Nach zwei Jahren Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie präsentiert der Cirque Bouffon ab 8. April bis zum 22. Mai 2022 nun endlich seine Show BOHEMIA live vor dem Schokoladenmuseum im Kölner Rheinauhafen. Dabei verzaubert das vielseitige, internationale Künstlerensemble in gewohnter Manier die Zuschauer mit einer neuen poetischen und mitreißenden Darbietung im Stil des französischen Nouveau Cirque.

In dieser Show, mit Elementen aus Artistenzirkus, Komik, Musik, Theater sowie Tanz, ist alles ein wenig verrückt. Ein Caravan, der sich im Raum dreht, Menschen, die sich mit Charme, Witz und Poesie ungewöhnlichen Lebenslagen in einer Welt stellen, die gerne mal auf dem Kopf steht. Eine Welt, die mal laut, mal leise, aus Gefühlen und Empfindungen besteht, aus skurrilen Situationen, aus Rausch und Lebensfreude sowie aus traumhafter Magie.

Cirque Bouffon entführt in eine poetische Traumwelt

Mit BOHEMIA entwirft der französische Regisseur Frédéric Zipperlin meisterhaft ein buntes Kaleidoskop an Eindrücken, Bildern und Emotionen. Die Zuschauer werden in eine poetische Traumwelt entführt. Begleitet wird auch diese Inszenierung von den sinnlichen und rauschhaften Kompositionen des Musikers Sergej Sweschinski.

Dabei versteht sich die Aufführung als eine Hommage an die Gründerväter der Bohème, die aus Böhmen stammenden Roma. Zudem beschreibt sie damit eine ganz eigene Lebensart, die einer Subkultur intellektueller Randgruppen bestehend aus Malern, Dichtern und Literaten. Unangepasste, die der gemeinsame Wunsch eint, bürgerliche Werte, die sie als einschränkend erleben, zu überwinden.

Ein Feuerwerk aus Poesie und Lebensfreude

Die tragenden Elemente der elf begnadeten Künstler der neuen Show des Cirque Bouffon sind Akrobatik, Körperkunst, Komik sowie Musik auf höchstem Niveau. Diese Kombination beschert dem Zuschauer ein Erlebnis der internationalen Extraklasse. Eine Show, die das Herz berührt. Ein Feuerwerk aus Poesie und Lebensfreude, welches die das Herz berührt und die Zeit entschleunigt, und so zum unvergesslichen Erlebnis wird.

Fréderic Zipperlin realisiert mit seiner Kompanie Bouffon eine neue Art des Artistik-Theaters. Er vereint dabei Elemente aus Artistenzirkus, Komik, Musik, Theater sowie Tanz zu einem ganz eigenen ästhetischen Gesamtkunstwerk. Dazu gehören beispielsweise Katharina Dzialas und Angelique Cabanes, die den Besuchern mit einer fantastischem Trapez-Darbietung den Atem rauben. Oder Una Bennett, die es liebt, neue Dinge mit Seil sowie Hula-Hoop zu kreieren und genau die mit ihrem Bruder Ezra Weill in charmanter Weise umsetzt.

Akrobatik, Komik und Kunst auf höchstem Niveau

Wie ein Faden durch die Geschichte führt Antonin Wicky, dem das Clown-Sein in die Wiege gelegt wurde und der für manch skurrile Situationen sorgt, die das Publikum zum Schmunzeln und Lachen bringen. Anja Krips und Momo Kohlschmidt, die sich ihre Rolle in BOHEMIA teilen, begleiten die Geschichte von BOHEMIA mit ihrem Gesang. Anja Krips, die Ehefrau des Regisseurs Frédéric Zipperlin, ist von Beginn an fester Teil des Ensembles und Mitgründerin von Cirque Bouffon, der 2020 bereits sein 15-jähriges Bestehen hatte.

Herausragend sind die Kompositionen aus der Feder von Sergej Sweschinski, die durch das virtuose Musik-Ensemble live interpretiert werden. Hierzu gehören Rudik Yakhin, der bereits mit zahlreichen renommierten Preisen ausgezeichnet wurde, am Akkordeon sowie die quirlige Cellistin Dalai Cellai und die temperamentvolle Jana Mishenina an der Geige.

Darüber hinaus runden Ezra Weill mit seiner Darbietung am Vertikal Rope und seiner poetischen Hut-Jonglage sowie der Avantgarde-Jongleur Jochen Schell und Sandeep Kale am Indian Pole mit seiner grandiosen Körperkunst die schillernde Welt des Cirque Bouffon ab. BOHEMIA ist ein Erlebnis für Groß und Klein!

BOHEMIA / Cirque Bouffon im Chapiteau am Schokoladenmuseum 1A

50678 Köln

Vorstellungen vom 8. April bis 22. Mai 2022 Montag und Dienstag keine Vorstellungen

Mittwoch bis Freitag 20:00 Uhr

Samstag 15:00 und 20:00 Uhr

Sonntag und an Feiertagen 14:00 und 17:00 Uhr