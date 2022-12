Noch bis 8. Januar 2023 präsentiert der Cirque Bouffon in Köln eine neue besinnliche Weihnachtsshow an einem ungewöhnlichen Ort. In der imposanten Kirche St. Michael mitten im Belgischen Viertel gibt es mit CUPIDO – eine Geschichte über die Liebe und des Sich Verliebens.

Eine Weihnachtsshow für alle, die noch an die Liebe glauben

Derzeit erleben wir alle wie wichtig Liebe, Frieden sowie ein harmonisches Miteinander sind. Mit CUPIDO schafft das poetische Traumtheater Cirque Bouffon seine ganz eigene Interpretation dazu. Der Entwurf gleicht einer Art Utopia. Dort ist zwar nicht alles perfekt, jedoch siegt am Ende das Gute im Menschen und die Menschlichkeit vereint alle. Ein Erlebnis für Jung und Alt und all jene, die an die Liebe glauben und noch träumen wollen.

Cupido, der römische personifizierte Gott der Liebe dient dabei als Symbol der Liebe bzw. des Sich Verliebens. Der halbwüchsige Knabe trifft mit seinen Pfeilen mitten ins Herz und erweckt dadurch romantische Gefühle. Dies jedoch nicht ohne eine gewisse schalkhafte Bosheit. Man kann ihm nicht widerstehen, denn Amor siegt über alles. Allerdings sind dabei allerlei Trubel und Turbulenzen vorprogrammiert.

Cirque Bouffon erschafft mit Artistik und Musik ein poetisches Gesamtkunstwerk für Jung und Alt

Das Programm des Cirque Bouffon verbindet Elemente des Artistenzirkus, Musik, Tanz, Komik und Theater mit berührender Poesie. Mit den in Europa gefeierten Kompositionen von Sergej Sweschinski sowie einem internationalen Ensemble entsteht so ein besinnliches Gesamtkunstwerk. In Kooperation mit Kirche für Köln findet dieses weihnachtliche Erlebnis an einem außergewöhnlichen Ort, der Kirche St. Michael, statt. Die imposante, neuromanische Kirche im Belgischen Viertel Kölns bietet dabei eine ganz besondere Atmosphäre.

Internationale Artisten und Künstler präsentieren ein (be)sinnliches Erlebnis

Die Show überzeugt mit Poesie und einer Riege an internationalen Artisten und Musikern. Verantwortlich für das Programm ist der französischen Regisseur Frédéric Zipperlin. In Zusammenarbeit mit Sergej Sweschinski als Komponist und musikalischer Leiter hat er ein himmlisches Advents- und Weihnachtserlebnis für die ganz Familie kreiert.

Das Ensemble der Weihnachtsshow CUPIDO besteht aus hochkarätigen Artisten und Musikern

Rudik Yakhin: Der studierte Musiker ist seit etlichen Jahren festes Mitglied des Bouffon-Ensembles und besonders auf dem Knopfakkordeon ein virtuoser Meister.

Dalai Cellai: Die griechisch-mongolische Cellistin sowie Performance-Künstlerin ist seit 2021 Mitglied des Musikensembles und war bereits in Coeur à Coeur und BOHEMIA zu sehen.

Anna Abrams: Die deutsche Luftakrobatin studierte am Londoner National Center for Circus Arts. Am Vertikalseil verschmelzen Choreografie, Musik sowie ihre Persönlichkeit zu einer harmonischen Einheit.

Goos Meeuwsen: Der Holländer ist als Clown bereits seit etlichen Jahren festes Mitglied des Bouffon-Ensembles, nachdem er für den Cirque du Soleil in Las Vegas zwei Jahre eine Hauptrolle übernommen hatte.

Helena Bittencourt: Die Brasilianerin ist Absolventin der National Circus School of Brasil. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Goos Meeuwsen verkörpern die beiden als Clown-Duo zwei Clowns voller Menschlichkeit – komisch und voller Surrealismus.

Iris & Chris: Die beiden deutschen Akrobaten lernten sich an der Academy for Circus and Performing Arts in den Niederlanden kennen. Als Hand-to-Hand-Duo spielen sie weltweit und gewannen bereits zahlreiche renommierte Preise. Sie sind seit 2021 Mitglied des Ensembles und spielten bereits in der Dinnershow Amuse-Guelle.

Evgeny Pimonenko: Der Artist aus Moskau bietet die perfekte Verschmelzung zwischen russischer Jonglage sowie feinem Pantomimenspiel. Der bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Künstler ist seit 2012 regelmäßig mit dabei.

Suzanne Da Cruz & Darya: Als Clown-Trapez-Duo begeistern die beiden das Publikum auf skurril-humorvolle Art. Sie waren in diesem Jahr bereits in Saarbrücken in der Wiederaufnahme der Show SOLVO mit dabei.

Als Clown-Trapez-Duo begeistern die beiden das Publikum auf skurril-humorvolle Art. Sie waren in diesem Jahr bereits in Saarbrücken in der Wiederaufnahme der Show SOLVO mit dabei. Sergej Sweschinskij studierte Kontrabass und klassische Gitarre an der Hans-Eisler- Hochschule in Berlin. Er schrieb die Musik für mehrere Fernseh- und Kinoverfilmungen und komponierte die Musik für die Bühnenshow Balagan der Hamburger Fliegenden Bauten. Mit seiner Berliner Band Trio Bravo war er über mehrere Jahre erfolgreich auf internationalen Bühnen und Festivals zu sehen. Er ist seit Anbeginn musikalischer Leiter von Cirque Bouffon und komponiert die träumerischen, Bouffon-typischen Melodien, die live in den Shows zu hören sind.

Anja Krips: Die Kölnerin studierte Schauspiel, Gesang und Tanz in Köln und wirkt seit vielen Jahren in verschiedenen internationalen Produktionen mit. Sie arbeitet als Choreographin für Bühnenproduktionen und Lehrerin für Tanz und Gesang. Seit Anbeginn ist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Frédéric Zipperlin, mit dem Sie bereits 25 Jahre verheiratet ist, fester Bestandteil des Cirque Bouffon.

Ein Erlebnis für die ganze Familie

Die Weihnachtsshow des Cirque Bouffon ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Neben den Vorstellungen bildet der Gottesdienst an Heiligabend ein besonderes Highlight, denn er findet unter Mitwirkung des Ensembles statt. Dabei ist der Eintritt zum Gottesdienst kostenlos.

Tickets zu den Vorstellungen gibt es im Vorverkauf unter www.koelnticket.de. Weitere Infos finden sich auf der Homepage: www.cirque-bouffon.com.