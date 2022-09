Für einen guten Schlaf ist die richtige Matratze von größter Wichtigkeit. Aber auch die Harmonie, die der Raum ausstrahlt, ist ein wichtiger Aspekt für das Wohlgefühl. Wie man diese Harmonie erreicht, weiß LUX118. Dafür erhielt das renommierte Fachgeschäft die begehrte Auszeichnung “Bettenfachhändler des Jahres 2022“.

Verliehen wird die Auszeichnung von einer der führenden Fachzeitschriften für Einrichtung, Haustex. Bereits in den Vorjahren konnte sich der Schlafraumeinrichter, der in Hürth bei Köln ansässig ist, in verschiedenen Kategorien über Auszeichnungen freuen. Schon im Jahr 2009 erhielten die Experten die Auszeichnung “Bettenfachhändler des Jahres” im Bereich “Mitarbeiterqualifizierung und Beraterqualität”. In den Jahren 2011 und 2015 wurde das Label in der Kategorie “Vorbildliche Schlafraumeinrichtung” an das Unternehmen verliehen. 2018 wurden die Spezialisten für ihren “Vorbildlichen Kundenservice” gekürt. In diesem Jahr konnte sich das Unternehmen erneut über den Spitzenplatz in der Kategorie “Vorbildliche Schlafraumeinrichtung” freuen. Über den Branchen-Oskar sind die Experten nicht nur glücklich, sondern empfinden diese Auszeichnung zugleich als große Motivation.

Große Auswahl auf zwei Ebenen

Betritt der Besucher den weitläufigen Showroom von LUX118, findet er dort Schlafkultur vom Feinsten. Und das auf zwei Ebenen und insgesamt 1.400 Quadratmeter. Ihm präsentiert sich eine große Auswahl an Boxspringbetten sowie Polster- und Massivholzbetten. Weiterhin finden sich hier schöne Schränke, Sideboards, Kommoden, Beimöbel sowie Teppiche und Accessoires. Ganz in Ruhe können hier die Besucher alles untersuchen, anfassen und ausprobieren.

Kerngeschäft des Unternehmens ist jedoch das Schlafsystem. Für eine gute Erholungsphase ist die richtige Matratze ein wichtiger Aspekt. Auf ihr kann sich der Körper gut entspannen und sorgt so für die nötige Geborgenheit. Aber auch ein motorischer Lattenrost trägt zur Entspannung bei. Zum guten Schluss sorgen passende Kissen und Zudecken für ein Wohlgefühl.

LUX118 legt großen Wert auf Kundenzufriedenheit

Unabhängig davon, ob es nur um die individuell angepasste Matratze geht oder um eine Umgestaltung des gesamten Zimmers, die Experten nehmen sich gerne die nötige Zeit für die Beratung. Daher wird empfohlen, einen persönlichen Termin mit den Spezialisten zu vereinbaren. Auch die Konzeption begehbarer Schränke, Schiebertürensysteme sowie individuell gestaltete Fronten nehmen einen wichtigen Raum ein.

Von der Planung mittels 3D-Visualisierung bis zum Einbau erfolgt alles aus einer Hand. Auf Wunsch werden die Schränke auch maßangefertigt, daher gibt es kaum eine Idee, die sich nicht umsetzen lässt. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf Kundenzufriedenheit. Das wirkt sich auch auf den Service aus. Von Hausberatung und Zufriedenheitsgarantie bis zu kostenlosen Parkplätzen, Getränkeauswahl sowie Kinderkino bietet das Haus ein perfektes Einkaufserlebnis.

Weitere Infos unter: www.lux118.com

LUX118 Schlafraumkonzepte Luxemburger Straße 122-126

50354 Köln