Kinofest 2022 im Cinedom Köln: Filme, Cosplay und mehr

Ein Event-Wochenende der besonderen Art findet in Köln im Cinedom am 10. und 11. September 2022 statt, das Kinofest 2022. An beiden Tagen kostet dann das Ticket für den Besuch einer Vorstellung lediglich fünf Euro, unabhängig von Sitzkategorie oder Zuschlägen wie 3D, Dolby Atmos etc. Zudem findet am Samstag, den 10. September, ein Event statt, bei dem Marvel- und Disney-Cosplayer den Cinedom besuchen. Außerdem wird es einen Kostüm-Wettbewerb geben, bei dem es etwas zu gewinnen gibt.

Fünf Euro Eintritt und Cosplay-Event im Kölner Cinedom

Der Cinedom Köln nimmt an einem Projekt teil und möchte für seine Gäste das Kino als besonderen Erlebnisort präsentieren. Neben der Tatsache, dass sämtliche Vorstellungen lediglich fünf Euro kosten, hat das Kölner Filmtheater eine eigene Aktion geplant. Am Samstag, den 10. September 2022, werden Marvel- und Disney-Cosplayer den Cinedom besuchen. Zwischen 15:00 und 18:00 Uhr können Fans dann Iron Man, Captain America, Hawkeye, Belle und das Biest in voller Lebensgröße bewundern. Außerdem können die Besucher Fotos und Erinnerungen im aufregendem Marvel-Ambiente ergattern.

Als wäre das noch nicht genug, lädt der Cinedom alle dazu ein, im Kostüm zu kommen. Vor Ort kann dann am Cosplay-Contest teilgenommen werden. Um 18:00 Uhr können sich die Teilnehmer in Saal 8 in ihrem Kostüm dem gespannten Publikum präsentieren. Wem das am besten gelingt und das Publikum von sich überzeugt und begeistert, gewinnt den Wettbewerb. Als Belohnung winkt ein Gutschein im Wert von 300 Euro. Über den Sieger entscheidet der Applaus der Zuschauer.

Blockbuster von Minions bis Marvel

Ein Glücksrad, welches zusätzlich aufgestellt wird und an dem jedes Feld ein Gewinn ist, rundet das Event ab. Gewinnen können die Gäste hierbei z. B. ein Freiticket für einen weiteren Besuch oder auch ein Gutschein für ein Popcorn-Menü.

Natürlich kommen über diese ganzen Überraschungen die Filmvorstellungen nicht zu kurz. Auf dem Programm stehen unter anderem aktuelle Blockbuster wie die “Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss” oder “After Forever”. Auch wird die um 11 Minuten längere Version von “Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version” gezeigt. Und nicht zuletzt gibt es beispielsweise die Preview von “Lieber Kurt” von und mit Til Schweiger.

Kinofest 2022 – eine einzigartige bundesweite Aktion der Branche

An der Aktion, die es so noch nie in Deutschland gab, nehmen bundesweit Betreiber und Filmverleiher teil. Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom HDF Kino e.V. “Schon lange hegen alle Branchenbeteiligten den Wunsch, auch in Deutschland ein solches Event, wie es bereits in anderen Ländern existiert, ins Leben zu rufen”, erklärt Christine Berg vom Vorstand des Vereines. “Endlich gehen auch wir jetzt diesen Schritt und unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Betreibern ein breites Publikum zu erreichen, Kino zu feiern und wieder dauerhaft ins Gespräch zu bringen”, so Berg.

“Wir freuen uns sehr, dass das Fest endlich stattfindet, da es pandemiebedingt mehrfach verschoben wurde. Mit dem attraktiven Preis, dem tollen Programm und unseren Aktionen wollen wir uns bei unseren treuen Besuchern bedanken, aber auch die Menschen ansprechen und zu einem Besuch motivieren, die während der Pandemie noch nicht wieder für Filme auf der großen Leinwand, zu begeistern waren.”, erklärt Holger Pfaff, Geschäftsführer des Cinedom. “Wir hoffen, dass wir bereits bei diesem Kinofest 2022 vielen Gästen ein besonderes Erlebnis bieten können, damit aus dieser Aktion eine jährliche Tradition wird. Wir freuen uns alle schon sehr auf dieses besondere Event, bei dem wir die Einzigartigkeit des Kinos gemeinsam mit unseren Gästen feiern”.

Das vollständige Programm für das Kinofest 2022 gibt es ab Montag, 5. September 2022, auf der Webseite des Kölner Cinedoms.