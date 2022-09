Jeck im Sunnesching 2022 in Köln: Das kölsche Sommer-Festival

Das Sommer-Festival Jeck im Sunnesching ist wieder zurück, und das eindrucksvoller als je zuvor. Letzte Woche bejubelten 30.000 Jecke Brings, Kasalla und Co. und verwandelten die Bonner Rheinaue in eine riesige Schunkelarena. Die Stimmung nach der coronabedingten Pause konnte nicht besser sein. “Bonn hat unsere Erwartungen weit übertroffen”, sagt Jeck im Sunnesching-Initiator Thomas Deloy von der Privatbrauerei Gaffel. “Die Rheinaue bebte vor Begeisterung. Jetzt ist die Vorfreude auf Köln umso größer”

Ausverkauftes Festival im Kölner Jugendpark

Das ausverkaufte Festival findet am Samstag (3. September 2022) im Deutzer Jugendpark statt. Brings, Kasalla, Miljö, Cat Ballou, Lupo, Klüngelköpp, Björn Heuser, Stadtrand, Grüngürtelrosen, Fiasko und Planschemalöör werden mit den 10.000 verkleideten Jecken eine riesige, ausgelassene Sommerparty feiern. Das von Lukas Wachten moderierte Programm kann sich sehen lassen!

Das Programm im Deutzer Jugendpark

10:00 Uhr: EINLASS

11:00 Uhr: STADTRAND

11:45 Uhr: BJÖRN HEUSER

12:30 Uhr: KASALLA

13:30 Uhr: FIASKO

14:15 Uhr: MILJÖ

15:10 Uhr: GRÜNGÜRTELROSEN

15:35 Uhr: KLÜNGELKÖPP

16:15 Uhr: LUPO

17:00 uhr: BRINGS

18:00 Uhr: PLANESCHEMALÖÖR

18:45 Uhr: CAT BALLOU

Aftershow-Party im Theater am Tanzbrunnen

Die Aftershow-Party wird in diesem Jahr im Theater am Tanzbrunnen stattfinden. Festival-Headliner Kasalla sowie Kempes Feinest, Veedelperlen und DJ Kapellmeister sind diesmal dabei sowie die Kölner Ur-Band Bläck Fööss. “Wir freuen uns besonders, dass die Fööss, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiern, zugesagt haben und erstmals bei uns auf der Jeck im Sunnesching-Bühne stehen”, sagt Jochen Gasser, Organisator der Aftershow-Party und der Festivals. Wenige Resttickets gibt es über die Homepage www.jeckimsunnesching.de.

Das Programm der Aftershow-Party

19:00 Uhr: EINLASS

20:00 Uhr: DJ KAPELLMEISTER

21:00 Uhr: BLÄCK FÖÖSS

21:30 Uhr: VEEDELPERLEN

22:00 Uhr: KEMPES FEINEST

22:30 Uhr: KÖLNER RHEINVEILCHEN

23:00 Uhr: KASALLA

23:25 Uhr: DJ KAPELLMEISTER

03:00 Uhr: ENDE

Ganz Köln feiert komplett “Jeck im Sunnesching”

Gefeiert wird auch in den Veedeln und in den Hotspots der Innenstadt: in der Friesenstraße, im Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße, im Belgischen Viertel mit der Aachener Straße und Lindenstraße sowie im Bermudadreieck in der Schaafenstraße. In den Kneipen, Bars, Brauhäusern und Biergärten gibt es nicht nur kölsche Musik. Die Bandbreite ist groß: von der brasilianischen Nacht über die 90er-Party bis zum Hip-Hop.

Björn Heuser fährt mit seiner legendären mobilen Bühne wieder jeck durch Köln. Der Kölsche Barde startet um 19 Uhr am Bickendorfer Hof und zieht weiter durch die Veedel. Der absolute Höhepunkt kommt zum Abschluss! Sein Auftritt in der Friesenstraße hat Gänsehautgarantie.

Die Hochburg von Jeck im Sunnesching ist das Gaffel am Dom. Die Jecke fiere im Brauhaus zu kölschen Tön und singen mit Brings, Miljö und Chanterella. Los geht es am 3. September 2022 um 17 Uhr. Es gibt noch einige VIP-Tickets über Kölnticket.