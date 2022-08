gamescom city festival in Köln: Streetfood, Spaß für Kids und Musik-Acts

Vom 23. bis 28. August 2022 öffnet die gamescom in der Kölner Messe wieder ihre Pforten. Und wie bereits in den Jahren vor der Pandemie findet auch dieses Jahr wieder traditionell das gamescom city festival 2022 statt. Vom 26. bis zum 28. August gibt es neben leckerem Streetfood und Spaß für die Kids ein abwechslungsreiches Programm auf den Bühnen am Rudolfplatz sowie am Hohenzollernring. Zahlreiche nationale und internationale Künstler geben sich dort die Ehre und verbreiten Festival-Feeling. Der Eintritt ist dabei kostenfrei! CityNEWS hat hier alle Infos rund das gamescom city festival und dem Bühnenprogramm in der Übersicht!

Leckeres Streetfood auf den Ringen und dem Rudolfplatz

Wie bereits in den Vorjahren gibt es auch dieses Mal wieder vielfältige kulinarische Angebote auf dem gamescom city festival. Auf dem Hohenzollernring können sich die Besucher vor allem mit lokalen Klassikern vom Grill versorgen, während sich hinter der Hahnentorburg am Rudolfplatz eine besondere Vielfalt bietet. Hier werden Leckereien aus verschiedensten Kulturen angeboten. Zudem werden hier ausgefeilte Drinks aber natürlich auch Kölsch serviert. Neben der Brauerei Früh sorgt auch Red Bull für die Versorgung der durstigen Gäste.

TOGGO-Tour macht Halt auf Neumarkt

Ein besonderes Highlight im Rahmen des gamescom city festivals erwartet die Kids auf dem Neumarkt. Nach zwei Jahren Pause macht nämlich dort am 27. und 28. August 2022 die äußerst beliebte TOGGO-Tour Halt. Unter dem Motto “Das ist euer Fest” stehen die Kids im Mittelpunkt. Auf dem Neumarkt können die kleinen und großen Fans hautnah an beliebten TV-Charakteren sowie coolen Stars sein.

Es wird eine abwechslungsreiche Bühnenshow geben, die mit Musik-Acts von Selina Mour, Iggi Kelly, Daniele Puccia und Wilde Rabauken aufwartet. Zudem sorgt der Influencer Jannik Freestyle mit Fußballtricks für Mitmachspaß. Der D!´s Kids Club, der eine eigene Choreografie zum TOGGO Song auf die Bühne bringt, sorgt ebenfalls für ordentlich Bewegung und Spaß. Der Eintritt zur TOGGO-Tour ist im Übrigen wie immer kostenlos.

Weitere Angebote und Überraschungen auf dem gamescom city festival

Aussteller und Sponsoren der gamescom 2022 erweitern das Angebot des gamescom city festivals traditionsgemäß auch in diesem Jahr um Präsentationstools sowie Kommunikationsangebote. Zudem erwartet die Besucher, laut Veranstalter, noch so manch andere Überraschung.

Das Programm auf der Bühne am Hohenzollernring

Freitag, 26. August 2022

Schmyt

Deutscher Sänger und Rapper, Newcomer der deutschen Musikszene aus 2021, ehemaliges Mitglied der Indie-Band Rakede.

Musiker aus Berlin, der sich zwischen Hip-Hop sowie Cloud-Rap der New Wave bewegt.

Die Sängerin punktet mit deutschen Texten genauso wie als Amadea mit englischen Songs.

Samstag, 27. August 2022

Wavvyboi

Sänger und Songwriter mit einzigartiger Musik, der mit Leib und Seele beim Song schreiben dabei ist.

Deutsche Schauspielerin und Rapperin, die mit Pop, Rap, aber auch Dancehall-Rhythmen verschiedene Genres bedient.

Künstlerin aus Berlin mit fröhlichem Pop über ernste Themen.

Die österreichische Sängerin und Songwriterin präsentiert Pop mit Einflüssen aus dem Hip-Hop sowie dem Alternative Rock.

Sonntag, 28. August 2022

Zoe Wees

Absolutes Ausnahmetalent aus Deutschland mit Hit-Singles wie “Control” und “Girls Like Us”, die bereits Platinstatus in mehreren Ländern erreichten.

Deutsche Musikerin und Songschreiberin mit türkischen Wurzeln.

Deutsche Musikerin und Songschreiberin mit türkischen Wurzeln. Veedelperlen

Die wohl größte 2022 in Köln gegründete “Görlband” der Welt mit 160 Frauen rund um den Chorleiter Constantin Gold. Loi

Sängerin aus Mannheim mit außergewöhnlicher Stimme.

Das Programm auf der Bühne auf dem Rudolfplatz

Freitag, 26. August 2022

ALBI X

Rapper, der allen, die anders sind und ausgegrenzt werden, mit seinen Songs Mut machen will.

Eine Band mit ganz eigenem Stil, die ihren Sound “Urban Jazz/Experimental HipHop/Contemporary Multi-Genre” nennt und auf in der Popmusik übliche Harmonien pfeift.

Rapperin mit basslastigen Beats, einer kräftigen Stimme, einer starken Meinung sowie unmissverständlichen Ansagen.

Samstag, 27. August 2022

Team Rhythmusgymnastik

Wie bereits in den letzten Jahren, übernimmt auch in diesem Jahr Kölns sportlichstes DJ Team wieder den kompletten Rudolfplatz und lässt nichts anbrennen.

Der ehemalige Bassist der Gruppe AnnenMayKantereit Malte Huck gründete 2021 das Projekt BEACHPEOPLE, mit der er seine Vorstellungen davon, wer er sein könnte und wie er klingen will, umsetzt.

Rapperin aus der Nähe von Koblenz, die Rap sowie Musik mit urbanen Einflüssen bevorzugt. Ihr Markenzeichen ist, wie unschwer zu erraten ist, ihre rote Kopfbedeckung.

Sonntag, 28. August 2022