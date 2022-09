Weltkindertag 2022 in Köln mit Spaß, Spiel und ernstem Anliegen

Nach zwei Jahren Pause, bedingt durch die Corona-Pandemie, kehrt auch das Event zum Weltkindertag am 20. September 2022, wieder nach Köln zurück. Am Sonntag davor, dem 18. September 2022, veranstaltet die Stadt Köln mit der DEVK als Hauptsponsor erneut ein Familien-Fest mit einem bunten Programm auf dem Kölner Heumarkt.

Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto “Gemeinsam für Kinderrechte”, mit dem das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF-Deutschland die gesamte Gesellschaft dazu aufrufen, die Rechte von Kids konsequenter zu verfolgen. Und auch die Stadt Köln beteiligt sich wieder mit einem großen Event auf dem Heumarkt.

Großes Familien-Fest auf dem Kölner Heumarkt

Statt einem großen Fest fanden in den letzten beiden Jahren lediglich einzelne Aktionen in den Veedeln statt. Dieses Jahr gibt es jedoch wieder eine große gemeinsame Veranstaltung unter dem Motto “Gemeinsam für Kinderrechte”. Wobei das Ganze dieses Mal nicht am Rheinufer, sondern auf dem Heumarkt stattfinden.

Dabei kann sich der Nachwuchs auf ein ganz besonderes Programm der DEVK freuen. Es wird eine “Kids Area” geben, in der sie an verschiedenen Stationen ihre Geschicklichkeit beweisen können. So wird es neben “Ringe werfen” beispielsweise einen “Heißen Draht” geben, der die Feinmotorik fordert.

Mini-Spiele, Clown, Zirkus und mehr

Alles in allem können sich die Kids an vier Stationen mit Mini-Spielen amüsieren. An jeder der Stationen gibt es einen Stempel. Wer zwei oder auch mehr Stempel erspielt, kann sich dann auf ein Geschenk freuen. Aber natürlich gibt es noch mehr Unterhaltung für die ganze Familie. Da wäre ein Clown, der für Heiterkeit sorgt, natürlich das traditionelle Schminken und vieles weitere mehr.

Auf einer Bühne wird es coole Rockmusik für Kids, ein Quiz sowie eine Tanz- und Rap-Performance geben. Zudem wird der Circus Linoluckynelli zu Gast sein, ebenso wie die Lucky Kids von der Rheinischen Musikschule. Dazu kommen noch Mitmach-Aktionen, ein großes Bühnenprogramm und vieles mehr.

Das Bühnen-Programm zum Weltkindertag 2022

12:00 Uhr: Pelemele! Coole Rockmusik für Kinder und die ganze Familie

12:15 Uhr: Offizielle Eröffnung

12:45 Uhr: Pelemele! Coole Rockmusik für Kinder und die ganze Familie

13:15 Uhr: Tanz- und Rap-Performance des Jugendzentrum EnBe

13:35 Uhr: Theater ImPuls

13:45 Uhr: Mitmach-Initiative “Kinder stark machen” der BZgA

14:15 Uhr: Kindermusik-Duo Fug und Janina mit Pänz der KJA Köln

14:35 Uhr: Quizshow mit dem BfDI und Insa Backe

15:05 Uhr: DUDA Malwettbewerb – Preisverleihung

15:10 Uhr: Lucky Kids – Kinder- und Jugendchor der Rheinischen Musikschule Köln

15:40 Uhr: Kinder- und Jugendcircus Linoluckynelli

16:20 Uhr: Interview zum WDR-Kinderrechtepreis

16:30 Uhr: Pelemele! Coole Rockmusik für Pänz und die ganze Familie

17:00 Uhr: Ende

Mitmach-Aktion von UNICEF-Deutschland

Bereits im Vorfeld und ebenfalls im Rahmen des Weltkindertages 2022 veranstaltet die Duda Kinderzeitung einen Malwettbewerb. Die Kunstwerke der Kids werden am 18. September 2022 auf der Bühne ausgestellt und die Preise an die Gewinner übergeben.

Eine Mitmach-Aktion startet UNICEF-Deutschland mit “Kinder erobern die Straße”. Hierbei sind alle Mädchen und Jungen eingeladen, rund um den 20. September 2022, dem offiziellen Weltkindertag, die Straßen und Plätze der Domstadt mit bunten Kreidebildern zu verzieren. So will UNICEF ein öffentliches Zeichen für die Belange sowie Rechte der Pänz setzen. Gleichzeitig werden alle Eltern, Nachbarn und Passanten dazu aufgerufen, die Bilder unter dem Hashtag #WieStarkWäreDasDenn in den sozialen Netzwerken zu posten und weiterzuteilen.

Zusätzlich wird es auf dem Event auf dem Heumarkt einen Stand geben. An diesem können die Besucher unter Anleitung an der Malaktion teilnehmen. Weitere Infos hierzu gibt es unter www.unicef.de.

Wie im Vorjahr: Mottowoche in den Veedeln

Wie bereits erwähnt, fanden in den letzten zwei Jahren statt eines großen Events lediglich kleine Aktionen in den Veedeln statt. Dies wird auch in diesem Jahr mit einer Mottowoche in den Veedeln fortgeführt. Von 12. bis 17. September 2022 bieten verschiedene Initiativen diverse Mitmach-Aktionen an. Was wo angeboten wird, kann auf der Webseite des Weltkindertages nachgelesen werden.

Rechte für Kinder stärken

Natürlich wird es neben dem Unterhaltungsprogramm auch um ernste Themen auf dem Heumarkt gehen. Im Rahmen des Mottos “Gemeinsam für Kinderrechte” wollen die Veranstalter auf die Situation des Nachwuchses weltweit machen. “Die Situation der Kids dieser Welt ist so schwierig wie lange nicht mehr”, erklärt DEVK-Chef Gottfried Rüßmann. “Erst die Pandemie, jetzt auch noch der Ukraine-Krieg: Das alles hat Auswirkungen darauf, unter welchen Bedingungen unsere Kleinen aufwachsen. Es ist deshalb umso wichtiger, auf ihre Bedürfnisse aufmerksam zu machen und sich für sie einzusetzen.”

Kostenlose Fahrt für Kinder bei KVB und VRS

Zum Weltkindertag am Dienstag, 20. September 2022, dürfen Kinder bis einschließlich 14 Jahre die Busse und Bahnen der KVB sowie des VRS ohne Fahrschein nutzen. Dies bedeutet, dass sie an diesem Tag mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im öffentlichen Nahverkehr Nordrhein-Westfalens kostenlos fahren dürfen. Dies gilt für Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen ebenso wie für Fahrten in der S-Bahn sowie in den RegionalBahn- und RegionalExpress-Linien. Gleiches gilt auch für das Wochenende davor, dem 17. Und 18. September 2022. So können sie beispielsweise auch das Fest auf dem Heumarkt kostenfrei erreichen. Erreichbar ist der Heumarkt mit den Stadtbahnlinien 1, 5, 7 und 9 sowie mit den Bussen 106, 132 und 133.