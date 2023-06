Ruff´s Burger eröffnet Lokal im Belgischen Viertel

Ende April eröffnete Ruff´s Burger an der Aachener Straße im Belgischen Viertel in Köln. Die Kette aus München übernimmt damit das ehemalige Beef Brothers. Ab diesem Frühling bringt das Unternehmen somit die Geschmacksnerven der Gäste auf das nächste Level.

Medium gegrillte Pattys, aus frischem Beef oder Chicken im hausgebackenen Bun – das erwartet die Gäste im neuen 32 Quadratmeter großen Imbiss. Aber auch vegetarische oder vegane Varianten, gerne auch im glutenfreien Bun, werden angeboten. Kombinieren lassen sich die Köstlichkeiten mit vielfältigen Zutaten und selbst kreierten Saucen. Dazu schmecken, je nach Lust und Laune, knusprige belgische Pommes oder wahlweise Süßkartoffel-Fries, doppelt frittiert und lecker gepimpt.

Ruff´s Burger – Hausgemacht ohne viel Tamtam

Der Betreiber beschreibt den Stil des neuen Lokals als “Rough, aber doch gemütlich, cool, aber nicht zu durchgestylt”. Für den urbanen Look mit Industrial Style Elementen sorgen dabei die mit schwarzem Metallgestell versehene Eichenmöbel. Dazu passen die Fliesen in Hellgrün. Das Metall-Logo an der Klinker-Wand macht klar, wo man sich befindet. Und das hausgemachte Essen tut sein Übriges. Dank Front Cooking im neuen Imbiss an der Aachener Straße können die Gäste die Zubereitung ihrer Bestellung verfolgen. Verspeisen können sie ihre Köstlichkeiten wahlweise im Innen- oder Außenbereich. Hier stehen dafür jeweils 16 Sitzplätze zur Verfügung.

Vegetarische, vegane, glutenfreie Varianten auf Wunsch

Die hungrigen Gäste können sich auf hochwertige, hausgemachte Pattys aus frischem Beef oder Chicken, die fast alle auch als vegetarische, vegane oder glutenfreie Variante geordert werden können, freuen. Beim “Yippie Ya Yeah Menu” bleiben keine Wünsche offen. Dabei haben die Besucher die Qual der Wahl: angeboten werden neben dem klassischen Cheeseburger beispielsweise der Caesar Burger, der mit getrüffeltem, 100% frischem und medium gegrilltem Beef sowie Grana Padano und einer nach eigenem Rezept zubereiteten Caesar Sauce daherkommt.

Belgische Pommes und Süßkartoffel-Fries zum Aufrüsten

Dazu können die Gäste von Ruff´s Burger aus vier unterschiedlichen Chicken-Kombinationen auswählen. Zudem stehen fünf fleischlose Varianten mit Falafel-, Gemüse- oder Vegan-Hackpatty zur Wahl. Auch die Beilagen lassen sich beliebig aufrüsten. Die frischen knusprigen belgischen Pommes oder Süßkartoffel-Fries können mit zwölf verschiedenen Soßen gepimpt werden. So werden je nach Wunsch und Geschmack aus normalen Pommes zum Beispiel Trüffel Fries oder Mexican Fries etc. Abgerundet wird das Angebot des Imbisses durch vier Beilagen-Salate und einem großen Caesar Salad.

Richtig gute Burger in vielen Varianten

Florian Hesse, Betreiber des Stores, erklärt: “Ich freue mich, jetzt diesen Standort als Ruff´s Burger betreiben zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass unsere hausgemachten Varianten auch bei den vielen kreativen Köpfen, den Studenten, den jungen Leuten und jung Gebliebenen im Belgischen Viertel gut ankommen werden. Wir verwenden nur hochwertiges Fleisch, das frisch gewolft und medium gegrillt wird. Für die Buns und die Saucen haben wir eigene Rezepturen entwickelt, die für den unverwechselbaren Ruff´s Taste sorgen und zu unserem hohen Qualitätsanspruch passen.”

Weitere Infos unter: www.ruffsburger.de

Ruff´s Burger Köln Aachener Straße 12

50674 Köln

Öffnungszeiten Sonntag bis Donnerstag von 12 Uhr bis 22 Uhr

Freitags und Samstag von 12 Uhr bis 24 Uhr