen Lichterensembles Exponate zu sehen sein, die konkreten Bezug zur 160-jährigen Zoogeschichte haben werden. Neu dabei sind auch verschiedene interaktive Figuren, wie ein 22 Meter langer Riesenhai, den man durch das weit aufgerissene Maul sogar betreten und durchlaufen kann.

Neben dem beeindruckenden Gang durch die Lichterwelt können sich die Besucher auch auf das bunte und abwechslungsreiche Rahmenprogramm freuen. So zeigen z. B. chinesische Kunsthandwerker ihre Fingerfertigkeiten, auf der Bühne präsentieren Musiker und Artisten aus Asien täglich jeweils um 18 Uhr und um 20 Uhr ihr Show-Programm und die Zoogastronomie bietet an verschiedenen Stellen entlang des Parcours Genüsse aus Fernost.

Tierisch schöne Highlights beim China Light Festival

Gebaut und gestaltet wurden die Figuren von chinesischen Lichtkünstlern in etwa 2.300 Arbeitsstunden, deren fantasievoller und im Vergleich zu den Vorjahren nochmals ausgeweiteter Lichter-Parcours mit über 23.000 umweltfreundlichen LED-Leuchten betrieben wird. Die Besucher des Events erwartet ein spannender Rundgang, der auf die umliegenden Tieranlagen auf dem gesamten Zoogelände abgestimmt ist.

Der Parcours startet mit dem Einlass durch das große Eingangstor, das aus Anlass des 160-Jahre-Zoo-Bestehens dem historischen, mit zwei Hirschen besetzten Eingangsportal nachempfunden ist. Die Parkbesucher durchwandeln im Anschluss einen 20 Meter langen Lichter-Korridor mit chinesischen Sagenfiguren und sind dann mittendrin im Farben- und Lichterspiel von bunten Erdmännchen, Bären, Leoparden, Flamingos und Co.

Ein riesiger Oktopus und ein langer Tunnel mit Lampen in Giraffenform sind ebenso Hingucker wie der farbenfrohe Leucht-Tukan mit seinem XXL-Schnabel, die überdimensionalen Elefanten, Okapis, Bären oder Kugelfische. Für besonders schöne Perspektiven sorgen zudem die Foto-Spots bei den Pfauen und Schmetterlingen, wo die Besucher Teil der Lichtfigur werden und sich interaktiv mit fremden Federn schmücken können.

Strahlende Momente aus der 160-jährigen Zoo-Geschichte

Am Spielplatz gibt einer der Lieblinge der Zoo-Geschichte aus Anlass des 160-jährigen Bestehens sein leuchtendes Comeback. Hier steht die illuminierte Replik der “Zoo-Lok”, die über Jahrzehnte Kinderherzen höherschlagen ließ. Und auch die Eisbären haben für die Zeit des China Light Festivals im Tiepark wieder ein (temporäres) Zuhause.

Ein besonderes Highlight ist auch die kleinere, aber dennoch sehr beeindruckende Version des Kölner Doms. Hierauf sind Zoodirektor Prof. Theo Pagel und sein Vorstandkollege Christopher Landsberg besonders stolz und verraten, dass bereits zahlreiche Unternehmen ihr Interesse an dem Exponat bekundet haben. Der Dom steht im Zoo – als rund 10 Meter hohe und 11 Meter lange leuchtende Kathedrale auf der Wiese gegenüber vom Alten Elefantenhaus.

“Die Planung und Anfertigung waren eine spezielle Herausforderung, aber gleichzeitig auch ein besonderer Herzenswunsch von uns”, so Christopher Landsberg. Mit Bauplänen und Skizzen aus der Kölner Dombauhütte kommt die Nachbildung dem Original schon sehr nahe – auch wenn der Farbton (und natürlich die Größe) ein wenig von der echten “Bahnhofskapelle” der Rheinmetropole abweicht.

Am Ende des Rundwegs wartet am Clemenshof noch das FC-Maskottchen Geißbock Hennes IX., welches die chinesischen Lichtkünstler als leuchtenden Nachbau mit prächtigen Hörnern und zotteligem Bart gestaltet haben. Ein absolutes Muss – nicht nur für Fans des 1. FC Köln.

Die Tierhäuser sind übrigens während des abendlichen China Light Festivals geschlossen. Die Zootiere werden durch das auf wenige Abendstunden begrenzte und in ruhiger Atmosphäre ablaufende Event in keiner Weise beeinträchtigt, versichert der Kölner Tierpark.

Weitere Infos und Tickets gibt es unter: www.koelnerzoo.de

