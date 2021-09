Am 20. September 2021 ist Weltkindertag. Bereits seit 30 Jahren feiert Köln diesen Tag am Rheinufer und auf dem Heumarkt und bietet normalerweise ein buntes Programm für Kinder und Jugendliche. Die DEVK hatte 1994 ihre Premiere als Hauptsponsor der Veranstaltung und unterstützt seither den Aktionstag. Und auch während der Corona-Pandemie macht der Versicherer, gemeinsam mit UNICEF, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, der Stadt Köln und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf die Rechte der Kinder aufmerksam.

Eine Woche Weltkindertag

Die weltweite Pandemie hatte jedoch bereits im letzten Jahr zur Neuplanung bewegt. So schickte die DEVK Kids und Jugendliche los, damit sie als Reporterinnen und Reporter selbst für ihre Rechte werben. Weil der Aktionstag auch 2021 nicht als großes Familienfest stattfinden kann, widmet die Domstadt den Kleinen auch dieses Mal eine ganze Woche. Wie im Vorjahr finden vom 13. bis 19. September 2021 verschiedene Aktionen in den Kölner Veedeln statt.

Mit Mikrofon und Kamera

Das Versicherungsunternehmen DEVK unterstützt nicht nur zum 27. Mal als Hauptsponsor, sondern entsendet erneut zwölf Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten, die für ihre Rechte eintreten. Sie berichten von den lokalen Aktionen, die unter dem Motto “Kinderrechte jetzt!” stehen.

Die Kids im Alter von neun bis 14 Jahren besuchen dazu z.B. den Kinderhospizverein e.V. oder die Kölner Spielewerkstatt. Im Anschluss bearbeiten und schneiden sie die Aufnahmen. Begleitet werden sie die ganze Zeit über von einem professionellen Filmteam, das ihnen Tipps zum richtigen Umgang mit Kamera und Mikrofon gibt.

Die Botschaft weiterreichen

So entstehen kleine Videos über die Rechte der Kinder im Alltag: Wo es schon klappt, sie zu berücksichtigen – und wo sich jeder einzelne noch stärker dafür einsetzen kann. Die Filme der Nachwuchsreporterinnen und -reporter werden auf der Homepage des Weltkindertags veröffentlicht sowie auf den Social-Media-Kanälen des Versicherers.

DEVK: Für Kinder anpacken

Die DEVK Zentrale, gelegen zwischen dem Kölner Zoo und Rhein, hat einen engen Bezug zur Domstadt und ihren Bewohnern. Seit vielen Jahren unterstützt das Unternehmen soziale Projekte in Köln – zum Beispiel an Schulen und Jugendzentren. Auch für den Kinderschutzbund Köln ist der Versicherer seit über 20 Jahren aktiv. “Ich bin sehr stolz auf das Engagement für die Kids unserer Stadt”, sagt DEVK-Chef Gottfried Rüßmann. “Besonders in Krisenzeiten dürfen ihre Rechte nicht in Vergessenheit geraten. Deshalb machen wir uns auch in diesem Jahr wieder für den Nachwuchs stark und werden nicht müde, auf deren Rechte aufmerksam zu machen.”