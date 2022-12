iba-Campus Köln: Gemeinsam die Profis von morgen ausbilden

Studieren mit “Jeföhl” – so lautet der inoffizielle Leitspruch des iba-Campus Köln. Denn neben einem hohen Qualitätsniveau und bundesweit einheitlichen Standards stehen insbesondere die intensive Betreuung der Studierenden sowie die familiäre Atmosphäre im Vordergrund. Jederzeit stehen den dual Studierenden Mitarbeitende als Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für die unterschiedlichsten Themen zur Verfügung.

Experten für duales Studium in Köln

Seit 2009 bildet die iba | Internationale Berufsakademie in der Rheinmetropole die Nachwuchskräfte von morgen aus. Zentral gelegen, ist der Campus auch über die Stadtgrenzen hinaus für Interessierte sehr attraktiv. Durch die Zusammenarbeit als Praxisbetriebe erhalten Unternehmen in der Region – vom Konzern bis zum Mittelständler Zugang zu motivierten und qualifizierten Young Professionals, die ihre theoretisch erworbenen Kenntnisse direkt im Betrieb einbringen können.

Helle und technisch hochmodern ausgestattete Räumlichkeiten auf der einen sowie zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten und Aufenthaltsbereiche für Pausen, Mittagessen oder Austausch auf der anderen Seite machen das Flair des Kölner Campus aus. Beliebt sind auch der grüne Außenbereich, um Luft und Sonne zu tanken und die kurzen Wege zu umliegenden Geschäften.

iba: Studieren, wo das Herz schlägt

Die Internationale Berufsakademie ist die größte staatlich anerkannte Einrichtung ihrer Art in Deutschland. Sie ist in der ganzen Republik mit 12 Studienorten in Berlin, Bochum, Darmstadt, Erfurt, Hamburg, Heidelberg, Kassel, Köln, Leipzig, München, Münster und Nürnberg vertreten. Das Motto der Berufsakademie lautet: “Studieren, wo das Herz schlägt!“

An zwei festen Tagen in der Woche besuchen Studierende die Vorlesungen ihres Studiengangs am iba-Campus, an den drei anderen Tagen geht es raus in den Praxisbetrieb. Auf diese Weise sammeln dual Studierende neben ihrer theoretischen Ausbildung bereits vom ersten Semester an wertvolle Praxiserfahrung und haben nach dem Studium nicht nur den Bachelorabschluss in der Tasche, sondern sind fit für das Berufsleben.

Dabei umfasst das Angebot sieben duale Bachelorstudiengänge, u.a. Betriebswirtschaftslehre in 14 Fachrichtungen, Management und Coaching, Sozialpädagogik, Physiotherapie etc.

Virtuell und berufsbegleitend

Neben Studium in Präsenz bietet die iba ab 2023 Interessierten die Möglichkeit ihr duales Studium dank des virtuellen Campus ortsunabhängig zu absolvieren. Auf diese Weise sind auch größere Entfernungen zum nächsten Lernort oder z. B. betriebsbedingte Auslandsaufenthalte kein Hindernis mehr. Ab dem Wintersemester 2023/2024 werden die ersten Studierenden ihr vollständig virtuelles Studium an der Akademie aufnehmen.

Neben dem dualen Studium haben auch Berufstätige dank der Partnerhochschule ISBA die Chance, berufsbegleitend zu studieren. Im Zuge des kontinuierlichen Ausbaus steht in Köln etwa der ISBA-Studiengang Soziale Arbeit in den Startlöchern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ibadual.com/Koeln.