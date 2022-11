Markt der Engel: Der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt

Mitten im Zentrum Kölns, in unmittelbarer Nähe der Einkaufsstraßen öffnete am 17. November 2022 auf dem Neumarkt endlich wieder der Markt der Engel, Kölns himmlischster Weihnachtsmarkt. Wie auch schon in den Vorjahren erwartet die Besucher eine stimmungsvolle Weihnachtswelt mit vielen Überraschungen für Groß und Klein.

Wer gemütlich über den Platz schlendert, kann durchaus auf zauberhafte Engel, auf die Winterkönigin mit ihrer Schneeeule, auf das kleine Einhorn oder auch leuchtende Fabelwesen auf Stelzen treffen. Ein wunderschöner Sternenhimmel, der die Gassen auf dem Platz beleuchtet, rundet die festliche Szenerie ab. Dabei wurden bei der Beleuchtung im Rahmen der aktuellen Energiekrise Maßnahmen ergriffen.

Aber nicht nur das Auge kommt auf dem Platz mitten in der City auf seine Kosten. Auch die anderen Sinne werden hier an allen Ecken angesprochen. Leckere Getränke und Speisen locken die Besucher ebenso an. Und wer hier noch nach Geschenken für seine Lieben oder einfach für sich selbst sucht, wird mit Sicherheit fündig. Bei über 85 weihnachtlich geschmückten Hütten sollte für jeden etwas dabei sein.

Schmückendes, Dekoratives und Nützliches auf dem Weihnachtsmarkt

Die Besucher können sich hier an ausgewähltem Kunsthandwerk sowie an anspruchsvollen und individuellen Produkten erfreuen. Ob aus Holz, Metall, Glas, Filz, Papier oder Stein, an den Ständen werden viele Unikate und Eigenkreationen sowie limitierte Auflagen angeboten. Genau richtig, um besonderen Menschen etwas Außergewöhnliches zu schenken.

So gibt es beispielsweise Orientalisches Kunsthandwerk, Gläser und Schmuck mit Kölner Motiven, Florentinisches Lederkunsthandwerk, Schals und Mützen, die auf Wunsch bestickt werden können, Kunstdrucke, Kerzen, Upcycling-Produkte und vieles mehr.

Himmlische Getränke und verführerische Leckereien auf dem Markt der Engel

Gleich drei unterschiedliche Glühweinstände laden die Besucher zu einer wohlverdienten Pause vom Bummeln ein. Sie sind alle mit Liebe eingerichtet und laden zu Glühwein, Punsch, Lumumba und mehr ein. Zudem kann man sich an einer neuen Cocktailbar an köstlich frisch gemixten Cocktails gütlich tun. Aber nicht nur süffige Getränke laden zum Verweilen an einer der vielen Stände ein. Herrliche Gerüche locken die Besucher auch zu Flammlachs, Reibekuchen, Currywurst, Pommes, Grünkohl, veganen Spätzle, Waffeln, Crêpes, Churros und Co. ein. Ob süß oder herzhaft, hier kommt jeder Geschmack auf seine Kosten.

Auch für die Kleinen bietet der Weihnachtsmarkt in der City wieder viel Unterhaltung. Dafür sorgen Zauberer, Mickey Maus und Minnie Maus, Kinderschminken und vieles mehr. Und auch der Nikolaus schaut sicher vorbei. Selbstverständlich ist das historische Springpferde-Karussell ebenfalls dabei. Aber auch ein Programm für die Großen wird es auf dem Markt der Engel geben. Unterschiedliche Darbietungen wie Chöre, aber auch weitere musikalische Highlights wie Stadtgeklimper mit dem mobilen Klavier werden für festliches Ambiente sorgen.

Öffnungszeiten vom 17.11. bis 23.12.2022

Sonntag bis Donnerstag: 11:00 bis 21:00 Uhr

11:00 bis 21:00 Uhr Freitag und Samstag: 11:00 bis 22:00 Uhr

11:00 bis 22:00 Uhr Sonntag, 20.11.2022: geschlossen (Feiertag)

geschlossen (Feiertag) Freitag, 23.12.2022: 11:00 bis 21:00 Uhr