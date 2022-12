Für die, die auch auf dem Weihnachtsmarkt noch kein Weihnachtsgeschenk gefunden haben, wäre dies vielleicht eine Möglichkeit: Im Frühjahr 2023 gastieren Show-Events der Extraklasse in Köln. Wie wäre es mit Tickets für “Simply The Best – Die Tina Turner Story”, “ELVIS – Das Musical” oder auch die “Die NACHT der MUSICALS”. Mit diesen Musik-Highlights kann man unvergessliche Erlebnisse verschenken.

Zeitreise durch das Leben von Tina Turner

Das erste Event, welches sicher unvergesslich bleiben wird, basiert auf der Biografie einer der bedeutendsten Künstlerinnen unserer Zeit. Die Show “Simply The Best – Die Tina Turner Story” hat in den letzten Jahren für mehr Wirbel gesorgt als die meisten anderen. Ein Rechtsstreit zwischen den Machern der Show und Tina Turner sorgte für sehr viel Aufmerksamkeit.

Besonders die Hauptdarstellerin Dorothea “Coco” Fletcher erlangte im Zuge des Rechtsstreits internationale Prominenz und Anerkennung. Denn sie sieht dem Superstar nicht nur verblüffend ähnlich, sondern gilt zudem als eine der besten Doppelgängerinnen von Tina Turner weltweit. Im Frühjahr 2023 geht die Tribute-Show nach über 250 gefeierten Aufführungen vor mehr als 250.000 Besuchern nun erneut auf große Tournee. Am 7. März 2023 gastiert Simply The Best – Die Tina Turner Story in der Kölner LANXESS arena. Das Publikum kann sich auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musikgeschichte und zu den größten Hits der Ausnahmekünstlerin freuen.

Elvis lebt – in der LANXESS arena

Einen Tag später, am 8. März 2023, können sich die Besucher der LANXESS arena erneut über eine Hommage an einen Superstar erfreuen. Mit “ELVIS – Das Musical” lassen die Macher die Legende Elvis Presley mit all seinen großen Hits wiederauferstehen. Der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten mit einer Milliarde verkaufter Tonträger wird von Grahame Patrick, dem weltweit besten Elvis-Darsteller, verkörpert.

Er lässt den Blick, die Stimme sowie den legendären Hüftschwung des Originals wiederaufleben. Die Show führt mit Originalfilmsequenzen, Spielszenen sowie aufwändigen Choreografien zu wichtigen Stationen im Leben der Rock-Legende und lassen dieses in ausgewählten Schlaglichtern Revue passieren. Der Höhepunkt von ELVIS – Das Musical gipfelt dann im legendären Konzert des Superstars auf Hawaii. Eindrucksvoll präsentieren die Macher dabei in zweieinhalb Stunden das gesamte musikalische Repertoire der Rockikone, von Gospel über Blues bis hin zum Rock ´n´ Roll.

Musical-Highlights im Kölner Tanzbrunnen

Von der LANXESS arena geht es dann am 3. April 2023 zum Theater im Tanzbrunnen. Dort wird dann die “Die NACHT der MUSICALS” aufgeführt. In der zweieinhalbstündigen Show erwarten die Besucher Highlights aus den bekanntesten Produktionen. Welthits wie “Eye of the Tiger” aus dem Erfolgsstück “Rocky”, “Frozen” aus “Die Eiskönigin” oder auch das Sensations-Event “The Greatest Showman” und viele mehr werden das Publikum begeistern. Auf einer Reise durch die Welt des Musiktheaters präsentieren Stars der Originalproduktionen ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern.