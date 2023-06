FRÜH hat im April 2023 sein neues Karriereportal gelauncht. In Zusammenarbeit mit der Digitalagentur UmspannwerX hat das Unternehmen eine Website für Jobsuchende entwickelt. Dieses neue Portal ist nicht nur für die Cölner Hofbräu P. Josef FRÜH KG, sondern auch insgesamt für mittelständische Unternehmen in Köln einzigartig. Auf www.frueh-karriere.de finden Interessierte Informationen rund um die Karrieremöglichkeiten beim Kölsch-Experten.

Neben den aktuellen Stellen und Einstiegsmöglichkeiten informiert das Unternehmen Besucher der Webseite über alle Bereiche des Unternehmens bzw. zu den dort ausgeübten Berufen und vielem mehr. “Unser Ziel ist es, zukünftig Mitarbeitende FRÜH-typisch, authentisch, transparent und familiär anzusprechen und vollumfänglich zu informieren”, erklärt Bianca Bendriss, Ressortleiterin der Gastronomie. “Mithilfe unserer Karriereseite können bewerbende Personen beurteilen, ob sie sich mit der FRÜH-Kultur identifizieren. Im Idealfall lautet die Antwort: It’s a match!”.

Talentierter Nachwuchs per Karriereportal gesucht

Besonderen Wert legt das Familienunternehmen auf talentierten Nachwuchs. Daher bietet es Plätze in über zehn Ausbildungsberufen an. Die Fachkräfte von Morgen erhalten auf dem neuen Karriereportal einen umfangreichen Einblick in Erwartungshaltungen, die gebotenen Perspektiven und in die Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung. Die zahlreichen Auszeichnungen “Die Besten” der IHK beweisen immer wieder, dass das Familienunternehmen als Ausbildungsbetrieb eine ausgezeichnete Wahl ist. Neben potenziellen Auszubildenden spricht das Karriereportal aber auch Berufseinsteiger und -erfahrene an und zeigt Interessierten ihre Möglichkeiten in dem traditionseichen Kölner Unternehmen auf – unabhängig von Schulabschluss, erlerntem Beruf sowie Praxiserfahrung.

Wer zu FRÜH kommt, bleibt.

FRÜH gelingt es mit seinem neuen Karriereportal, die gelebte Kultur des Unternehmens auf sympathische Weise zu präsentieren. “Wer zu FRÜH kommt, bleibt. Das gilt nicht nur für Gäste, sondern auch für Mitarbeitende”, so Bianca Bendriss. Das würden die rund 500 Mitarbeitenden und die pro Jahr 30 neuen Auszubildenden sicher unterschreiben. Menschen aus 32 Nationen arbeiten hier in familiärer, inklusiver Atmosphäre tagtäglich miteinander. Und durch das neue Karriereportal möchte das Familienunternehmen weitere Mitglieder für die “Familie” gewinnen. “Dieses Herzensprojekt ist ein Teil unserer Antwort auf den bestehenden Fachkräftemangel, den auch wir als Familienunternehmen in nahezu allen Geschäftsbereichen spüren”, sagt dazu Matthias Schmidt, Senior Brand Manager. “Wir sind überzeugt, dass wir als Arbeitgeber ein starker und verlässlicher Partner sind und mit dem neuen Tool erfolgreich neue, passende Kollegen für uns gewinnen können.”