Promenadenfest an der Kölner Hohenzollernbrücke

Am 9. und 10. April 2022 findet, nach zwei Jahren Pause durch Corona, auf dem Rheinuferabschnitt zwischen Hohenzollernbrücke und Bastei das Kölner Promenadenfest statt. An die 60 Händler bieten ein typisch kölsches bis internationales Angebot an Speisen, Getränken, Kunsthandwerk, Kuriosem und Dekorativem an.

Der besondere Reiz dieser Veranstaltung, die bereits im Jahr 2008 erstmalig stattgefunden hat, liegt in der bunten Mischung. Nicht nur Markt, nicht nur Streetfood-Event, sondern von allem etwas. Das macht dieses Fest so beliebt beim Publikum. Auf die Besucher warten Stände mit interessantem Kunsthandwerk, viel überraschenden Deko-Objekten und allerhand kuriosen Dingen aus der ganzen Welt. Da lohnt sich ein ausführlicher Blick über das breitgefächerte Angebot.

Typisch Kölsches und Internationales beim Kölner Promenadenfest

Ebenso vielseitig beim Kölner Promenadenfest ist das Angebot an typisch kölschen aber auch internationalen Speisen und Getränken. Von klassisch bis exotisch ist alles vertreten. Da trifft beispielsweise ghanaische Küche auf europäische Biere, wie etwa aus Griechenland oder Irland. Hier finden sich Biersorten, die man in heimischen Supermärkten vergebens sucht. Auch Weinkenner werden sich über das Angebot an diversen Ständen freuen, an denen man sich nicht nur informieren, sondern die neuesten Weine probieren kann.

Neben vielen internationalen Speisen und Getränken kann man sich im Biergarten in gemütlicher Atmosphäre natürlich auch einem leckerem Kölsch und Rievkooche widmen. Und spätestens dann kommt das “Kölsch Jeföhl an der Hohenzollernbrücke”, wie das Event untertitelt ist, auf. Zudem lädt das schöne Ambiente am Rhein dazu ein, seine Blicke über den Rhein hinüber auf die “Schäl Sick” oder von der Bastei aus auf die Kölner Altstadt und den Dom schweifen zu lassen.

Schlendern, stöbern und schlemmen am Rheinufer

Wenn dazu noch die Prognose der diplomierten Wetterfrösche eintrifft und die Sonne über der Domstadt lacht, dann steht einem schwungvollen und genießerischen Wochenende nichts mehr im Wege.

Das Kölner Promenadenfest findet seit 2008 regelmäßig entlang des Rheins statt, hat allerdings kein “festes” Wochenende. In diesem Jahr ist es am zweiten Aprilwochenende so weit. Wer also dann einen gemütlichen Tag auswärts erleben und aufs Kochen verzichten möchte, sollte sich dieses Wochenende merken. Und wer weiß – vielleicht entdeckt man ja nicht nur kulinarisch Neues, sondern findet unter stylischen bis kuriosen Stücken das lang gesuchte Schnäppchen.