Wo sonst ließe sich Köln und die Kölner besser kennenlernen als bei einer Brauhaustour durch die Altstadt. Hier, wo noch die kölsche Brauhauskultur und Gastlichkeit gepflegt werden, ist man als Besucher bestens aufgehoben. Ein Tourguide führt die Gäste zu ausgewählten Lokalen, wo sie ein kühles frisch gezapftes Kölsch erwartet. Gleichzeitig versorgt er sie mit allerlei Geschichten und Geheimnissen rund um die Rheinmetropole, der Brautradition und vielem mehr.

Kölner Lebensart und Trinkgewohnheiten

Dabei werden bei der Führung durch die Brauhäuser der Kölner Altstadt wichtige Fragen beantwortet: So zum Beispiel, wann sich ein Bier als Kölsch bezeichnen darf. Und wieso das Lieblingsgetränk der Bewohner der Rheinmetropole aus einer “Stange” getrunken wird. Auch die Begriffe Köbes, Kranz, Pittermännchen, Halve Hahn etc. werden ausführlich erklärt. Außerdem erfahren die Gäste etwas zur Kölsch-Konvention und natürlich zu den Trinkgewohnheiten der Einheimischen. Auch können sich die Teilnehmer auf reichlich Hintergrundwissen und viele spannende Geschichten freuen. Und die eine oder andere Anekdote lockert das Ganze mit viel Humor zusätzlich auf. Natürlich werden im Laufe des Rundgangs ausgewählte Sorten des Kultgetränks verkostet. Drei Gläser sind dabei im Preis inbegriffen.

Geschichten und Anekdoten rund um Kölsch und die Domstadt

Neben den Brauhäusern kommen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt selbstverständlich ebenfalls nicht zu kurz. Denn natürlich dürfen der Kölner Dom, der Alter Markt oder der Heinzelmännchenbrunnen dabei nicht fehlen. Ebenso wenig fehlen dürfen die lokalen Originale wie Tünnes und Schäl oder die Heinzelmännchen, deren Geschichte der Stadtführer gerne mit viel Humor erzählt. So wird man während der Tour auf unterhaltsame Weise an die Kölner Lebensart herangeführt und hineinversetzt.

Exklusive Brauhaustour als unvergessliches Team-Event

Eine Brauhaustour ist die perfekte Gelegenheit, Köln und die Kölner in entspannter Atmosphäre besser kennenzulernen. Wer spontan an einer öffentlichen Führung teilnehmen möchte, kann sich bis zu zwei Stunden vor Beginn des Rundgangs anmelden. Aber auch private Gruppenführungen sind möglich. Warum nicht mit einem Team oder mit Kunden und/oder Geschäftspartnern auf eine exklusive Tour durch die Altstadt der Rheinmetropole gehen und so ein unvergessliches Event schaffen?

Drei Kölsch kostenlos genießen

Die öffentlichen Führungen finden jeweils samstags ab 16:00 Uhr statt und starten am Brauhaus zur Malzmühle am Heumarkt. Die Anmeldung ist bis zwei Stunden vor Beginn möglich. Die Tour dauert rund zwei Stunden und kostet 24 Euro. Im Preis inbegriffen sind drei Kölsch in ausgewählten Lokalen.

Das Datum und die Uhrzeit der privaten Rundgänge durch die Altstadt sind frei wählbar. Bei Teilnahme von zwei bis acht Personen belaufen sich die Kosten auf 149 Euro. Weitere Personen können teilnehmen, werden jedoch extra berechnet. Auch hier sind drei Kölsch inbegriffen. Die Dauer bei der privaten Führung beträgt ebenfalls zwei Stunden, gegen Aufpreis kann diese jedoch verlängert werden.