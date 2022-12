Angebote zur Winterhilfe für Obdachlose in Köln

In den kommenden Tagen muss Köln mit einem Wintereinbruch rechnen. Vorhergesagt wurden Schneefälle und überfrierende Nässe. Besonders Obdachlose werden unter diesen Wetterverhältnissen leiden. Daher hat die Stadt Köln mit ihrem Winterhilfe-Angebot Vorsorge getroffen. Das Angebot der Verwaltung läuft bereits seit dem 1. November 2022. Ziel ist es, wohnungslosen Menschen zu ermöglichen, sich in der kalten Jahreszeit vor Kälte und Nässe zu schützen.

Winterhilfe für wohnungslose Menschen in Köln-Merheim

Für Personen, die das ganzjährige Unterbringungsangebot nicht annehmen wollen, bietet die Verwaltung die Möglichkeit an, in der Ostmerheimer Straße 220 in Köln-Merheim zu übernachten. Für wohnungslose Menschen stehen dort 60 Schlafplätze für Männer und 12 Plätze für Frauen zur Verfügung. Daneben befinden sich außerdem Corona-Isolier- und Quarantäneeinheiten. Täglich von 19 Uhr abends bis 8 Uhr morgens am Folgetag ist das Objekt für Übernachtungen geöffnet. Wie bereits im vergangenen Jahr erfolgt dies in enger Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer e.V. (SKM).

Obdach rund um die Uhr geöffnet

Zusätzlich dazu gibt es dort vor Ort in der Ostmerheimer Straße einen Tagesaufenthalt. Neben einem warmen Mittagessen und Getränken bietet sich dort die Möglichkeit, zu duschen sowie eine Gelegenheit Wäsche zu waschen und trocknen zu lassen. Außerdem sind Schließfächer vorhanden sowie ein Clearing- und Vermittlungsangebot. Geöffnet ist der Tagesaufenthalt von 8 Uhr bis 19 Uhr. Das heißt, die Gäste können sich somit 24 Stunden auf dem Gelände aufhalten. Für die besonderen Belange von wohnungslosen Frauen werden darüber hinaus Mitarbeiter des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Köln vor Ort sein und stundenweise zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich ist die Unterkunft frei zugänglich. Über die Notrufnummer der Fachstelle Wohnen des Amtes für Soziales, Arbeit und Senioren oder durch Weiterleitung über die Träger/Initiativen, Streetwork, Polizei, KVB, Ordnungsamt, Bahnhofsmission oder andere Notschlafstellen können Plätze jedoch auch vermittelt werden.

Kältegänge: Obdachlose finden und helfen

Bei längerfristigem Absinken der Temperaturen in den Bereich unter Null Grad, gibt es in diesem Jahr wieder Kältegänge in den Abendstunden. Mitarbeitende der Stadt Köln sowie der Träger der Freien Wohlfahrtspflege suchen dann gezielt Plätze auf, an denen sich bekanntermaßen Obdachlose aufhalten oder die über das Wintertelefon gemeldet wurden. Personen, die dort angetroffen werden, werden über die Hilfsangebote der Stadt informiert.

Aus dem Bereich der Wohnungslosenhilfe werden die Kältegänge durch das seit Juli 2017 aktive und im Jahr 2021 personell ausgeweitete Team Streetwork unterstützt. Alle Maßnahmen werden in enger Abstimmung mit Polizei, der KVB sowie dem Ordnungsamt abgestimmt.

Winterhilfe 24 Stunden erreichbar

Über das Winterhilfetelefon des SKM unter 0221 – 56 09 73 10, welches in diesem Jahr rund um die Uhr, sprich über 24 Stunden täglich erreichbar ist, werden Hinweise zu obdachlosen Menschen aufgenommen, die sich bei Schnee/Nässe und Kälte an ihren Schlafplätzen aufhalten. Diese werden dann aufgesucht und über die Hilfsangebote informiert.

Zudem bittet die Stadt alle Bürger, aufmerksam hinzusehen und akut gefährdete Personen an den Rettungsdienst über 112 zu melden.

Tierheim bietet Plätze für Hunde von Wohnungslosen

Ein weiteres Angebot für die kalte Jahreszeit unterbreitet der Kölner Tierschutzverein in Köln-Zollstock. Dort wird wohnungslosen Menschen angeboten, ihre Hunde zur Übernachtung dort unterzubringen. Pro Nacht stehen zehn Plätze für Hunde zur Verfügung. Die Hunde können abends bis 18 Uhr oder von 20 bis 21 Uhr vorbeigebracht werden. Die Tiere verbringen die Nacht, mit Futter und Wasser versorgt, in einem beheizten Zwinger. Morgens ab 7 Uhr können die Hunde nach einer vorherigen telefonischen Absprache wieder abgeholt werden.