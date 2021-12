Winterhilfe der Stadt Köln für obdachlose und hilfsbedürftige Personen

Auch in diesem Jahr bietet die Stadt Köln in der kalten Jahreszeit mit der Winterhilfe wieder besondere Unterstützung für hilfsbedürftige und obdachlose Menschen in der Domstadt an. Damit möchte man diesen Personen in der kalten Jahreszeit einen zusätzlichen Schutz vor Kälte und Nässe ermöglichen

Für wohnungslose Menschen, die das ganzjährige Unterbringungsangebot nicht annehmen, bietet die Stadtverwaltung in enger Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer e.V. (SKM) und dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SkF) im Rahmen der Winterhilfe, wie im vergangenen Jahr, Übernachtungsmöglichkeiten in der Ostmerheimer Straße 220 an. Die Übernachtungsmöglichkeit besteht für Frauen und Männer ab sofort täglich von 19 bis morgens um 8 Uhr. Ein Tagesaufenthalt ist mit sämtlichen weiteren Tagesangeboten möglich und von 8 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Unterbringung bietet 72 Schlafplätze, davon 12 für Frauen, die sich in einem separaten und geschützten Trakt befinden. Darüber hinaus wird dort für die besonderen Belange von wohnungslosen Frauen der SkF stundenweise am Tag mit Sozialarbeit vor Ort sein. Die Unterkunft ist frei zugänglich, kann aber auch über die Notrufnummer der Fachstelle Wohnen des Amtes für Soziales, Arbeit und Senioren oder durch Träger/Initiativen, Streetwork, Polizei, KVB, Ordnungsamt, Bahnhofsmission oder andere Notschlafstellen vermittelt werden.

Für obdachlose EU-Zugewanderte, die sich ohne Leistungsanspruch in Köln aufhalten, steht – im Rahmen der Winterhilfe wie auch ganzjährig – das niederschwellige Angebot “Humanitäre Hilfen” in der Vorgebirgstraße zur Verfügung. Dieses bietet die Verwaltung in enger Kooperation mit dem SKM an. Das Übernachtungsangebot ist an 365 Tagen im Jahr, täglich von 19 bis 8 Uhr morgens, geöffnet.

Weiteres Winterhilfe-Angebot in Köln

Für wohnungslose Menschen stellt die Stadt Köln in enger Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer e.V. (SKM) und der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft im Rahmen der Winterhilfe ein weiteres Tagesangebot zur Verfügung. Das Angebot im Objekt Am Pantaleonsberg 12, 50676 Köln, wurde am 23.12.2021 eröffnet. Es ist im Dezember täglich von 10 bis 15 Uhr geöffnet und ab Januar 2022 dann täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr.

Der Tagesaufenthalt bietet den hilfesuchenden Menschen Schutz vor Witterungseinflüssen. Dort sollen neben einer warmen Mahlzeit auch Heißgetränke ausgegeben werden. Schutzsuchende Personen können sich vor Ort auch über weitere Hilfsangebote informieren, insbesondere zu bestehenden Übernachtungs- und Beratungsangeboten.

Das Angebot ist befristet bis voraussichtlich 31.03.2022 und kann gegebenenfalls um einen Monat verlängert werden.

Kältegänge, Winterhilfe-Telefon und -Postfach

Mitarbeitende der Stadt Köln und der Träger der Freien Wohlfahrtspflege suchen in den Abendstunden bei längerfristigem Absinken der Temperaturen in den Minusbereich gezielt Plätze in der Kölner Innenstadt auf, die über das Winterhilfe-Telefon gemeldet wurden oder die als Plätze, an denen sich Wohnungslose aufhalten, bekannt sind. Die angetroffenen Personen werden vor Ort über die Unterstützungsangebote der Stadt informiert. Die Angebote und Maßnahmen der Winterhilfe werden eng mit der Polizei, den Kölner Verkehrs-Betrieben und dem Ordnungsamt abgestimmt.

Der SKM bietet in diesem Jahr eine 24-stündige Erreichbarkeit über das Winterhilfetelefon und das Winterhilfepostfach an.

Winterhilfe-Telefon: 0221 – 56 09 73 10

0221 – 56 09 73 10 Winterhilfe-Postfach: winterhilfetelefon@skm-koeln.de

Das Winterhilfe-Telefon nimmt Hinweise zu obdachlosen Menschen an, die sich bei winterlichen Temperaturen an ihren Schlafplätzen aufhalten. Die Schlafplätze werden im Rahmen der folgenden Kältegänge aufgesucht und die Menschen über sämtliche Hilfsangebote der Winterhilfe informiert.

Die Stadt Köln bittet alle Bürger, aufmerksam hinzuschauen. Bei akut gefährdeten Menschen werden die Bürger gebeten, sich umgehend an den Rettungsdienst unter 112 zu wenden.

Unterbringung von Hunden

Der Kölner Tierschutzverein in Köln-Zollstock bietet auch in diesem Jahr Plätze zur Übernachtung der Hunde von wohnungslosen Menschen an. Für Hunde stehen zehn Plätze pro Nacht zur Verfügung. Die Hundebesitzer können die Hunde abends bis 18 Uhr oder in der Zeit von 20 bis 21 Uhr bringen. Die Hunde übernachten in einem beheizten Zwinger (Fußbodenheizung) und werden mit Futter und Wasser versorgt. Jeweils morgens können die Hunde ab 7 Uhr wieder abgeholt werden. Um eine kurze telefonische Absprache unter 0221 – 38 18 58 wird gebeten.